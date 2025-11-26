ரூ.340 சேமித்தால் ரூ.25 லட்சம் கிடைக்கும்… LIC சூப்பர் திட்டம் பற்றி தெரியுமா?

பங்குச் சந்தையின் கவர்ச்சி அதிகரித்த போதிலும், நாட்டின் அரசு காப்பீட்டு நிறுவனமான இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் (LIC) அதன் வாடிக்கையாளர்களிடையே நிலையான நம்பிக்கையை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது. பெரும்பாலான இந்திய முதலீட்டாளர்கள் ஆபத்து இல்லாத (Risk-Free) முதலீடு மூலம் தங்கள் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்க விரும்புகிறார்கள். LIC அத்தகைய முதலீடுகளுக்கு நம்பகமான நிறுவனமாக உள்ளது.
LIC வழங்கும் பல திட்டங்கள் மற்றும் பாலிசிகள் (LIC முதலீட்டுத் திட்டங்கள்) உள்ளன. இவை சிறிய முதலீட்டின் மூலம் எதிர்காலப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதுடன், முதிர்வின் முடிவில் கணிசமான வருமானத்தையும் அளிக்கின்றன. இந்தத் திட்டங்களின் பட்டியலில் LIC-யின் ஜீவன் ஆனந்த் பாலிசி முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
ஜீவன் ஆனந்த் பாலிசியின் சிறப்பம்சங்கள்
ஜீவன் ஆனந்த் பாலிசி ஒரு எண்டோவ்மென்ட் மற்றும் முழு ஆயுள் காப்பீட்டுத் (Endowment and Whole Life Insurance) திட்டமாகும். இது இரண்டு வகைகளில் பலன்களை வழங்குகிறது.
முதிர்வு நன்மை Maturity Benefit): பாலிசி காலம் முடிந்த பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை கிடைக்கும்.
இறப்பு நன்மை (Death Benefit): பாலிசிதாரர் முதிர்வு முடிந்த பிறகும் உயிருடன் இருக்கும்பட்சத்தில், அவர் காலமானால் அவரது குடும்பத்திற்கு தொடர்ந்து காப்பீட்டுத் தொகை (Sum Assured) கிடைக்கும். இதுவே இதன் தனிச்சிறப்பு.
எல்.ஐ.சி.யின் ஜீவன் ஆனந்த் பாலிசி மிகவும் பிரபலமான மற்றும் தனித்துவமான ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டமாகும். இது காப்பீடு மற்றும் சேமிப்பு ஆகிய இரண்டின் நன்மைகளையும் வழங்கும் எண்டோவ்மென்ட் திட்டமாகும்.
இரட்டைப் பாதுகாப்பு: பாலிசி காலத்தின் முடிவில் முதிர்வுத் தொகை (Maturity) கிடைக்கும். முதிர்வுத் தொகையைப் பெற்ற பிறகும், பாலிசிதாரருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் ஆயுள் காப்பீடு (Life Cover) தொடரும். பாலிசிதாரர் முதிவுக்குப் பிறகு காலமானால், அவரது குடும்பத்திற்கு காப்பீட்டுத் தொகை (Basic Sum Assured) வழங்கப்படும். குறைந்தபட்ச காப்பீட்டுத் தொகை ₹1,00,000 ஆகும்.
வெறும் 340 ரூபாயை சேமித்து 25 லட்சம் சம்பாதிப்பது எப்படி?
ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகத்தின் (LIC) ஜீவன் ஆனந்த் பாலிசியின் அதிகபட்ச காலம் 35 ஆண்டுகள் ஆகும். இந்த பாலிசியின் மாதாந்திர பிரீமியம் தோராயமாக ₹1,358 ஆக இருக்கும்பட்சத்தில், ஒருவர் வாராந்திர சேமிப்பாக ₹340 சேமித்தால், மாத இறுதியில் அது சுமார் ₹1,360 ஆக இருக்கும். இந்த மாதாந்திர பிரீமியத்தை (₹1,358) 35 ஆண்டுகளுக்குத் தொடர்ந்து செலுத்துவதன் மூலம், பாலிசிதாரர் முதிர்வின் போது (Maturity) ₹25 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வருமானத்தைப் பெற முடியும்.
இந்த ₹25 லட்சத்திற்கும் அதிகமான தொகை என்பது, பாலிசிதாரர் செலுத்திய மொத்த பிரீமியம் மற்றும் LIC வழங்கும் காப்பீட்டுத் தொகை (Sum Assured), போனஸ் (Bonus), மற்றும் இறுதி கூடுதல் போனஸ் (Final Additional Bonus) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய மொத்தத் தொகையாகும்.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் வரை அகவிலைப்படி அதிகரிக்காதா? அரசு ஊழியர்களுக்கு லாபமா, நஷ்டமா?
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: OPS, CGHS, GDS... முக்கிய மாற்றங்களை கோரும் அரசு ஊழியர்கள், பிரதமருக்கு பறந்த கடிதம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ