Kisan Credit Card: விவசாயிகள் 5 நாட்களில் 5 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெறலாம்? எப்படி தெரியுமா?

Kisan Credit Card: இந்தியா முழுவதும் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கும் நோக்கில், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் பல்வேறு திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகின்றன. அவற்றில், பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் முதன்மையாக உள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக மிகவும் முக்கியமான திட்டம் கிசான் கிரெடிட் கார்டு (KCC) திட்டம். இது விவசாயிகளுக்குக் குறைந்த வட்டியில், எளிதாகக் கடன் வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், விவசாயிகளை அதிக வட்டிக்குக் கடன் கொடுக்கும் தனியாரிடம் இருந்து காப்பது மற்றும் விவசாயச் செயல்பாடுகளுக்குத் தேவையான நிதி உதவியை வழங்குவது ஆகும்.
கிசான் கிரெடிட் கார்டு திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்
கிசான் கிரெடிட் கார்டு என்பது, விவசாயிகள் தங்கள் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து கடன் தொகையை ஏடிஎம் கார்டு போலப் பயன்படுத்திக்கொள்ள உதவும் ஒரு கடன் அட்டை. இந்தத் திட்டத்தில், பயிர் சாகுபடி, கால்நடை வளர்ப்பு, பால் பண்ணை, மீன் வளர்ப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து வேளாண் சார்ந்த நடவடிக்கைகளுக்கும் கடன் பெறலாம்.
குறைந்த வட்டி விகிதம்: கிசான் கிரெடிட் கார்டு கடனுக்கான இயல்பான வட்டி விகிதம் 7% ஆகும். ஆனால், கடனைச் சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்தும் விவசாயிகளுக்கு அரசு 3% வட்டி மானியம் வழங்குகிறது. இதன் மூலம், கடன் பெறும் விவசாயிகளுக்குச் செலுத்த வேண்டிய வட்டி 4% ஆகக் குறைகிறது.
அதிகபட்ச கடன் தொகை: இத்திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகள் 5 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் பெற முடியும். இதில், 2 ரூபாய் லட்சம் வரை பிணையம் (collateral) இல்லாமல் பெறலாம். 3 ரூபாய் லட்சம் வரையிலான கடனுக்கு நில ஆவணங்கள் பிணையாக வைக்கப்பட வேண்டும்.
பயன்படுத்துவதில் எளிமை: இந்த அட்டை ஏடிஎம் கார்டு போலச் செயல்படுவதால், விவசாயிகள் வங்கி நிர்ணயித்த கடன் வரம்பிற்குள் எப்போது வேண்டுமானாலும் பணத்தை எடுத்துப் பயன்படுத்தலாம். எடுக்கப்பட்ட தொகைக்கு மட்டுமே வட்டி கணக்கிடப்படும்.
கடன் செயலாக்கக் கட்டணம் இல்லை: 3 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான கடன்களுக்கு எந்தவிதமான கடன் செயலாக்கக் கட்டணமும் (processing fee) வசூலிக்கப்படுவதில்லை.
ஐந்தாண்டு கால அவகாசம்: இந்தக் கடன் ஐந்து ஆண்டுகள் கால அவகாசம் கொண்டது. இருப்பினும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
பயிர் காப்பீடு: இத்திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெறும் விவசாயிகளுக்கு பயிர் காப்பீடும் வழங்கப்படுகிறது.
கிசான் கிரெடிட் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முறை
கிசான் கிரெடிட் கார்டு பெறுவதற்கு, விவசாயிகள் தங்கள் அருகிலுள்ள வங்கி கிளைக்குச் சென்றோ அல்லது ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்தோ இந்தத் திட்டத்தைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
தேவையான ஆவணங்கள்:
ஆதார் அட்டை
நில ஆவணங்கள்
வங்கிக் கணக்கு பாஸ்புக்
விண்ணப்பப் படிவம் மற்றும் பிற வங்கி ஆவணங்கள்
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் வழிமுறைகள்:
— Agriculture INDIA (@AgriGoI) September 13, 2025
முதலில், நீங்கள் கடன் பெற விரும்பும் வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
முகப்புப் பக்கத்தில் "கிசான் கிரெடிட் கார்டு" என்பதைத் தேடி, அதைக் கிளிக் செய்யவும்.
"விண்ணப்பிக்கவும்" (Apply) என்ற விருப்பம் தோன்றும். அதைத் தேர்ந்தெடுத்து அடுத்த பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
புதிய பக்கத்தில் உங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் நில விவரங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துத் தகவல்களையும் சரியாகப் பூர்த்தி செய்யவும்.
அனைத்து விவரங்களையும் பூர்த்தி செய்த பிறகு, "சமர்ப்பி" (Submit) பொத்தானை அழுத்தவும்.
விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதும், உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பு எண் (reference number) வழங்கப்படும்.
உங்கள் விண்ணப்பம் தகுதியானது என்றால், 5 நாட்களில் வங்கி அதிகாரிகள் உங்களைத் தொடர்புகொண்டு அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளைத் தெரிவிப்பார்கள். இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், விவசாயிகள் தங்களின் விவசாய கனவுகளை நிறைவேற்றிக்கொள்ளவும், பொருளாதாரச் சிக்கல்களைத் தவிர்க்கவும் இது ஒரு நம்பகமான வழியாகும்.
