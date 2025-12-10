English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் (10-12-2025): தனலட்சுமி டிஎல்-30 ஒரு கோடி பரிசுத்தொகை யாருக்கு?

கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் (10-12-2025): தனலட்சுமி டிஎல்-30 ஒரு கோடி பரிசுத்தொகை யாருக்கு?

Dhanalekshmi DL-30 Lottery Result Today LIVE: கேரளா மாநிலத்தில் தனலெட்சுமி DL-30 லாட்டரி டிரா வெற்றி எண்களின் பட்டியல் இன்று பிற்பகல் 3 மணிக்கு வெளியிடப்படும். முதல் பரிசு ₹1 கோடி, இரண்டாம் பரிசு ₹30 லட்சம், மூன்றாம் பரிசு ₹5 லட்சம் மற்றும் பல சிறிய பரிசுகளுக்கான அறிவிப்பு விவரம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 10, 2025, 03:25 PM IST

Kerala Lottery Result Today Live Updates (10-12-2025)
Live Blog

Kerala DL-30 Lottery Result LIVE: கேரள மாநில லாட்டரித் துறை இன்று (டிசம்பர் 10, 2025) பிற்பகல் 3 மணிக்கு தனலெட்சுமி DL-30 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள் நேரடியாக அறிவிக்கப்பட்டது. திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் இந்த குலுக்கல் நடைபெறுகிறது. மேலும் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியல் குறித்து அப்டேட் இங்கே காணலாம்.

தனலெட்சுமி DL-30 லாட்டரி குலுக்கலில் வெற்றி பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்களின் விவரங்களை தெரிந்துக்கொள்ள ZEE TAMIL NEWS சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது.)

10 December, 2025

  • 15:25 PM

    ஆறாவது பரிசு (₹1,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

    0539  1693  2271  2387  3356  3424  3558  3701  4832  5464  6444  
    6868  7039  7152  7238  7277  8651  8782  8903  8930  8988  9076  
    9304  9342  9403

  • 15:19 PM

    ஐந்தாவது பரிசு (₹2,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    0652  2174  7081  7737  8795  9806

  • 15:18 PM

    நான்காவது பரிசு (₹5,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

    0262  0607  0837  1121  1410  2516  3175  3697  3861  4710  
    6103  6508  6536  6620  6959  7345  8068  8560  9419

  • 15:17 PM

    ஆறுதல் பரிசு (₹5,000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

    DN 940327
    DO 940327
    DR 940327
    DS 940327
    DT 940327
    DU 940327
    DV 940327
    DW 940327
    DX 940327
    DY 940327
    DZ 940327

  • 15:16 PM

    மூன்றாவது பரிசு (₹5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

    DT 523175

  • 15:16 PM

    இரண்டாவது பரிசு (₹30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

    DZ 678245

  • 15:15 PM

    முதல் பரிசு (₹1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்:

    DP 940327

  • 15:03 PM

    தனலட்சுமி லாட்டரி பரிசு பட்டியல்

    முதல் பரிசு: ₹1 கோடி

    இரண்டாவது பரிசு: ₹30 லட்சம்

    மூன்றாவது பரிசு: ₹5 லட்சம்

    ஆறுதல் பரிசு: ₹5,000

    நான்காவது பரிசு: ₹5,000

    ஐந்தாவது பரிசு: ₹2,000

    ஆறாவது பரிசு: ₹1,000

    ஏழாவது பரிசு: ₹500

    எட்டாவது பரிசு: ₹200

    ஒன்பதாவது பரிசு: ₹100

  • 14:30 PM

    கேரளா லாட்டரி பரிசு பெறும் விதிமுறைகள்

    - வெற்றியாளர்கள் கேரள லாட்டரி அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் தங்கள் டிக்கெட் எண்களை சரிபார்க்க வேண்டும்.
    - தனித்துவம் மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு பார்கோடு ஸ்கேனர் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
    - பரிசு பெறுபவர்கள் டிரா முடிந்த 30 நாட்களுக்குள் அசல் டிக்கெட் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
    - ₹5,000 வரை பரிசுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட லாட்டரி விற்பனையாளர்களிடமிருந்து நேரடியாக பெறலாம்.
    - ₹5,000க்கு மேல் பரிசுகள் பெற டிக்கெட் மற்றும் செல்லுபடியாகும் அடையாள ஆவணங்களுடன் மாவட்ட லாட்டரி அலுவலகம் அல்லது மாநில லாட்டரி இயக்குநரகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
    - அனைத்து வெற்றியாளர்கள் அரசு அதிகாரப்பூர்வ பட்டியலுடன் எண்களை சரிபார்த்து பரிசு பெற வேண்டும்.

  • 14:19 PM

    கேரளா லாட்டரி முக்கிய குறிப்புகள்

    - அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் கேரளா லாட்டரி இணையதளத்தில் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செய்தி நிறுவனங்களில் வெளியிடப்படும்.
    - பிற்பகல் 3 மணிக்கு பிறகு லாட்டரி முடிவுகளை இணையதளங்கள் மூலம் அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
    - வெற்றி டிக்கெட்டுகள் மற்றும் அடையாள ஆவணங்களின் நம்பகத்தன்மையை உறுதிசெய்தல் அவசியம்.
    - டிக்கேட்டுகளை 30 நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்காவிட்டால் பரிசு பெறும் உரிமை இழக்கப்படும்.

  • 14:04 PM

    தனலட்சுமி லாட்டரி பற்றிய தகவல்

    - தனலெட்சுமி லாட்டரி வாராந்திர டிராக்களில் மிகவும் பிரபலமானது.
    - முதன்மை பரிசாக ₹1 கோடி உட்பட பல பரிசுகளை வழங்கப்படுகிறது.
    - ஆறுதல் பரிசு உட்பட 1 முதல் 9 வரை என மொத்தம் 10 பரிசு பட்டியல் உள்ளது.

  • 13:44 PM

    கேரளா லாட்டரி டிரா நிகழ்வு விவரங்கள்:

    இடம்: கோர்கி பவன், திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்பு அருகில்
    நாள் மற்றும் நேரம்: 5 நவம்பர் 2025 பிற்பகல் 3 மணி
    வெற்றி எண்கள்: நிகழ்வு தொடங்கிய உடனே வெளியிடப்படும்

