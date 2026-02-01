Budget 2026 LIVE Updates: 2026 மத்திய பட்ஜெட் நிறைவு, எதிர்பார்ப்புகள் பூர்த்தியானதா?

Union Budget 2026 Live Updates in Tamil: நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். பல துறைகளில் இந்த பட்ஜெட் குறித்து பல வித எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தன. எதிர்பார்ப்புகள் நிஜமானதா?
Union Budget 2026 LIVE Updates: இன்று நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026-27 நிதி ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். அடுத்த நிதி ஆண்டில் இந்திய பொருளாதாரத்தை மேல்நொக்கி அழைத்துச்செல்லும் பல அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.
Union Budget 2026 Live Updates in Tamil: நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். பல துறைகளில் இந்த பட்ஜெட் குறித்து பல வித எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தன. எதிர்பார்ப்புகள் நிஜமானதா?
Income Tax Act 2025 | வருமான வரிச் சட்டம் 2025
Rare Earth Elements Union Budget 2026 | அரிய பூமி தனிமங்கள்
Budget 2026: வளர்ந்த மாநிலங்களுக்கு நிதிப் பகிர்வில் அநீதியா?
Budget 2026: தமிழ்நாட்டில் 15 இடங்களில் நடக்கும் மாற்றும்!
Union Budget 2026 LIVE Updates: மத்திய பட்ஜெட் 2026
வருமான வரி விலக்கில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
பழைய மற்றும் புதிய வரி விதிப்பு முறைகள் வெவ்வேறு வரி வரம்புகளைக் கொண்டுள்ளன.
பழைய வரி விதிப்பு முறைக்கான வருமான வரி வரம்புகள்:
₹2,50,000 வரை வருமானம் – வரி இல்லை
₹2,50,001 முதல் ₹5,00,000 வரை – 5%
₹5,00,001 முதல் ₹10,00,000 வரை – 20%
₹10,00,000-க்கு மேல் வருமானம் – 30%
புதிய வரி விதிப்பு முறையின் கீழ்:
₹4 லட்சம் வரை வருமானம் - வரி இல்லை
₹4 லட்சம் முதல் ₹8 லட்சம் வரை - 5%
₹8 லட்சம் முதல் ₹12 லட்சம் வரை - 10%
₹12 லட்சம் முதல் ₹16 லட்சம் வரை - 15%
₹16 லட்சம் முதல் ₹20 லட்சம் வரை - 20%
₹20 லட்சம் முதல் ₹24 லட்சம் வரை - 25%
₹24 லட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் - 30%
ரயில் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்
பட்ஜெட் 2026 : பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! மாவட்டந்தோறும் விடுதி
Union Budget 2026 LIVE Updates: மத்திய பட்ஜெட் 2026, வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கான அறிவிப்புகள்
- மருத்துவ சுற்றுலா: இந்தியாவை ஒரு மருத்துவ சுற்றுலா மையமாக மேம்படுத்துவதற்காக, நாடு முழுவதும் 5 பிராந்திய மையங்களை நிறுவ மாநிலங்களுக்கு உதவும் திட்டம்.
- பூர்வோதயா திட்டம்: அருணாச்சலப் பிரதேசம், அசாம், சிக்கிம், மிசோரம் மற்றும் திரிபுரா ஆகிய 5 வடகிழக்கு மாநிலங்களில் புத்த மத சுற்றுகள் உருவாக்கப்படும்.
Union Budget 2026 LIVE Updates: மத்திய பட்ஜெட் 2026, வருமான வரியில் என்ன மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன?
- மோட்டார் விபத்து கோரிக்கைகளுக்கு வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
- வெளிநாட்டு சுற்றுலா திட்டங்களுக்கு 5 சதவீதத்திற்கு பதிலாக 2 சதவீதம் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
- கல்வி மற்றும் மருத்துவ செலவுகளுக்கு 5 சதவீதத்திற்கு பதிலாக 2 சதவீதம் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
- பணியாளர் பணியமர்த்தல் சேவைகளுக்கு 1 முதல் 2 சதவீதம் வரை வரி விதிக்கப்படும்.
ரூ.1,00,000 உதவித்தொகை கிடைக்கும்!
Union Budget 2026 LIVE Updates: மத்திய பட்ஜெட் 2026, நிதி அமைச்சர் பட்ஜெட் உரை
- வெளிநாடு சுற்றுலா பேக்கேஜ்களுக்கு 2% வரி குறைப்பு.
- மருத்துவம் சார்ந்த படிப்புகளுக்கான வரி 2% குறைப்பு.
Union Budget 2026 LIVE Updates: மத்திய பட்ஜெட் 2026, நிதி அமைச்சர் பட்ஜெட் உரை
வரி செலுத்தும் காலக்கெடு படிப்படியாக நீட்டிக்கப்படும் என்றும், ஒரு சிறிய தொகையைச் செலுத்தி நீட்டிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் வருமான வரி அறிக்கையைத் திருத்தித் தாக்கல் செய்யலாம் என்றும் நிதியமைச்சர் கூறியுள்ளார். வெளிநாட்டுச் சொத்துக்கள்/வருமானத்தை வெளியிடாத மாணவர்கள் உட்பட ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்காகவும் (வரம்பு ரூ. 1 கோடி) மற்றும் அத்தகைய சொத்துக்கள் அல்லது வருமானத்தை வெளியிட்டவர்களுக்காகவும் (சொத்து மதிப்பு ரூ. 5 கோடி வரை) ஒரு முறை ஆறு மாத கால வெளிநாட்டுச் சொத்துக்கள் வெளிப்படுத்தல் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் மேலும் கூறினார்.
Union Budget 2026 LIVE Updates: மத்திய பட்ஜெட் 2026, வருமான வரி தாக்கல்
- வருமான வரி தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டத.
- தனி நபர்கள் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய ஜூலை 31 வரை அவகாசம்.
Union Budget 2026 LIVE Updates: மத்திய பட்ஜெட் 2026, புதிய வருமான வரிச்சட்டம்
- ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரிச்சட்டம் அமலுக்கு வரும்.
- விபத்து காப்பீட்டு தொகைக்கு வருமான வரியில் இருந்து விலக்கு.
Union Budget 2026 LIVE Updates: மத்திய பட்ஜெட் 2026, நிதி அமைச்சர் பட்ஜெட் உரை
- கடலோர பகுதிகளில் தேங்காய் சாகுபடியை ஊக்குவிக்க புதிய திட்டம்.
- ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட நகரங்களில் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுப் பணிகள் தொடரும்.
- பால் உற்பத்தி, கோழி வளர்ப்பை ஊக்குவிக்க நடவடிக்கை
Union Budget 2026 LIVE Updates: மத்திய பட்ஜெட் 2026, புதிய அகில இந்திய ஆயுர்வேத கல்வி நிறுவனங்கள்
மூன்று புதிய அகில இந்திய ஆயுர்வேத கல்வி நிறுவனங்கள் அமைக்கப்படும்: மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்
Union Budget 2026 In Tamil: மும்முனை திட்டம் ரூ. 10000 கோடி
Union Budget 2026 LIVE Updates: மத்திய பட்ஜெட் 2026, அதிவேக ரயில்வழித் திட்டம் அறிமுகம்
High Speed Rail Corridor: நாடு முழுதும் 7 வழித்தடங்களில் அதிவேக ரயில்வழித் திட்டம் அறிமுகம்.
இந்த வழித்தடங்கள்
சென்னை-பெங்களூரு,
ஹைதராபாத்-சென்னை,
மும்பை-புனே,
புனே-ஹைதராபாத்,
ஹைதராபாத்-பெங்களூரு,
ஹைதராபாத்-சென்னை,
டெல்லி-வாரணாசி மற்றும்
வாரணாசி-சிலிகுரி ஆகியவையாகும்.
Union Budget 2026 In Tamil: எந்திரங்கள் உற்பத்தி ஆலைகள் அமைக்க ரூ. 10000 கோடி
Union Budget 2026 LIVE Updates: மத்திய பட்ஜெட் 2026, நிதி அமைச்சர் பட்ஜெட் உரை
பொறுப்பேற்றது முதல், இந்த அரசாங்கம் வெறும் சொல்லாடல்களை விட சீர்திருத்தங்களையே தேர்ந்தெடுத்துள்ளது: நிர்மலா சீதாராமன் பெருமிதம்.
Union Budget 2026 LIVE Updates: மத்திய பட்ஜெட் 2026, நிதி அமைச்சர் பட்ஜெட் உரை
2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்த மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், பொருளாதார வளர்ச்சியை விரைவுபடுத்தவும் நிலைநிறுத்தவும், ஆறு துறைகளில் சில முன்னெடுப்புகளை முன்மொழிந்துள்ளார்:
- 7 மூலோபாயத் துறைகளில் உற்பத்தியை அதிகரித்தல்;
- பாரம்பரியத் தொழில்துறைத் துறைகளுக்குப் புத்துயிர் அளித்தல்;
- முன்னணி குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களை உருவாக்குதல்;
- உள்கட்டமைப்புக்கு உத்வேகம் அளித்தல்;
- நீண்டகால பாதுகாப்பு மற்றும் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்தல்;
- நகரப் பொருளாதாரப் பகுதிகளை மேம்படுத்துதல்.
காஞ்சிபுரம் சேலையில் நிர்மலா சீதாராமன்
Union Budget 2026 In Tamil: கனிம மையங்கள்
Union Budget 2026 In Tamil: பயோ பார்மா சக்தி திட்டம்
Union Budget 2026 In Tamil: "தன்னிறைவு பெற்ற இந்தியா"
Union Budget 2026 LIVE Updates: மத்திய பட்ஜெட் 2026 தாக்கல் ஆரம்பம்
நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் உரையை தொடங்கினார். அவர் 9வது முறையாக பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறார்.
Delhi | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presents her ninth consecutive Union Budget
Source: Sansad TV pic.twitter.com/lKDO9Psphw
— ANI (@ANI) February 1, 2026
பட்ஜெட் 2026: 5 முக்கிய அம்சங்கள்
Union Budget 2026: சாமானிய மக்களுக்கு உள்ள முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?
பட்ஜெட்டில் சாமானிய மக்களுக்கு உள்ள முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? கோரிக்கைகளின் பட்டியலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Union Budget 2026 LIVE Updates: மத்திய பட்ஜெட் 2026, காஞ்சீவரம் புடவையில் நிதி அமைச்சர்
நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய சிவப்பு நிற காஞ்சீவரம் புடவை அணிந்துகொண்டு வந்திருக்கிறார். பட்ஜெட்டில் அவரது புடவைத் தேர்வு பல ஆண்டுகளாக பட்ஜெட் தினத்தின் பேசப்படும் முக்கிய விஷயமாக உள்ளது.
Budget 2026: மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு வரப்போகும் 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்?
Union Budget 2026 LIVE Updates: குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்தார் நிர்மலா சீதாராமன்
நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தற்போது நாடாளுமன்றத்திற்கு புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளார். இதற்கு முன், அவர் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிடம் ஒப்புதல் பெற்றார். பட்ஜெட்டுக்கு முன் ஜனாதிபதியைச் சந்திப்பது பாரம்பரியமாக நடப்பது. 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டிற்கான முழு ஆவணமும் அடங்கிய டிஜிட்டல் டேப்லெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கையில் வைத்துள்ளார். பட்ஜெட் குறித்த நேரடி அப்டேட்ஸை இங்கே காணலாம்.
#UnionBudget2026 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and MoS Finance Pankaj Chaudhary, along with their team, arrive at the Parliament. pic.twitter.com/Zxo7HDObEn
— ANI (@ANI) February 1, 2026
Budget 2026 Live Updates: சாமானியர்கள், வரி செலுத்துவோர், நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் டாப் 10 எதிர்பார்ப்புகள்
இந்த பட்ஜெட்டில் பல துறைகள் மற்றும் சாமானியர்கள் கொண்டிருக்கும் 10 முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Budget 2026: பட்ஜெட்டுக்கு முன் வந்த அதிர்ச்சி
Budget 2026: 2026 பட்ஜெட் 8வது சம்பளக் குழுவை விரைவுபடுத்த முடியுமா?
மொபைல் போன் விலை கிடுகிடு உயர்வு
