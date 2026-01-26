English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • பெண்களுக்கு அடித்த செம லக்! ரூ.5 லட்சத்திற்கு வட்டியில்லா கடன்..’இந்த’ திட்டம் பற்றி தெரியுமா?

பெண்களுக்கு அடித்த செம லக்! ரூ.5 லட்சத்திற்கு வட்டியில்லா கடன்..’இந்த’ திட்டம் பற்றி தெரியுமா?

Lakhpati Didi Yojana Scheme : பெண்களுக்கான ஒரு சூப்பர் திட்டம் இருக்கிறது. இந்த திட்டத்தில் சுமார் ரூ.5 லட்சம் வரை வட்டியில்லா கடன் பெற முடியும். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Jan 26, 2026
  • பெண்களுக்கான திட்டம்!
  • 5 லட்சம் வரை வட்டியில்லா கடன்
  • முழு விவரம்!

பெண்களுக்கு அடித்த செம லக்! ரூ.5 லட்சத்திற்கு வட்டியில்லா கடன்..’இந்த’ திட்டம் பற்றி தெரியுமா?

Lakhpati Didi Yojana Scheme : இந்தியாவை பொருத்தவரை, பெண்கள் பல்வேறு துறைகளில் தடம் பதித்து, முன்னேறிக்கொண்டே இருக்கின்றனர். எதிர் பாலினம் அளவிற்கு இல்லை என்றாலும், கடந்த 20 ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இப்பாேது பெரும்பாலான துறைகளில் பெண்களை காண முடிகிறது. இல்லத்தரசிகளாக இருப்பவர்களும் கூட, தங்களுக்கென்று தனியாக சிறுதொழிலை ஆரம்பித்து அதை பெரிதாக்குகின்றனர். அவர்களுக்கு உதவும் வகையில் இருக்கும் ஒரு திட்டம் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Lakhpati Didi Yojana :

இந்திய பெண்களுக்கான ஒரு கேம்-சேஞ்சர் திட்டமாக இருக்கிறது, Lakhpati Didi Yojana. இந்த திட்டத்தின் கீழ், மகளிர் சுய உதவி குழுவில் உறுப்பினர்களாக இருக்கும் பெண்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை வட்டியில்லா கடன் வழங்கப்படுகிறது. இதனால் அரசு, பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு பொருளாதார ரீதியாக வழிவகை செய்வதோடு, ரூ.1 லட்சம் வரை அவர்களின் வருடாந்திர வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கு வழிகாட்டுகிறது. 

திட்டம் குறித்த விவரம்:

Lakhpati Didi Yojana என்பது, இந்திய அரசின் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கான திட்டமாகும். அதிலும் குறிப்பாக கிராமப்புற மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இருக்கும் சிறுதொழில் செய்யும் பெண்களுக்கு உதவுவதை இலக்காக கொண்டு இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயம், கலை, அறிவியல், கைத்தறி விசை பொருகள் என பல்வேறு துறைகளில் இருக்கும் பெண்களுக்கு உதவும் வகையில் இந்த திட்டமானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமன்றி, இந்த திட்டத்தில் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை வட்டியில்லா கடன் வழங்கப்படுகிறது. கடன் தொல்லையில் பெண்கள் சிக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கில் இந்த திட்டமானது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்?

இந்த திட்டத்தின் கீழ் பெண்களுக்கு கடன் வழங்கப்படாலும், எந்த தொழிலும் சரியான ஐடியா இல்லாமல் நிலைக்காது என்பதை தெரிந்து, சரியான திட்டம் கொண்டுள்ள கடன் விண்ணப்பத்தாரர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது. அது மட்டுமன்றி, இந்த திட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பெண்கள் இதற்காக திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளையும் அவர்களுக்கு வழங்குகிறது. அவர்களுக்கு தங்கள் பொருளை எப்படி விளம்பரப்படுத்த வேண்டும், அதை எப்படி மார்கெட்டிங் செய்ய வேண்டும் என்று ட்ரெயினிங் வழங்கப்படும். அதே போல, இவர்களுக்கு அவர்களின் எப்படி டிஜிட்டலாக மேம்படுத்தலாம் என்றும் பயிற்சிகள் காெடுக்கப்படும்.

இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பிப்பது என்பது மிகவும் எளிதான விஷயம்தான். இதை ஆன்லைனிலும் செய்யலாம், ஆஃப்லைனிலும் செய்யலாம். உங்கள் பகுதியில் உள்ள மகளிர் சுய உதவி குழுவிற்கு செல்லலாம். அப்படி இல்லை என்றால், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி துறை அருகில் உள்ள அரசு வங்கிகளுக்கு செல்ல வேண்டும். அங்கு, விண்ணப்ப படிவத்துடன், உங்கள் பிசினஸ் பிளானையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

ஆன்லைன்:

இதற்கு விண்ணப்பிக்க, ஊராக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை தளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். இந்த விண்ணப்பத்திற்கு, ஆதார் கார்ட், வீட்டு முகவரிக்கான சான்றிதழ், வங்கியின் பாஸ்புக், பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம் உள்ளிட்டவை தேவைப்படும். இந்த பிசினஸ் ப்ளான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்பு கடன் தொகை உங்கள் வங்கி கணக்கிற்கே வந்து விடும். உங்கள் விண்ணபம் நிராகரிக்கப்படாமல் இருக்க, சரியான சான்றிதழ்களையும், வணிக திட்டத்தையும் வழங்க வேண்டியது முக்கியம் ஆகும்.

