இன்றைய கேரளா ஜாக்பாட்: பாக்யதாரா BT-33 லாட்டரி டிக்கெட் ரிசல்ட்.. ரூ. 1 கோடி பரிசு!

LIVE Kerala Lottery Result TODAY: பாக்யதாரா BT-33 வாராந்திர லாட்டரி டிக்கெட் குலுக்கல் இன்று (15/12/2025) திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெறும். முதல் பரிசு ₹1 கோடி, இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பரிசு முறையே ₹30 லட்சம் மற்றும் ₹5,00,000 வழங்கப்படும். ஆறுதல் பரிசு பெரும் அதிர்ஷ்ட எண்களுக்கு ₹5,000 வழங்கப்படும்.
பாக்யதாரா BT-33 லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகளின் வெற்றி எண்களின் முழுமையான பட்டியல், குலுக்கலுக்குப் பிறகு இங்கே புதுப்பிக்கப்படும். வாசகர்கள் முழுமையான வெற்றியாளர் பட்டியலுக்காக எங்களுடன் (Zee News Tamil) இணைந்திருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.