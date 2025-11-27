ஆயுள் சான்றிதழ்: இன்னும் 4 நாட்களே.... இதை சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றால் பென்ஷன் கிடைக்காது!!

Pensioners Latest News: மாத ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பபிக்க வேண்டியது மிக அவசியம். ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாகும். ஆயுள் சான்றிதழ் என்றால் என்ன? ஆயுள் சான்றிதழை சமர்பிப்பதற்கான காலக்கெடு என்ன? ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றால் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படுமா? ஆயுள் சான்றிதழ் பற்றிய முக்கிய தகவல்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Life Certificate: ஆயுள் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?
வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் என்றும் அழைக்கப்படும் ஆயுள் சான்றிதழ் ஓய்வூதியதாரர்கள் உயிருடன் இருப்பதற்காக சான்றாக பார்க்கப்ப்படுகின்றது. மேலும் ஓய்வூதியம் எந்த வித தடையும் இல்லாமல் தொடர்ந்து கிடைப்பதையும் இது உறுதி செய்கிறது.
ஆயுள் சான்றிதழை சமர்பிப்பதற்கான காலக்கெடு என்ன?
ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு நவம்பர் 30. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதம் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிபதற்கான மாதமான நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் அக்டோபர் 1 முதல் இதை சமர்ப்பிபக்கலாம். நவம்பர் 30 இதை சமர்ப்பிக்க அனைவருக்கும் கடைசி தேதியாகும். அதாவது, இந்த முக்கியமான பணியை முடிக்க இன்று உட்பட நான்கு நாட்கள் மட்டுமே உள்ளன. ஓய்வூதியதாரர் நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறினால், அவர்களின் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படும்.
Pensioners: ஓய்வுதியதாரர்களுக்கான முக்கிய சான்று
அரசு மற்றும் தனியார் ஓய்வூதியதாரர்களிடமிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயுள் சான்றிதழைப் பெறுவதன் நோக்கம், ஓய்வூதிய நிதி உண்மையான பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே சென்றடைவதை உறுதி செய்வதும், யாரும் மோசடியாக ஓய்வூதியத்தைப் பெறவில்லை என்பதை உறுதி செய்வதுமாகும். ஓய்வூதியத்தைத் தொடர இந்தச் சான்றிதழ் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆவணமாக கருதப்படுகின்றது.
Digital Life Certificate: டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்களால் அதிகரித்த நன்மை
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, வங்கிகள் அல்லது தபால் நிலையங்கள், அல்லது ஓய்வூதியம் வழங்கும் அலுவலகங்களில் ஆயுள் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருந்தது. இந்த அலுவலவங்களுக்கு ஓய்வூதியதாரர்கள் நேரடியாகச் சென்று இதை சமர்ப்பிப்பதில் பெரும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டனர். மேலும், இந்த இடங்களில் பெரும்பாலும் கூட்டமும் அதிகமாக இருக்கும், ஆகையால், மூத்த குடிமக்கள் வரிசையில் நிற்க வேண்டிய அவசியமும் ஏற்பட்டது. இந்த காரணங்களால் இது ஒரு கடினமான செயல்முறையாக இருந்தது. ஆனால் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் மூலம் இந்த செயல்முறை முற்றிலும் எளிதாகிவிட்டது.
Jeevan Pramaan: வரமாக வந்த ஜீவன் பிரமான் போர்டல் / செயலி
இப்போது ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜீவன் பிரமான் போர்டல் அல்லது ஜீவன் பிரமான் செயலி மூலம் தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே தங்கள் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம். இந்த செயல்முறை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பெரும் நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது.
ஆயுள் சான்றிதழை எவ்வாறு சமர்ப்பிப்பது?
ஆஃப்லைன் செயல்முறை:
ஓய்வூதியதாரர்கள் அருகிலுள்ள வங்கிக் கிளை, தபால் அலுவலகம் அல்லது பொது சேவை மையத்திற்குச் சென்று சான்றிதழை ஆஃப்லைனில் சமர்ப்பிக்கலாம்.
ஆன்லைன் செயல்முறை:
டிஜிட்டல் செயல்முறையைத் தேர்வுசெய்ய விரும்புவோர் ஜீவன் பிரமான் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து வீட்டிலிருந்தே ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம். ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கும் போது, ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியக் கட்டண ஆணை (PPO) எண், ஆதார் எண், வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் (ஓய்வூதியம் டெபாசிட் செய்யப்படும் இடம்) மற்றும் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணை வழங்க வேண்டும்.
ஜீவன் பிரமான் செயலி மூலம் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பது எப்படி?
- இதற்கு முதலில் மொபைல் தொலைபேசியில் கூகிள் பிளே ஸ்டோரிலிருந்து ‘AadhaarFaceRD’ மற்றும் ‘Jeevan Pramaan Face App’ ஆகியவற்றை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவவும்.
- உங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் குறைந்தது 5MP முன்பக்க கேமரா இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
- செயலியைப் பயன்படுத்தி ஓய்வூதியதாரரின் முகத்தை ஸ்கேன் செய்ய ஒரு புகைப்படத்தை எடுக்கவும்.
- உங்கள்/ஓய்வூதியதாரரின் விவரங்களை உள்ளிடவும்.
- புகைப்படம் ஸ்கேன் செய்யப்பட்டு விவரங்கள் சரியாக இருந்தால் சமர்ப்பிக்கவும்.
- சமர்ப்பித்தவுடன், உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் ஒரு இணைப்பைக் கொண்ட ஒரு SMS செய்தியைப் (SMS) பெறுவீர்கள்.
- அந்த இணைப்பைத் திறந்து ஆயுள் சான்றிதழைப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
