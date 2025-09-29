Kerala Lottery: இன்று ரூ.1 கோடி பரிசு யாருக்கு? பாக்யதாரா BT-22 லாட்டரி குலுக்கல்!

Kerala Lottery Today Result Latest Update: கேரளா லாட்டரி பாக்யதாரா லாட்டரி பிடி-22 (Bhagyathara BT-22) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று (2025 ஜூலை 14) பிற்பகல் 3 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது. முதல் இடம் பிடிப்பவர்களுக்கு ரூ. 1 கோடி ரூபாய் பரிசு அளிக்கப்படும்.கேரள லாட்டரி பாக்யதாரா லாட்டரி பிடி-22 குலுக்கல் முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலமும் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
கேரள லாட்டரி பாக்யதாரா லாட்டரி பிடி-22 (Bhagyathara BT-22) பரிசு விவரங்கள்:
- முதல் பரிசு: ரூ 1 கோடி (₹1,00,00,000)
- 2வது பரிசு: ரூ. 30 லட்சம் (₹30,00,000)
- 3வது பரிசு: ரூ. 5 லட்சம் (₹5,00,000)
- 4வது பரிசு: ரூ. 5,000 (₹5,000)
- 5வது பரிசு: ரூ. 2,000 (₹2,000)
- 6வது பரிசு: ரூ. 500 (₹1,000)
- 7வது பரிசு: ரூ. 500 (₹500)
- 8வது பரிசு: ரூ. 200 (₹200)
- 9வது பரிசு: ரூ. 200 (₹100)
- ஆறுதல் பரிசு: ரூ.5,000 (₹5,000)
கேரளா பாக்யதாரா லாட்டரி குலுக்கலில் வெற்றி பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்களின் பட்டியல்:
1. முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)
2. இரண்டாம் பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்: (காத்திருக்கவும்)
3. மூன்றாம் பரிசு (ரூ. 5,00,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
4. நான்காம் பரிசு (ரூ. 5,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
5. ஐந்தாம் பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
6. ஆறாம் பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
7. ஏழாம் பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
8. எட்டாம் பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
9. ஒன்பதாம் பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
10. ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்: (காத்திருக்கவும்)
கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி?
படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.
படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும்
படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும்.
படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது)
