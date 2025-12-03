LIC தொடங்கிய 2 புதிய திட்டங்கள்! இந்த பாலிசியில் சேர்ந்தால் என்ன பயன்?

LIC Bima Kavach Plan : லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா (LIC), புதிய இன்சூரன்ஸ் திட்டம் ஒன்றை இந்த டிசம்பர் மாதம் கொண்டு வந்திருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
டிசம்பர் மாதத்தில் தொடங்கிய புது திட்டம்:
டிசம்பர் 3ஆம் தேடியான இன்று, புதிதாக இரண்டு இன்சூரன்ஸ் திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. பயனாளர்களுக்கு சிறந்த வகையில், ஆயுள் காப்பீடு கொடுக்கும் படி, இந்த இரு திட்டங்களானது ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த திட்டங்களின் பெயர், Bima Kavach மற்றும் LIC Protection Plus Plan என்பதாகும். இதனை இன்று அமல்படுத்தியிருக்கின்றனர். இதையடுத்து, இதில் இருக்கும் முக்கிய அம்சங்கள் குறித்தும், இது, எப்படியெல்லால் உதவியாக இருக்கும் என்கிற வகையிலும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Bima Kavach திட்டம் என்றால் என்ன?
எல்.ஐ.சி தொடங்கியிருக்கும் புது ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டம்தான், Bima Kavach. இது, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஆயுள் காப்பிட்டை பயனாளர்களுக்கு வழங்குகிறது. இந்த திட்டம், பாலிசிதாரர் இறந்தால் அவருடைய குடும்பத்திற்கு நிதி பாதுகாப்பை வழங்கும் வகையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பாலிசி போட்டிருப்பவர், எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் இறந்து விட்டால், காப்பீடு செய்யப்பட்டவரின் குடும்பத்திற்கு அந்த நிதி பாதுகாப்பானது உறுதி செய்யப்படும். இதுவே இந்தத் திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கமாகும். குறைந்த பிரீமியங்களில் அதிக கவரேஜிலிருந்து வாடிக்கையாளர்கள் இதனால் பயனடைவார்கள்.
தகுதி என்ன?
இந்த திட்டத்தில் இணைய விரும்புபவர்கள், இந்திய குடியுரிமை கொண்டவராக இருக்க வேண்டும். இதில் இணையும் தனி நபர், நல்ல உடல் நலத்துடன் இருக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனையும் நடத்தப்படும். புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் இல்லாதவர்களுக்கு இதில் கூடுதல் பலனும், குறைவான பிரீமியம் தொகையும் இருகும். 18 முதல் 65 வயதில் இருப்பவர்கள், இந்த திட்டத்தில் பங்கேற்க விண்ணப்பிக்கலாம்.
பலன்கள்:
இந்த எல்ஐசி திட்டமானது, காப்பீடு செய்யப்பட்டவரின் இறப்பிற்கு பிறகு, அதில் பரிந்துரைக்கப்பட்டவருக்கு (Nominee) நிதி பாதுகாப்பினை வழங்குகிறது. இந்த திட்டத்தின் மூலமாக, பயனாளர்கள் குறைந்த பிரீமியத்தை செலுத்தி, அதிக காப்பீட்டினை பெறுகின்றனர். மாதாந்திரமாகவோ, காலாண்டிற்கு ஒரு முறையோ, அரையாண்டு அல்லது ஆண்டிற்கு ஒரு முறையோ இந்த பிரீமியம் தொகையை செலுத்தலாம். இத்துடன் சேர்த்து Maturity benefit, அதாவது முதிர்வு சலுகை எதுவும் கிடையாது. பயனாளர், புற்றுநோய், மாரடைப்பு உள்ளிட்ட நோயால் இறந்தால், அதிக இழப்பீடுகளை பெற இயலும்.
LIC Protection Plus என்றால் என்ன?
இந்த திட்டம், சேமிப்பு மற்றும் நிதி பாதுகாப்பை வழங்கும் நோக்கத்துடன் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பயனாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பங்களின் நிதி தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையிலும், அவர்களுக்கு முதலீட்டு பயன்களை பெற்றுத்தரும் வகையிலும் இது தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த காப்பீட்டுத் தயாரிப்பு ஆயுள் காப்பீட்டின் நன்மைகளை சேமிப்பு திறனுடன் இணைக்கிறது. என்பது குறிப்பித்தக்கது.
