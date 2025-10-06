English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கும் ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் வழிமுறை

Life Certificate: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் என இரு வழிகளில் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம். அதற்கான வழிமுறையை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 6, 2025, 08:08 PM IST
  • ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பதற்கான வழிகள் என்ன?
  • ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி என்ன?
  • முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆயுள் சான்றிதழ் ஒரு முக்கியமான ஆவணமாக பார்க்கப்படுகின்றது. ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருக்கிறார் என்பதற்கான அடையாள அறிவிப்பாக இது உள்ளது. ஓய்வூதியத்தைத் தொடர்ந்து பெற ஓய்வூதியதாரர்கள் வருடத்திற்கு ஒரு முறை இதை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

முன்னர், ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்தச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க தங்கள் வங்கி அல்லது ஓய்வூதிய அலுவலகத்திற்கு நேரில் செல்ல வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இப்போது இதை ஆன்லைனிலும் சமர்பிக்கலாம் என்ற வசதி அளிக்கபப்ட்டுள்ளது. ஆயுள் சான்றிதழை ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் முறைகளில் சமர்ப்பிப்பதற்கான வழிமுறைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Life Certificate: ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பதற்கான வழிகள்

வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை ஆன்லைனில் அல்லது ஆஃப்லைனில் சமர்ப்பிக்கலாம். ஆன்லைன் முறைகளில் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழ்களை செயலிகள் அல்லது பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பு மூலம் வீட்டிலிருந்தே டிஜிட்டல் முறையில் சமர்ப்பிக்கலாம். ஆஃப்லைன் முறைகளில் வங்கி கிளைகள், தபால் நிலையங்கள் அல்லது வீட்டு வாசலில் கிடைக்கும் சேவைகள் வாயிலாக ஃபிசிக்கல் சமர்ப்பிப்பு மூலம் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம்.

Online methods: வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பதற்கான ஆன்லைன் முறைகள்

Jeevan pramaan portal

ஜீவன் பிரமான் போர்டல்: ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

UMANG mobile app

உமங் மொபைல் செயலி: உமங் செயலி ஸ்மார்ட்போன் வழியாக ஜீவன் பிரமான் சேவைக்கான அணுகலை வழங்குகிறது.

Face authentication

முக அங்கீகாரம்: மொபைல் செயலியைப் பயன்படுத்தி இது முக அங்கீகாரம் மூலம் சமர்ப்பிப்பை செயல்படுத்துகிறது.

Video-based customer identification Process (V-CIP)

வீடியோ அடிப்படையிலான வாடிக்கையாளர் அடையாள செயல்முறை (V-CIP): ஓய்வூதியதாரர்கள் பாதுகாப்பான வீடியோ அழைப்புகள் மூலம் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

Offline methods: வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பதற்கான ஆஃப்லைன் முறைகள்

Doorstep Banking

வீட்டு வாசல் வங்கிச் சேவை: ஓய்வூதியதாரர்களின் வீட்டிற்கு ஒரு வங்கி பிரதிநிதி வந்து சான்றிதழைப் பெறுவார்.

Biometric devices at post offices

அஞ்சல் அலுவலகங்களில் பயோமெட்ரிக் சாதனங்கள்: அருகிலுள்ள தபால் நிலையங்களுக்குச் சென்று ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் வெரிஃபிகேஷனை செய்யலாம்.

Bank branches 

வங்கி கிளைகள்: ஓய்வூதியம் வரவு வைக்கப்படும் வங்கியில் ஆயுள் சான்றிதழை கைமுறையாக நிரப்பி சமர்ப்பிக்கலாம்.

Jeevan Pramaan

ஜீவன் பிரமான்: டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் அல்லது ஜீவன் பிரமான் என்பது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பயோமெட்ரிக்-இயக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் சேவையாகும்

இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது:
⦁ இந்த அமைப்பு கைரேகை அல்லது கருவிழி ஸ்கேன் அங்கீகாரத்திற்காக உங்கள் ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்துகிறது.

⦁ சரிபார்க்கப்பட்டதும், ஒரு டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் உருவாக்கப்பட்டு ஆன்லைனில் பாதுகாப்பான களஞ்சியத்தில் சேமிக்கப்படும்.

⦁ ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனங்கள் (வங்கிகள் போன்றவை) ஜீவன் பிரமான் வலைத்தளத்திலிருந்து உங்கள் சான்றிதழைப் பார்த்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

Digital Life Certificate: டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைப் பெறுவதற்கான வழிகள்

⦁ ஆன்லைனில் பதிவு செய்யுங்கள் அல்லது ஒரு மையத்திற்கு செல்லுங்கள்.

⦁ உங்கள் கணினி/மொபைல்/டேப்லெட்டில் ஜீவன் பிரமான் செயலியைப் பதிவிறக்கவும்

⦁ அல்லது அருகிலுள்ள ஜீவன் பிரமான் மையத்திற்குச் சென்று (வங்கிகள், பொது சேவை மையங்கள், அரசு அலுவலகங்கள்) பணிகளை செய்யலாம்.

⦁ உங்கள் விவரங்களை உள்ளிடவும்: ஆதார் எண், ஓய்வூதியக் கட்டண ஆணை (PPO), வங்கி பெயர், கணக்கு எண் மற்றும் மொபைல் எண் போன்ற விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும்.

⦁ பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரம்: அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க உங்கள் கைரேகை அல்லது கருவிழி ஸ்கேன் பயன்படுத்தவும்.

⦁ சான்றிதழ் மற்றும் ஐடியைப் பெறுங்கள்: வெற்றிகரமான அங்கீகாரத்திற்குப் பிறகு, உங்கள் ஜீவன் பிரமான் ஐடியுடன் ஒரு SMS உறுதிப்படுத்தலைப் பெறுவீர்கள்.

⦁ உங்கள் டிஜிட்டல் சான்றிதழைப் பதிவிறக்கவும்: jeevanpramaan.gov.in க்குச் சென்று ஜீவன் பிரமான் ஐடியைப் பயன்படுத்தி உங்கள் டிஜிட்டல் சான்றிதழைப் (DLC) பதிவிறக்கவும்.

ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு: இந்த நிறுவனங்கள் சான்றிதழை ஆன்லைனில் அணுகலாம் அல்லது ஜீவன் பிரமான் தளத்திலிருந்து நேரடியாக ஆயுள் சான்றிதழ்களை மின்னணு முறையில் வழங்குவதைத் தேர்வுசெய்யலாம்.

ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கும் கடைசி தேதி

ஆயுள் சான்றிதழுக்கான வருடாந்திர சமர்ப்பிப்பு சாளரம் ஓய்வூதியதாரரின் வயதைப் பொறுத்தது.

⦁ சூப்பர் சீனியர் ஓய்வூதியதாரர்கள் (வயது 80 மற்றும் மேலே உள்ளவர்கள்) ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 1 முதல் தங்கள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

⦁ 80 வயதுக்குட்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க நவம்பர் 1 வரை காத்திருக்க வேண்டும்.

வயதைப் பொருட்படுத்தாமல், அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும், ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு நவம்பர் 30 ஆகும். 80 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் முன்னதாகவே சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கும் இந்த மாறுபட்ட அணுகுமுறை, வயதான குடிமக்களுக்கான செயல்முறையை எளிதாக்குவதற்காக 2019 ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசால் முதன்முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 30-35% ஊதிய உயர்வு, 1-7 கிரேட் பே ஊழியர்களுக்கு மிக அதிக ஏற்றம்

மேலும் படிக்க | CGHS விகிதங்களில் திருத்தம்: டிஏ உயர்வைத் தொடர்ந்து அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைத்த அடுத்த பரிசு

