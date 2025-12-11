English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இன்று ரூ.1 கோடி இல்லை! கேரளா லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-601 குலுக்கல் ஒத்திவைப்பு

இன்று ரூ.1 கோடி இல்லை! கேரளா லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-601 குலுக்கல் ஒத்திவைப்பு

Karunya Plus KN- 601 Lottery Result Today LIVE: இன்று மதியம் 3 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்க்கி பவனில் "காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601" லாட்டரி அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளது. வெற்றி எண்களின் முழு பட்டியல்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 11, 2025, 03:09 PM IST

Live Blog

Kerala KN-601 Lottery Result LIVE: கேரள அரசின் கீழ் செயல்படும் கேரள லாட்டரித் துறை சார்பாக "காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601" (Karunya Plus KN-601) லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் இன்று (2025 டிசம்பர் 11, வியாழக்கிழமை) பிற்பகல் 3 மணிக்கு வெளியிடப்படும்.

கேரள மாநிலத்தின் காருண்யா பிளஸ் KN-601 (Karunya Plus KN-601) லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியலுக்காக Zee News Tamil சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது)

11 December, 2025

  • 15:06 PM

    காருண்யா பிளஸ் KN-601 லாட்டரி குலுக்கல் ஒத்திவைப்பு

    ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் குலுக்கப்படும் காருண்யா பிளஸ் லாட்டரியின் இன்றைய முடிவுக்காகக் காத்திருக்கிறீர்களா? காருண்யா பிளஸ் KN-601 லாட்டரி குலுக்கல் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். இன்றைய குலுக்கல் நாளை (டிசம்பர் 12 - வெள்ளிக்கிழமை) ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. கேரளாவின் 7 மாவட்டங்களில் இன்று உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறுவதால், குலுக்கல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றைய காருண்யா பிளஸ் லாட்டரி முடிவு நாளை மதியம் 2 மணிக்கு அறிவிக்கப்படும்.

  • 15:01 PM

    லாட்டரி முடிவுகள் அப்டேட்

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: 2வது பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: 3வது பரிசு (ரூ. 5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: 4வது பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: 5வது பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: 6வது பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: 7வது பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: 8வது பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-601 லாட்டரி முடிவுகள்: 9வது பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    (காத்திருக்கவும்)

  • 14:56 PM

    கேரள லாட்டரி காருண்யா பிளஸ் KN-601 (Karunya Plus KN-601) பரிசு விவரங்கள்

    - முதல் பரிசு: ரூ. 1 கோடி
    - ஆறுதல் பரிசு: ரூ. 5000
    - 2வது பரிசு: ரூ. 30 லட்சம்
    - 3வது பரிசு: ரூ. 5 லட்சம்
    - 4வது பரிசு: ரூ. 5000
    - 5வது பரிசு: ரூ. 2000
    - 6வது பரிசு: ரூ. 1000
    - 7வது பரிசு: ரூ. 500
    - 8வது பரிசு: ரூ. 200
    - 9வது பரிசு: ரூ. 100

  • 14:39 PM

    கேரளா லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளை ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி?

    படி 1: கேரள லாட்டரி முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். 

    படி 2: லாட்டரி ரிசல்ட் என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும்.

    படி 3: புதிய பக்கம் திறக்கப்படும். 

    படி 4: வியூ (View) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.

    படி 5: லாட்டரி முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.

  • 14:26 PM

    ரூ. 5,000-க்கும் குறைவான பரிசு பெற விதிமுறை

    ரூ. 5,000-க்கும் குறைவான பரிசுகளுக்கு, வெற்றியாளர்கள் எந்தவொரு அங்கீகாரம் பெற்ற லாட்டரி முகவர் அல்லது சில்லறை விற்பனையாளரிடமிருந்தும் நேரடியாகப் பரிசுத் தொகையைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

  • 13:53 PM

    ரூ.5000-க்கு மேற்பட்ட பரிசுத் தொகை பெற விதிமுறை

    ரூ. 5,000-க்கு மேற்பட்ட பரிசுத் தொகைகளுக்கு, வெற்றியாளர்கள் தங்களின் அசல் வெற்றி டிக்கெட்டுடன், மாவட்ட லாட்டரி அலுவலகத்திலோ அல்லது மாநில லாட்டரி இயக்குநரகத்திலோ டிக்கெட்டுகளைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

  • 13:49 PM

    லாட்டரி பரிசைப் பெறுவது எப்படி

    வெற்றியாளர்கள் தங்கள் டிக்கெட் எண்களை அதிகாரப்பூர்வ கேரள லாட்டரி இணையதளத்தில் சரிபார்த்து, முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் தங்களின் வெற்றி டிக்கெட்டைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

  • 13:31 PM

    கேரளா லாட்டரி துறை

    இந்த அதிரஷ்ட குலுக்கலில் வெற்றி பெறும் எண்ணுக்கு முதல் பரிசாக ரூ.1 கோடி வழங்கப்படும். லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக, டிரா செயல்முறை ஒரு சுயாதீன குழுவின் மேற்பார்வையின் கீழ் நடத்தப்படுகிறது.

  • 13:20 PM

    Tamil Nadu Today News | இன்றைய முக்கியச் செய்திகள்

    Live: SIR இன்றே கடைசி; தொடரும் இண்டிகோ பிரச்னை; IND vs SA டி20ஐ - அப்டேட்ஸ் (கிளிக்)

Kerala LotteryKerala Lottery ResultKarunya PlusKerala Lottery DrawKerala Lottery Prize

