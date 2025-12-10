கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் (10-12-2025): தனலட்சுமி டிஎல்-30 ஒரு கோடி பரிசுத்தொகை யாருக்கு?

Kerala DL-30 Lottery Result LIVE: கேரள மாநில லாட்டரித் துறை இன்று (டிசம்பர் 10, 2025) பிற்பகல் 3 மணிக்கு தனலெட்சுமி DL-30 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் நேரடியாக அறிவிக்கப்பட்டது. திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் இந்த குலுக்கல் நடைபெறுகிறது. மேலும் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியல் குறித்து அப்டேட் இங்கே காணலாம்.
தனலெட்சுமி DL-30 லாட்டரி குலுக்கலில் வெற்றி பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்களின் விவரங்களை தெரிந்துக்கொள்ள ZEE TAMIL NEWS சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)