  • பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000! அரசின் புதிய திட்டம் பற்றி தெரியுமா? அப்ளை செய்ய முந்துங்கள்..

பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000! அரசின் புதிய திட்டம் பற்றி தெரியுமா? அப்ளை செய்ய முந்துங்கள்..

Sthree Suraksha Scheme : கேரளாவை சேர்ந்த பெண்களுக்கு, ஸ்திரீ சுரக்‌ஷா திட்டத்தின் கீழ், பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பது குறித்தும், இதற்கு தேவையான தகுதிகள் என்னென்ன என்பது குறித்தும் இங்கு பார்ப்போம். 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 22, 2025, 04:11 PM IST
  • பெண்களுக்கான அரசின் புது திட்டம்!
  • ஸ்திரீ சுரக்‌ஷா திட்டத்தில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
  • இதோ முழு விவரம்!

பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000! அரசின் புதிய திட்டம் பற்றி தெரியுமா? அப்ளை செய்ய முந்துங்கள்..

Sthree Suraksha Scheme : நாட்டின் அந்தந்த மாநில அரசுகளும், மக்களுக்காக சிறந்த திட்டங்களை தொடங்கி, கொடுத்து வருகின்றன. இதையடுத்து, கேரளாவில் பெண்களுக்காக புதிய திட்டம் ஒன்று கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்திற்கான விண்ணப்பங்கள், டிசம்பர் 12ஆம் தேதியான இன்று முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த திட்டத்தின் கீழ், கேரள மாநிலத்தில் உள்ள 35-60 வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்கள் மற்றும் திருநங்களைகளுக்கு மாதா மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்பட உள்ளது. 

பெண்களுக்கு நிதியுதவி:

தமிழ்நாடு அரசு, பெண்களுக்கு நிதி சுதந்திரத்தை அளிக்கும் வகையில், மாதம் ரூ.1000 வழங்கும் திட்டத்தை ‘கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை’ என்கிற பெயரில் அறிவித்திருந்தது. இதையடுத்து கேரள அரசும், தங்கள் மாநில பெண்களுக்கு நன்மை பயக்கும் வகையில், ஸ்த்ரி சுரக்‌ஷா திட்டத்த்தை அறிவித்திருந்தது. கடந்த நவம்பர் மாதம் கேரள முதல்வர் பிரனாஇ விஜயன் இந்த திட்டத்தை அறிவித்திருந்தார். இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டாலும், தற்போது முழுவீச்சாக இதன் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இதில், யாரேனும் தவறான தகவல்களை கொடுத்து இந்த தொகையை பெற்றால், 18% வட்டியுடன் சேர்த்து வாங்கிய பணத்தை திரும்ப செலுத்த வேண்டுமாம். 

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இதில், கேரளாவை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். இதில் விண்ணப்பிக்க, ksmart.Isgkerala.gov.in என்கிற இணையதளத்திற்கு செல்லவும். பின்பு, அதில் பெறப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து, உள்ளூர் சுயாட்சி அமைப்புகளின் செயலாளர்களிடம் சமர்ப்பிக்கலாம். வார்டு உறுப்பினர்கள் அல்லது பஞ்சாயத்து அலுவலத்தின் மூலமாகவும் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 

யாருக்கெல்லாம் தகுதி?

  • இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் பெண்கள், அரசின் வேறு எந்த நலத்திட்டத்தாலோ, ஓய்வூதிய திட்டத்தாலோ பயனடையாதவர்களாக இருக்க வேண்டும். 
  • இவர்கள், மஞ்சள் அட்டை, (Yellow Ration Card) இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் (Pink Ration Card) ரேஷன் அட்டை வைத்திருப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும். இதில் நீலம் அல்லது வெள்ளை என மறுவகைப்படுத்தப்பட்டாலும், ஒருவருக்கு ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி கிடைக்காது.
  • 35 முதல் 60 வயதுக்குள் இருக்கும் பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகள் இதற்கு தகுதியுடையவர்கலாக இருக்கின்றனர். 
  • EPF பென்ஷன், ஊனமுற்றோருக்கான ஊக்கத்தொகை பெறுவோர், கைம்பெண்களுக்கான ஊதியம் பெறுவோர் என பிற அரசின் ஊதியம் பெறுபவர்களுக்கு இதில் விண்ணப்பிக்க தகுதி அற்றவர்களாக ஆகின்றனர். 
  • ஜெயிலில் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக இருந்தவர்களுக்கு இதில் விண்ணப்பிக்க தகுதி இல்லை. 

தேவையான சான்றிதழ்கள்:

வயதுக்கான சான்றுக்காக, பிறப்பு சான்றிதழ், பள்ளிச்சான்றிதழ், ஓட்டுனர் உரிமம், பாஸ்போர்ட் உள்ளிட்டவை எடுத்துக்கொள்ளப்படும். இவை இல்லை என்றால், மருத்துவரிடம் இருந்து கையொப்பமிட்ட சுய சான்றிதழை விண்ணப்பிக்கலாம்.

வங்கி விவரம்:

இதில் விண்ணப்பிப்பவர்கள், தங்களது வங்கி விவரத்தையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். IFSC கோட், ஆதார் விவரங்கள் இதற்கு தேவைப்படும்.

Sthree Suraksha SchemeKerala GovernmentWomen Pensionwomen scheme

