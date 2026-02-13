English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Kisan Credit Card: விவசாயிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி பரிசு, 4 முக்கிய மாற்றங்கள்

Kisan Credit Card: விவசாயிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி பரிசு, 4 முக்கிய மாற்றங்கள்

Kisan Credit Card News: விவசாயிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி மிகப்பெரிய பரிசை அளித்துள்ளது. அவர்களுக்கு கிசான் கிரெடிட் கார்டில் முக்கிய மாற்றங்கள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன. முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 13, 2026, 01:41 PM IST
  • விவசாயிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கியின் பரிசு.
  • கிசான் கிரெடிட் கார்டு (KCC) திட்டத்தில் 4 முக்கிய மாற்றங்கள்.
  • முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Trending Photos

காயம் காரணமாக விலகிய வீரர்கள் யார் யார்...? லிஸ்ட் பெருசா போகுதே!
camera icon8
T20 World Cup
காயம் காரணமாக விலகிய வீரர்கள் யார் யார்...? லிஸ்ட் பெருசா போகுதே!
வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், வேலூரில் மழையா, வெயிலா? இங்கு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..
camera icon5
Weather Forecast
வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், வேலூரில் மழையா, வெயிலா? இங்கு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..
இங்கிலாந்து படுதோல்வி... 2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் முதல் அப்செட் - புள்ளிப்பட்டியல் அப்டேட்
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
இங்கிலாந்து படுதோல்வி... 2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் முதல் அப்செட் - புள்ளிப்பட்டியல் அப்டேட்
கும்ப ராசியில் புதன்.. 4 ராசிகளுக்கு கோடிகள் கொட்டும்! நீங்க இருக்கீங்களா?
camera icon7
Zodiac Signs
கும்ப ராசியில் புதன்.. 4 ராசிகளுக்கு கோடிகள் கொட்டும்! நீங்க இருக்கீங்களா?
Kisan Credit Card: விவசாயிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி பரிசு, 4 முக்கிய மாற்றங்கள்

Kisan Credit Card News: நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. பிப்ரவரி 06, 2026 தேதியிட்ட வளர்ச்சி மற்றும் ஒழுங்குமுறை கொள்கைகள் குறித்த அறிக்கையில், ரிசர்வ் வங்கி, கிசான் கிரெடிட் கார்டு (KCC) குறித்த திருத்தப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த வழிகாட்டுதல்கள் விவசாயம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகள் தொடர்பான வழிமுறைகளை ஒருங்கிணைக்கும், கவரேஜை விரிவுபடுத்தும், செயல்பாட்டு அம்சங்களை ஒழுங்குபடுத்தும், வளர்ந்து வரும் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்யும் என ஆர்பிஐ கூறியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

கிசான் கிரெடிட் கார்டு (KCC) திட்டத்தில் 4 முக்கிய மாற்றங்கள்

வரைவு வழிகாட்டுதல்களில் KCC திட்டத்தில் பின்வரும் முக்கிய மாற்றங்கள் உள்ளன:

- கடன் அனுமதி மற்றும் திருப்பிச் செலுத்தும் அட்டவணைகளில் சீரான தன்மையைக் கொண்டுவர, பயிர் பருவங்கள் மாதங்களின் அடிப்படையில் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதாவது குறுகிய கால பயிர்கள் (12 மாதங்கள்) மற்றும் நீண்ட கால பயிர்கள் (18 மாதங்கள்).

- பயிர் பருவங்களுடன் கடன் காலத்தை முறையாக இணைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, குறிப்பாக நீண்ட கால பயிர்களுக்கு, KCC இன் கால அளவு 6 ஆண்டுகளாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

- விவசாயிகள் சாகுபடிக்கான உண்மையான செலவின் அடிப்படையில் போதுமான கடன் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்காக, KCC இன் கீழ் பணம் எடுக்கும் வரம்புகள் ஒவ்வொரு பயிர் பருவத்திற்கும் நிதி அளவோடு சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன.

- மண் பரிசோதனை, நிகழ்நேர வானிலை முன்னறிவிப்புகள் மற்றும் கரிம/நல்ல விவசாய நடைமுறைகள் சான்றிதழ் போன்ற தொழில்நுட்ப தலையீடுகளுக்கு விவசாயிகள் நிதியை அணுக உதவும் வகையில், விவசாய நில சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் ஆகியவற்றிற்கான 20% கூடுதல் கூறுகளுக்குள் தகுதியான கூறுகளாக இந்த செலவுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, பொதுமக்களின் கருத்துகளுக்காக பின்வரும் வரைவு வழிமுறைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.

வணிக வங்கிகள் - கிசான் கிரெடிட் கார்டு (KCC) திட்டம்

பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகள் - கிசான் கிரெடிட் கார்டு (KCC) திட்டம்

கிராமப்புற கூட்டுறவு வங்கிகள் - கிசான் கிரெடிட் கார்டு (KCC) திட்டம்

கருத்துகளை எவ்வாறு சமர்ப்பிப்பது

வரைவு முதன்மை வழிமுறைகள் குறித்த கருத்துக்களை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள்/பிற பங்குதாரர்கள் மார்ச் 6, 2026 அன்று அல்லது அதற்கு முன் பின்வரும் சேனல்கள் மூலம் சமர்ப்பிக்கலாம்:

- வலைத்தளத்தில் உள்ள  ‘Connect 2 Regulate’ பிரிவில், அவை ஹோஸ்ட் செய்யப்பட்ட பக்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆவணத்திற்கும் எதிராக வழங்கப்பட்ட தொடர்புடைய ஹைப்பர்லிங்கைப் பின்பற்றி பின்னூட்டங்களை அளிக்கலாம்; அல்லது

- ‘Feedback on (full name of the draft Amendment Directions (including the type of Regulated Entity)) என்ற சப்ஜெக்டுடன் மின் அஞ்சல் அனுப்பலாம்.

Reserve Bank of India: விவசாயிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கியின் பரிசு

ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா பிப்ரவரியில் தனது பணவியல் கொள்கை அறிக்கையில் இந்த மாற்றங்களை அறிவித்தார். இப்போது, ​​செயல்படுத்துவதற்கு முன்பு, அனைத்து பங்குதாரர்களும் தங்கள் கருத்துக்களை வழங்க அனுமதிக்கும் வகையில் அவை வரைவாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த ரிசர்வ் வங்கி திட்டங்கள் KCC திட்டத்தை விவசாயிகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகவும், வெளிப்படையாகவும், நவீனமாகவும் மாற்றுவதற்கான ஒரு முக்கிய படியாகக் கருதப்படுகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டால், விவசாயிகள் சரியான நேரத்தில் மற்றும் வடிவமைக்கப்பட்ட கடன்களைப் பெறுவதை உறுதிசெய்து, விவசாயத் துறையை வலுப்படுத்தும்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை: தந்தை, மகன் இருவரும் தவணைத் தொகையை பெற முடியுமா? விதி என்ன?

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் : 10 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு - உடனே இதை செய்யவும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Kisan Credit CardFarmersReserve BankRBIKCC

Trending News