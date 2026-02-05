LIC Smart Pension Scheme: ஒரு முறை முதலீடு, மாதா மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம்

LIC Scheme Latest News: இந்தியாவின் மிகவும் நம்பகமான காப்பீட்டு நிறுவனங்களில் ஒன்றான இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (எல்ஐசி), முதலீட்டாளர்களின் பல்வேறு தேவைகளுக்கு ஏற்ப பல ஓய்வூதிய மற்றும் ஓய்வுக்காலத் திட்டங்களை வழங்கி வருகிறது. அத்தகைய திட்டங்களில் ஒன்றுதான் எல்ஐசி ஸ்மார்ட் பென்ஷன் திட்டம். ஓய்வுக்குப் பிறகு வழக்கமான, இடர் இல்லாத வருமானத்தை விரும்புபவர்களுக்கு இது மிகவும் ஏற்ற திட்டமாக இருக்கும். இது ஒரு உடனடி வருடாந்திரத் திட்டமாகும். இதில் முதலீடு செய்தவுடன் உடனடியாக ஓய்வூதியம் கிடைக்கத் தொடங்கி, வாழ்நாள் முழுவதும் அது தொடர்கிறது.
LIC Smart Pension Scheme: எல்ஐசி ஸ்மார்ட் பென்ஷன் திட்டம் என்றால் என்ன?
இந்த எல்ஐசி திட்டம், பங்குச் சந்தை அல்லது வேறு எந்த சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களாலும் பாதிக்கப்படாத, பங்குசாரா மற்றும் பங்கேற்பு அல்லாத வகையின் கீழ் வரும் திட்டமாகும். முதலீட்டாளர் முதல் நாளிலேயே தனக்கு கிடைக்கும் ஓய்வூதியப் பணம் குறித்த தெளிவைப் பெறுகிறார். இந்த காரணத்தால்தான் இது இடர் இல்லாத ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பாதுகாப்பான முதலீடுகளுடன் நிலையான வருமானத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுப்பவர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
LIC Smart Pension Scheme: முதலீட்டு வரம்பு மற்றும் தகுதி அளவுகோல்கள்
எல்ஐசி ஸ்மார்ட் பென்ஷன் திட்டத்தின் கீழ் ஆனுவிட்டியை வாங்குவதற்கான குறைந்தபட்ச முதலீடு ₹1 லட்சம் ஆகும். அதிகபட்ச முதலீட்டு வரம்பு எதுவும் இல்லை. அதாவது முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் தேவைகள் மற்றும் திறன்களுக்கு ஏற்ப அதிக தொகையை முதலீடு செய்யலாம். இந்தத் திட்டத்தை தனிநபர் அல்லது கூட்டு ஆயுள் திட்டமாக வாங்கலாம். இது கணவன் மற்றும் மனைவி இருவருக்கும் ஓய்வூதியப் பலன்களை வழங்குகிறது.
பாலிசி வாங்கும்போதே ஓய்வூதியம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது
இந்தத் திட்டத்தின் சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால், பாலிசி வாங்கும்போதே ஓய்வூதியத் தொகை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஒருமுறை நிர்ணயிக்கப்பட்டால், அது வாழ்நாள் முழுவதும் கிடைக்கும். முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் வசதிக்கேற்ப மாதாந்திர, காலாண்டு, அரையாண்டு அல்லது ஆண்டு ஓய்வூதிய விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இது ஓய்வுக்குப் பிந்தைய செலவுகளைத் திட்டமிடுவதை எளிதாக்குகிறது.
ஓய்வூதிய அதிகரிப்பு மற்றும் திரும்பப் பெறும் விருப்பங்கள்
எல்ஐசி ஸ்மார்ட் பென்ஷன் திட்டம் பல கூடுதல் விருப்பங்களையும் வழங்குகிறது. முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தை ஆண்டுதோறும் 3% அல்லது 6% அதிகரிக்கத் தேர்வு செய்யலாம். மேலும், பாலிசிதாரரின் மரணத்திற்குப் பிறகு முதலீடு செய்யப்பட்ட அசல் தொகையை நாமினிக்குத் திரும்ப வழங்கும் வசதியும் இதில் உள்ளது. இந்த அம்சம், தங்கள் எதிர்கால நிதிப் பாதுகாப்பு குறித்து கவலைப்படும் குடும்பங்களுக்கு நிம்மதியை அளிக்கிறது.
ஓய்வுக்குப் பிறகு யாருக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்?
இந்தத் திட்டம் ஓய்வுபெற்ற அரசு மற்றும் தனியார் ஊழியர்கள், மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் கணிசமான தொகையைக் கையில் வைத்துக்கொண்டு அதிலிருந்து நிலையான மாதாந்திர வருமானத்தை பெற விரும்புபவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பங்குச் சந்தையிலிருந்து விலகி, பாதுகாப்பான வருமானத்தை நாடும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் ஒரு நம்பகமான தேர்வாகக் கருதப்படுகிறது.
ரூ. 20 லட்சம் முதலீட்டிற்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?
- ஒரு முதலீட்டாளர் எல்ஐசி ஸ்மார்ட் பென்ஷன் திட்டத்தில் ரூ. 20 லட்சம் முதலீடு செய்தால், எல்ஐசியின் கணக்கீடுகளின்படி, அவர் ஆண்டுக்கு தோராயமாக ரூ. 1,36,000 ஓய்வூதியமாகப் பெறலாம்.
- இது அரையாண்டுக்கு தோராயமாக ரூ. 66,640 ஆகவும், ஒவ்வொரு காலாண்டுக்கும் தோராயமாக ரூ. 32,980 ஆகவும் இருக்கும்.
- மாதாந்திர ஓய்வூதியம் தோராயமாக ரூ. 10,880 ஆக இருக்கும்.
- இருப்பினும், உண்மையான ஓய்வூதியத் தொகை முதலீட்டாளரின் வயது மற்றும் அவர் தேர்ந்தெடுக்கும் விருப்பங்களைப் பொறுத்தது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காகவே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை முதலீட்டு ஆலோசனையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். முதலீடு செய்யும் முன் உங்கள் முதலீட்டு ஆலோசகரை கலந்தாலோசிக்க அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.)
மேலும் படிக்க | அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான அரசு திட்டம்
மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை ஹோலி பண்டிகைக்கு முன் வருகிறதா? முக்கிய அப்டேட் இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ