Tamil Business News Today LIVE: புதிய உச்சத்தில் தொடரும் தங்கத்தின் விலை, முக்கிய வர்த்தக செய்திகள்

Business News Today Tamil LIVE Updates: இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம், ஜிஎஸ்டி விகித குறைப்பின் தாக்கம், முக்கிய அரசு அறிவிப்புகள் உள்ளிட்ட பல வகையான வர்த்தக செய்திகள்.... 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 11, 2025, 11:26 AM IST
    இன்றைய முக்கிய அண்மை வர்த்தக செய்திகள்

Tamil Business News Today LIVE
Live Blog

Business News Today Tamil LIVE Updates: இன்றைய முக்கிய வர்த்தக அறிவிப்புகள், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் செய்தி, அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு, தங்கம் விலை, பங்குச்சந்தை நிலவரம் உள்ளிட்ட முக்கிய செய்திகளை இங்கே காணலாம்.

11 September, 2025

  • 11:22 AM

    8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமைக்கப்படும்?

    2025 ஆம் ஆண்டின் தீபாவளி பண்டிகை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இன்னும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கப் போகிறது. காரணம் என்ன? இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:05 AM

    செப்டம்பர் 11: தங்கம் விலை நிலவரம்

    சென்னையில் கடந்த 3 நாட்களாக தங்கத்தின் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் ஒரே விலை நிலவுகிறது. தற்போது 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமுக்கு ரூ.10,150-க்கும், 1 சவரனுக்கு ரூ.81,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இன்று தங்க விலையில் ஏற்றம் ஏதும் இல்லாததால் நகை வாங்க திட்டமிட்டிருந்தவர்கள் நிம்மதியில் உள்ளனர்.

  • 09:38 AM

    Stock Market Opening Bell

    வியாழக்கிழமை இந்திய பங்குச் சந்தைகள் மந்தமான நிலையில் தொடங்கியுள்ளன. உலகளாவிய போக்குகளின் தாக்கம் ஒரு பக்கம் இருக்க, காலை 9:15 மணிக்கு, BSE சென்செக்ஸ் 29 புள்ளிகள் அதாவது 0.036 சதவீதம் சரிந்து 81,396.13 ஆக இருந்தது. நிஃப்டி 50 16.90 புள்ளிகள் அதாவது 0.068 சதவீதம் சரிந்து 24,956.20 ஆக இருந்தது.

  • 09:35 AM

    EPS Pension Calculation: தனியார் துறை ஊழியரா நீங்கள்?

    தனியார் துறை ஊழியரா நீங்கள்? உங்களுக்கு மாத ஓய்வூதியமாக எவ்வளவு கிடைக்கும் தெரியுமா? இபிஎஸ் ஓய்வூதிய கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

