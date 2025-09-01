English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

LPG, GST, 8வது ஊதியக்குழு...செப்டம்பர் 1 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள முக்கிய மாற்றங்களின் பட்டியல் இதோ

Key Changes from September 1 2025: செப்டம்பர் மாதம் இன்று தொடங்கிவிட்டது. இன்று முதல் ஏற்படவுள்ள சில முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 1, 2025, 10:04 AM IST
  • வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை ரூ.51.50 குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
  • தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கிரெடிட் கார்டுகளுக்கான விதிகளை SBI மாற்றியுள்ளது.
  • இன்று முதல் வெள்ளிக்கு ஹால்மார்க்கிங் தொடங்கப்படுகிறது.

Trending Photos

அமர்க்களம் திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா? அஜித்துக்கு ஸ்பெஷலான நாளில்..
camera icon7
Amarkalam
அமர்க்களம் திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா? அஜித்துக்கு ஸ்பெஷலான நாளில்..
செப்டம்பர் மாத ராசிபலன்: யாருக்கு ஏற்றம், யாருக்கு ஏமாற்றம்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை... முழு ராசிபலன் இதோ
camera icon13
Monthly Horoscope
செப்டம்பர் மாத ராசிபலன்: யாருக்கு ஏற்றம், யாருக்கு ஏமாற்றம்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை... முழு ராசிபலன் இதோ
ஆவணி 16 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 16 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
TNPSC
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய அப்டேட்
LPG, GST, 8வது ஊதியக்குழு...செப்டம்பர் 1 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள முக்கிய மாற்றங்களின் பட்டியல் இதோ

Major Changes from September 1 2025: ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியில் சில முக்கிய விதிகளில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன. இவற்றின் தாக்கம் சாமானியர்கள் மீதும் இருக்கின்றது. இன்று செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கியுள்ளது. இன்று முதல் பல விதிகள் மாறியுள்ளன. எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை, ஆதார் அட்டை புதுப்பிப்பு, ஐடிஆர் தாக்கல் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு தொடர்பான விதிகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த மாதம் ஏற்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

LPG Cylinder Price: எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை குறைந்தது

பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகள் குறைந்துள்ளன. வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை ரூ.51.50 குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 19 கிலோ வணிக எரிவாயு சிலிண்டரின் விலையில் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இன்று முதல் 19 கிலோ எரிவாயு சிலிண்டர் சென்னையில் ரூ.1738க்கும், டெல்லியில் ரூ.1580க்கும், கொல்கத்தாவில் ரூ.1684க்கும், மும்பையில் ரூ.1531.50க்கும் கிடைக்கும். எனினும் வீட்டு உபயோக 14.2 கிலோ வீட்டு எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. இதன் விலையை குறைக்க வேண்டும் என மக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகிறனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ITR Filing: ஐடிஆர் தாக்கல் காலக்கெடு

ITR தாக்கல் செய்யத் தவறியவர்களுக்கு, தாமதமாக அதை தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதியை அரசாங்கம் செப்டம்பர் 30, 2025 என நிர்ணயித்துள்ளது. இந்த தேதிக்குள் நீங்கள் வருமான வரியை தாக்கல் செய்யாவிட்டால், தாமதக் கட்டணங்கள் மற்றும் வட்டியை செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

Aadhaar Card: ஆதார் அட்டை புதுப்பிப்பு

ஆதார் அட்டையை இலவசமாக புதுப்பிப்பதற்கான வசதிக்கான கடைசி தேதி செப்டம்பர் 14, 2025. இதற்குப் பிறகு, ஆதாரைப் புதுப்பிப்பதற்கு நீங்கள் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.

GST: ஜிஎஸ்டி  அடுக்குகளில் மாற்றம்

ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் செப்டம்பர் 3 மற்றும் 4 ஆகிய தேதிகளில் நடக்கவுள்ளது. இதன் பிறகு, ஜிஎஸ்டி வரி அடுக்குகளிலும், விகிதங்களில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் காத்திருக்கின்றன. இதன் விளைவாக பல பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விலைகள் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

Unified Pension Scheme: ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம்

தேசிய ஓய்வூதிய முறையிலிருந்து (NPS) ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு (UPS) மாறுவதற்கான விருப்பத்தை அரசாங்கம் ஊழியர்களுக்கு வழங்கியுள்ளது, அதற்கான காலக்கெடு செப்டம்பர் 30 ஆகும். UPS ஐத் தேர்வுசெய்ய விரும்பும் ஊழியர்கள் இந்த தேதிக்குள் அதற்கான படிவத்தை நிரப்பலாம்.

Silver Hallmarking: வெள்ளி ஹால்மார்க்கிங்

இன்று முதல் வெள்ளிக்கு ஹால்மார்க்கிங் தொடங்கப்படுகிறது. இருப்பினும், தற்போது வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் விருப்பப்படி ஹால்மார்க் செய்யப்பட்ட வெள்ளி அல்லது ஹால்மார்க் செய்யப்படாத வெள்ளியை வாங்கலாம். இது இப்போதைக்கு இன்னும் கட்டாயமாக்கப்படவில்லை.

SBI Credit Card: கிரெடிட் கார்டு விதிகளில் மாற்றம்

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கிரெடிட் கார்டுகளுக்கான விதிகளை SBI மாற்றியுள்ளது. இந்த கிரெடிட் கார்டுகளை வைத்திருப்பவர்கள் டிஜிட்டல் கேமிங் மற்றும் அரசாங்க வலைத்தளங்களில் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான செலவுகளுக்கு வெகுமதி புள்ளிகளைப் பெற முடியாது.

Registered Post: பதிவு அஞ்சல் மற்றும் விரைவு அஞ்சல் சேவைகள் இணைக்கப்படும்

இன்று முதல் தபால் நிலைய செயல்முறையிலும் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. பதிவு செய்யப்பட்ட தபால் இப்போது ஸ்பீட் போஸ்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது சாதாரண தபாலுக்கு பதிலாக ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலம் மட்டுமே தபால்களை அனுப்ப முடியும்.

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழு

செப்டம்பரில் 8வது ஊதியக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் நியமனம் குறித்த அப்டேட் கிடைக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. அதன் பிறகு ToR பரிந்துரைகளும் இறுதி செய்யப்படக்கூடும். இதைத் தொடர்ந்து ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், ஊதிய உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு மற்றும் இன்னும் பல முக்கிய அம்சங்கள் தொடர்பான பரிந்துரைகளை குழு தயார் செய்யும்.

மேலும் படிக்க | LPG சிலிண்டர் விலை குறைந்தது: செப்டம்பர் முதல் நாளே வந்த குட் நியூஸ், லேட்டஸ்ட் விலை இதோ

மேலும் படிக்க | Tamil News LIVE இன்று முதல் டீ, காபி, சுங்கக்கட்டணம் உயர்வு! ஜெர்மனியில் மு.க.ஸ்டாலின்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
September 2025SeptemberLPGGSTSBI

Trending News