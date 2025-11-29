ஓய்வூதியதராரர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா என்பதை எப்படி தெரிந்துகொள்வது?

Pensioners Latest News: மாத ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவரும் நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பெரும்பாலான ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பித்து விட்டார்கள்? ஆயுள் சான்றிதழ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா என்பதை எப்படி தெரிந்துகொள்வது? இதற்கான விடைகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Life Certificate: ஆயுள் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?
நாடு முழுவதும் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள் நவம்பர் மாத இறுதிக்குள் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிப்பதில் மும்முரமாக உள்ளனர். ஆயுள் சான்றிதழ் என்றால் என்ன? ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருப்பதையும், தொடர்ந்து ஓய்வூதியம் பெறுவதை உறுதிசெய்யவும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பரில் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாகும். இந்த ஆண்டு, நவம்பர் 30 ஆம் தேதி வரையிலான காலக்கெடுவிற்குள் அதைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
பல ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய கேள்வி உள்ளது: அவர்களின் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் வங்கி அல்லது தபால் நிலையத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா என்பதை எப்படி தெரிந்துகொளது? இப்போது, இதை ஆன்லைனில் எளிதாகச் செக் செய்யலாம். அதற்கான வழிமுறையை இங்கே காணலாம்.
Digital Life Certificate: டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?
ஜீவன் பிரமான் பத்ரா என்பது ஆதார் அடிப்படையிலான டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழாகும். இது ஓய்வூதியதாரர்களின் அடையாளச் சான்றாகச் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது. முன்பு, ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க ஓய்வூதியதாரர்கள் வங்கி அல்லது அரசு அலுவலகங்களுக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இப்போது அவர்கள் தங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் கைரேகை, கருவிழி அல்லது முக அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்தி வீட்டிலிருந்தே வாழ்க்கைச் சான்றிதழை உருவாக்கலாம். ஒவ்வொரு சான்றிதழும் ஒரு தனித்துவமான பிரமான் ஐடியுடன் வருகிறது, இது ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனம் ஓய்வூதியத் தொடர்ச்சியை அங்கீகரிக்கப் பயன்படுத்துகிறது.
மொபைல் போனில் உள்ள முக அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்தி DLC ஐ எவ்வாறு உருவாக்குவது?
- ஓய்வூதியதாரர்கள் இப்போது தங்கள் ஸ்மார்ட்போன் கொண்டு செல்ஃபி எடுத்து தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை உருவாக்கலாம்.
- 5MP முன் கேமரா மற்றும் இணைய அணுகல் கொண்ட ஆண்ட்ராய்டு தொலைபேசி மூலம் இதை செய்யலாம்.
- PDA, வங்கி அல்லது தபால் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் மற்றும் ஆதார் எண்ணை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்.
- Google Play Store இலிருந்து AadhaarFaceRD செயலி மற்றும் Jeevan Pramaan Face செயலியை நிறுவவும்.
- முழுமையான ஆபரேட்டர் அங்கீகாரம். ஓய்வூதியம் பெறுவோர் தாங்களாகவே ஆபரேட்டர்களாக மாறலாம்.
- ஓய்வூதியம் பெறுபவரின் பெயர், ஆதார், PPO எண், வங்கி விவரங்கள் போன்றவற்றை உள்ளிடவும்.
- செயலியில் தெளிவான செல்ஃபி எடுக்கவும்.
- வெற்றிகரமாக சமர்ப்பித்தவுடன், உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் DLC பதிவிறக்க இணைப்புடன் ஒரு SMS பெறுவீர்கள்.
Jeevan Pramaan: ஜீவன் பிரமான் உருவாக்க என்னென்ன தகவல்கள் தேவைப்படும்?
ஆதார் எண்
பெயர் மற்றும் மொபைல் எண்
ஓய்வூதிய கட்டண உத்தரவு
வங்கி/ஓய்வூதிய கணக்கு எண்
ஓய்வூதிய செக்ஷனிங் அதாரிட்டி
ஓய்வூதிய விநியோக அதாரிட்டி
இவற்றில் ஏதேனும் தவறாக இருந்தாலும், PDA உங்கள் சான்றிதழை நிராகரிக்கலாம்.
உங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா என்பதைக் கண்டுபிடிப்பது எப்படி?
உங்கள் DLC-யின் நிலையைச் சரிபார்க்க, இந்த செயல்முறையைப் பின்பற்றவும்:
- jeevanpramaan.gov.in என்ற வலைத்தளத்திற்குச் செல்லவும்.
- உங்கள் பிரமான் ஐடியை உள்ளிட்டு டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
- சான்றிதழின் கீழே PDA சான்றிதழை ஏற்றுக்கொண்டதா அல்லது நிராகரித்ததா என்பது தெளிவாகக் குறிப்பிடப்படும்.
- அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தால், உங்கள் ஓய்வூதியம் தடையின்றி தொடர்ந்து கிடைக்கும்.
- "நிராகரிக்கப்பட்டது" என்று தோன்றினால், உங்கள் ஓய்வூதியத்தில் ஏற்படும் தாமதங்களைத் தவிர்க்க சரியான தகவல் மற்றும் புதிய பயோமெட்ரிக்ஸுடன் ஒரு புதிய DLC-ஐ உருவாக்க வேண்டும்.
