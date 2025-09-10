English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அண்மை வர்த்தக செய்திகள் LIVE: தங்கம் விலை, அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியம், பங்குச்சந்தை அப்டேட்ஸ்

Business News Today Tamil LIVE Updates: தங்கம் விலை முதல் பங்குச்சந்தை வரை, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அப்டேட்ஸ் முதல் சமீபத்திய அரசு அறிவிப்புகள் வரை அனைத்து முக்கிய வர்த்தக செய்திகளையும் இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.  

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 10, 2025, 01:26 PM IST
    இன்றைய முக்கிய வர்த்தக செய்திகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Tamil Business News Today LIVE
Live Blog

Business News Today Tamil LIVE Updates: இன்று தங்கம் விலை உயர்ந்ததா, குறைந்ததா? பங்குச் சந்தை நிலவரம் எப்படி உள்ளது? இன்றைய அனைத்து முக்கிய வர்த்தக செய்திகளையும் இங்கே காணலாம்.

10 September, 2025

  • 13:24 PM

    Post Office MIS: இந்த கணக்கை யாரெல்லாம் திறக்கலாம்?

    தபால் அலுவலக  MIS கணக்கின் முக்கிய அமசங்கள் என்ன? இதன் வட்டி விகிதம் என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 12:39 PM

    8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அறிவிப்பு

    மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. 8வது சம்பளக் குழுவின் அடுத்த அப்டேட் மிக விரைவில் கிடைக்கும் என ஆதாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சமீபத்திய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

     

  • 12:37 PM

    Retirement Planning: ஓய்வூதிய நிதியின் உருவாக்கம்

    வயோதிகத்திலும் பிறரை சாராத வாழ்க்கை வாழ ஆசைப்படுகிறீர்களா? அப்படியென்றால், இந்த செய்தி உங்களுக்கானது!

  • 12:36 PM

    Central Government Employees: ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்களால் நிவாரணம்

    மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இது பொருலாதார ரீதியாக மகிழ்ச்சியான மாதமாக அமையப்பொகின்றது. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முத்தான 3 செய்திகள் கிடைத்துள்ளன. இவை அவர்களது நிதி நிலையை ஜெட் வேகத்தில் உயர்த்தும். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 12:34 PM

    தங்கம் விலை நிலவரம்

    நேற்று போலவே இன்றும் தங்கம் விலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இன்று விலையில் மாற்றம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,150-க்கும் ஒரு சவரன் ரூ.81,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலையிலும் மாற்றம் இல்லை.

