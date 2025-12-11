இன்று ரூ.1 கோடி இல்லை! கேரளா லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-601 குலுக்கல் ஒத்திவைப்பு

Kerala KN-601 Lottery Result LIVE: கேரள அரசின் கீழ் செயல்படும் கேரள லாட்டரித் துறை சார்பாக "காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601" (Karunya Plus KN-601) லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று (2025 டிசம்பர் 11, வியாழக்கிழமை) பிற்பகல் 3 மணிக்கு வெளியிடப்படும்.
கேரள மாநிலத்தின் காருண்யா பிளஸ் KN-601 (Karunya Plus KN-601) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியலுக்காக Zee News Tamil சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது)