  • இன்றைய கேரளா ஜாக்பாட்: பாக்யதாரா BT-33 லாட்டரி டிக்கெட் ரிசல்ட்.. ரூ. 1 கோடி பரிசு!

இன்றைய கேரளா ஜாக்பாட்: பாக்யதாரா BT-33 லாட்டரி டிக்கெட் ரிசல்ட்.. ரூ. 1 கோடி பரிசு!

Kerala Lottery Result Latest Update: இன்று மதியம் 3 மணிக்கு பாக்யதாரா லாட்டரி பிடி-33 குலுக்கல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். இன்றைய லாட்டரி குலுக்களில் வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழு பட்டியலை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 15, 2025, 12:35 PM IST

Live Blog

LIVE Kerala Lottery Result TODAY: பாக்யதாரா BT-33 வாராந்திர லாட்டரி டிக்கெட் குலுக்கல் இன்று (15/12/2025) திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெறும். முதல் பரிசு ₹1 கோடி, இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பரிசு முறையே ₹30 லட்சம் மற்றும் ₹5,00,000 வழங்கப்படும். ஆறுதல் பரிசு பெரும் அதிர்ஷ்ட எண்களுக்கு ₹5,000 வழங்கப்படும்.

பாக்யதாரா BT-33 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியல், குலுக்கலுக்குப் பிறகு இங்கே புதுப்பிக்கப்படும். வாசகர்கள் முழுமையான வெற்றியாளர் பட்டியலுக்காக எங்களுடன் (Zee News Tamil) இணைந்திருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

15 December, 2025

  • 12:35 PM

    கேரள லாட்டரி பாக்யதாரா லாட்டரி பிடி-33 பரிசு விவரங்கள்

    முதல் பரிசு: ரூ 1 கோடி (₹1,00,00,000), 
    2வது பரிசு: ரூ. 30 லட்சம் (₹30,00,000), 
    3வது பரிசு: ரூ. 5 லட்சம் (₹5,00,000), 
    4வது பரிசு: ரூ. 5,000 (₹5,000), 
    5வது பரிசு: ரூ. 2,000 (₹2,000), 
    6வது பரிசு: ரூ. 500 (₹1,000), 
    7வது பரிசு: ரூ. 500 (₹500), 
    8வது பரிசு: ரூ. 200 (₹200), 
    9வது பரிசு: ரூ. 200 (₹100), 
    ஆறுதல் பரிசு: ரூ.5,000 (₹5,000)

  • 12:10 PM

    கேரள லாட்டரி முடிவுகள் எங்கு தெரிந்து கொள்வது?

    கேரள லாட்டரி பாக்யதாரா லாட்டரி பிடி-33 குலுக்கல் முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலமும் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.

  • 11:51 AM

    பொறுப்புத் துறப்பு

    லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது)

