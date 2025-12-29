நகைக்கடன் வாங்கும் முன்..‘இந்த’ 3 விஷயங்களை தெரிஞ்சிக்கோங்க! நஷ்டத்தை தவிர்க்கலாம்..

Know 3 Important Things Before Opting Gold Loan : கடன் அல்லது நகைக்கடன் வாங்குவதற்கு, ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு அவசியம் இருக்கலாம். பலருக்கு அவசர தேவையாகவும், சிலருக்கு அது தொழில் தொடங்க அல்லது திருமண செலவுகளுக்காகவும் பெரிய தொகை தேவைப்படலாம். அப்படி, பணம் தேவைப்படும் போதெல்லாம், நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்த மக்கள் அனுகுவது, அருகில் இருக்கும் அடகுக்கடை அல்லது வங்கியைத்தான். சிறந்த சேமிப்பாக இருக்கும் நகையை வைத்து கடன் வாங்கும் போது, நாம் எந்த வங்கி அல்லது நிதி நிலையத்தை அணுகுகிறோமோ அதை வைத்து நகைக்கடன் தொகை மற்றும் அதன் வட்டி மாறுபடும்.
கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்!
பலரும், நகைக்கடனுக்கு வட்டி குறைவு என்பதால் அதனை கண்களை மூடிக்கொண்டு நம்பி வாங்குவர். ஆனால், இங்குதான் சூட்சுமம் அடங்கியிருக்கிறது. நாம் கொஞ்சம் விழிப்புடன் இருந்து சில விஷயங்களை கவனித்தால், கண்டிப்பாக சில நஷ்டங்களை நம்மால் தவிர்க்க முடியும். நகைக்கடன் வாங்க செல்கையில், முதலில் கவனிக்க வேண்டியது, LTV எனப்படும் Loan To Value எனும் கடன் மதிப்புதான். உங்கள் நகையின் மொத்த மதிப்பில், எத்தனை சதவீதம் வங்கிகள் கடனாக வழங்குகின்றன என்பதை பொறுத்து இது அமையும். ரிசர்வ் வங்கி இதனை 75% என நிர்ணயித்துள்ளது. ஆனால், சந்தை நிலவரப்படி, அதன் தேவையை பொறுத்து இது மாறலாம். கொரோனா காலக்கட்டத்தில் பணப்புழக்கத்தை அதிகப்படுத்த, இது 90% ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
ரிசர்வ் வங்கியின் சமீபத்திய வழிக்காட்டுதலின் படி, ரூ.2 லட்சத்திற்குள் கடன் பெறுவோர்களுக்கு, 85% வரை LTVஆனது வழங்கப்படலாம். 2-5 லட்சம் வரையிலான கடன்களுக்கு 80% வரை வழங்கப்படலாம்.
குறைந்த வட்டியில் நகைக்கடன் வழங்கும் வங்கிகள்:
இதில் முதலாவதாக, கனரா வங்கி இருக்கிறது. அதிக கடன் தொகை தேவையாக இருப்பின், மக்கள் பலர் இங்குதான் கடன் வாங்குகின்றனர். ஒரு நகையின் தரத்தை பொறுத்து, இங்கு 90% வரை LTV வழங்கப்படுகிறது. சொல்லப்போனால், ஒரு சவரனுக்கு சுமார் ரூ.90,000 வரை கடன் கிடைக்கலாம். இதற்கான வட்டி விகிதமானது சுமார் 8.9% ஆக இருக்கிறது.
பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி: நகைக்கான வட்டி விகிதமானது இங்கு 8.2% ஆக இருக்கிறது. கடன் வழங்கும் தொகையானது 68% ஆக இருக்கிறது.
இந்தியன் வங்கி: இந்த வங்கியில், வட்டி விகிதமானது 8.5ஆக இருக்கிறது. இதன் கடன் மதிப்பு, 68% ஆகும்.
வட்டியை குறைக்க வேறு என்ன வழி?
நகைக்கடன் தேவைப்படுபவர்களிடம் விவசாய நிலத்திற்கான பட்டா இருந்தால், நகையை வைட்து விவசாய நகைக்கடனாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். இது, சாதாரண நகைக்கடனை விடவும் வட்டி குறைவாக இருக்கும். இதைத்தாண்டி, இதில் 85% வரையிலான நகையின் மதிப்பிற்கு பணமும் கிடைக்கும்.
மேலும் படிக்க | Finance Advice : 2026-ல் ஸ்மார்ட்டா சேமிக்க டிப்ஸ்! சிம்பிளா சொல்லிக்கொடுக்கும் இன்ஸ்டா பிரபலம்..
மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: 60 வயதில் தானாக பென்ஷன் தொடங்கும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ