மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மெகா தீபாவளி பரிசு: உயரும் டிஏ, எகிறும் சம்பளம்

7th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய தீபாவளி பரிசு கிடைக்கவுள்ளது. ஊழியர்களின் ஊதியம் மிகப்பெரிய உயர்வைக் காணவுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 9, 2025, 07:15 PM IST
DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. மத்திய அரசு விரைவில் தனது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு பெரிய பரிசை வழங்க உள்ளது. அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) ஆகியவற்றில் 3% அதிகரிப்பு குறித்த அறிவிப்பை 2025 அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் அரசு வெளியிடக்கூடும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளிக்கு முன் வெளியிடப்படும் இந்த அறிவிப்பு, லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும்.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி 58% ஐ எட்டும், இது ஜூலை 2025 முதல் பொருந்தும்

தற்போது, ​​மத்திய ஊழியர்கள் 55% அகவிலைப்படியைப் பெறுகிறார்கள். இது இப்போது 58% ஆக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த புதிய அகவிலைப்படி ஜூலை 2025 முதல் பொருந்தும். இதற்கான அறிவிப்பு அக்டோபர் மாதத்தில் வரக்கூடும்.

DA Arrears: டிஏ அரியர் தொகையும் கிடைக்கும்

அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அறிவிப்பு அக்டோபரில் வந்தாலும், ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரையிலான டிஏ அரியர் தொகை ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் கிடைக்கும். அக்டோபர் சம்பளத்துடன் இந்த அரியர் தொகை கணக்கில் வரக்கூடும். அதாவது, வழக்கத்தை விட ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் கூடுதல் தொகை கணக்கில் வரும்.

ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை அதிகரிக்குன் அகவிலைப்படி

மத்திய அரசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் இருமுறை அகவிலைப்படியை திருத்துகிறது. முதல் உயர்வு ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான மாதங்களுக்கானது. இது ஹோலி பண்டிகைக்கு முன் அறிவிக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது உயர்வு ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான மாதங்களுக்கானது. இது தீபாவளிக்கு முன் அறிவிக்கப்படுகிறது. இந்த முறை தீபாவளி அக்டோபர் 20-21, 2025 -இல் வருவதால், அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் டிஏ உயர்வு அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

- 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் தொழில்துறை தொழிலாளர்களின் நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில் அகவிலைப்படி கணக்கிடப்படுகிறது. 

- ஜூலை 2024 முதல் ஜூன் 2025 வரையிலான சராசரி CPI-IW 143.6 ஆக இருந்தது. 

- இந்த அடிப்படையில், புதிய அகவிலைப்படி 58% ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

- அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்திலிருந்து ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்க இந்தக் கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது.

Salary Hike, Pension Hike: ஊதிய உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

அகவிலைப்படி 3% அதிகரித்தால், அது ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஊதியமும், ஓய்வூதியமும் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என இங்கே காணலாம்.

அடிப்படை சம்பளம் ரூ.18,000

- பழைய டிஏ (55%): ரூ.9,900
- புதிய டிஏ (58%): ரூ.10,440
- சம்பள உயர்வு: மாதத்திற்கு ரூ.540

அடிப்படை ஓய்வூதியம் ரூ.20,000

- பழைய டிஆர் (55%): ரூ.11,000
- புதிய டிஆர்ஏ (58%): ரூ.11,600
- ஓய்வூதிய உயர்வு: மாதத்திற்கு ரூ.600

ஜூலை மாத டிஏ உயர்வில் என்ன சிறப்பு?

ஜூலை 2025 -இன் அகவிலைப்படி உயர்வு 7வது ஊதியக்குழுவின் கடைசி உயர்வு என்பதால் இது சிறப்பு வாய்ந்தது. 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைகின்றன. இதன் பிறகு, அனைவரின் கவனமும் 8வது ஊதியக்குழுவின் மீது இருக்கும்.

8வது ஊதியக்குழு எப்போது தொடங்கும்?

ஜனவரி 2025 இல் அரசாங்கம் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. ஆனால் அதன் குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை. கமிஷனின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களும் இன்னும் நியமிக்கப்படவில்லை. ஆகையால், ஊழியர்கள் இன்னும் சிறிது காலம் இதற்கு காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.

8வது சம்பளக் குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?

ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்பட சுமார் 24 மாதங்கள் ஆகும் என்பதை கடந்த கால ஊதியக்குழுக்களின் செயல்முறை காட்டுகிறது. அதாவது, 8வது சம்பளக் குழுவின் புதிய சம்பள அமைப்பை 2027 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியிலோ அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியிலோ செயல்படுத்தலாம். எனினும் ஜனவரி 2026 முதல் இதற்கான அரியர் தொகை கிடைக்கும் என கூறப்படுகின்றது.

8வது ஊதியக்குழுவில் எவ்வளவு சம்பள உயர்வு கிடைக்கும்?

8வது ஊதியக்குழுவில் ஊழியர்களின் ஊதியம் 30-34% அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக ஆம்பிட் கேபிடல் மதிப்பிடுகிறது. எனினும், டிஏ ரீசெட் காரணமாக, உண்மையான அதிகரிப்பு சுமார் 13% மட்டுமே இருக்கக்கூடும் என்று கோடக் நிறுவன ஈக்விட்டிஸ் கூறுகிறது. அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வந்தவுடந்தான் இதில் சரியான தெளிவு கிடைக்கும்.

