அண்மை வர்த்தக செய்திகள் LIVE: தங்கம் விலை, அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியம், பங்குச்சந்தை அப்டேட்ஸ்

Business News Today Tamil LIVE Updates: தங்கம் விலை முதல் பங்குச்சந்தை வரை, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அப்டேட்ஸ் முதல் சமீபத்திய அரசு அறிவிப்புகள் வரை அனைத்து முக்கிய வர்த்தக செய்திகளையும் இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Post Office MIS: இந்த கணக்கை யாரெல்லாம் திறக்கலாம்?
தபால் அலுவலக MIS கணக்கின் முக்கிய அமசங்கள் என்ன? இதன் வட்டி விகிதம் என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அறிவிப்பு
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. 8வது சம்பளக் குழுவின் அடுத்த அப்டேட் மிக விரைவில் கிடைக்கும் என ஆதாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சமீபத்திய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Retirement Planning: ஓய்வூதிய நிதியின் உருவாக்கம்
வயோதிகத்திலும் பிறரை சாராத வாழ்க்கை வாழ ஆசைப்படுகிறீர்களா? அப்படியென்றால், இந்த செய்தி உங்களுக்கானது!
Central Government Employees: ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்களால் நிவாரணம்
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இது பொருலாதார ரீதியாக மகிழ்ச்சியான மாதமாக அமையப்பொகின்றது. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முத்தான 3 செய்திகள் கிடைத்துள்ளன. இவை அவர்களது நிதி நிலையை ஜெட் வேகத்தில் உயர்த்தும். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
தங்கம் விலை நிலவரம்
நேற்று போலவே இன்றும் தங்கம் விலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இன்று விலையில் மாற்றம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,150-க்கும் ஒரு சவரன் ரூ.81,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலையிலும் மாற்றம் இல்லை.