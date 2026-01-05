English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • LIVE ரூ.1 கோடி! திங்கட்கிழமை அதிர்ஷ்டசாலி யார்? கேரளா லாட்டரி பாக்யதாரா BT-36 முடிவுகள்

Kerala Lottery Result Latest Update: இன்று மதியம் 3 மணிக்கு பாக்யதாரா லாட்டரி பிடி-36 குலுக்கல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். இன்றைய லாட்டரி குலுக்களில் வெற்றி பெற்ற எண்களின் முழு பட்டியலை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 5, 2026, 03:52 PM IST
    Kerala Bhagyathara Lottery Rasult: கேரளா பாக்யதாரா பிடி-36 லாட்டரி குலுக்கலில் வெற்றி பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்களின் முழு பட்டியல் குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Live Blog

LIVE Kerala Lottery Result TODAY: பாக்யதாரா BT-36 வாராந்திர லாட்டரி டிக்கெட் குலுக்கல் இன்று (05/01/2026) திருவனந்தபுரம் பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் நடைபெறும். முதல் பரிசு ₹1 கோடி, இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பரிசு முறையே ₹30 லட்சம் மற்றும் ₹5,00,000 வழங்கப்படும். ஆறுதல் பரிசு பெரும் அதிர்ஷ்ட எண்களுக்கு ₹5,000 வழங்கப்படும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரிக்கு அடிமை ஆகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது. Zee News Tamil எப்பவும் லாட்டரியை ஊக்குவிக்காது)

5 January, 2026

  • 15:52 PM

    எட்டாம் பரிசு (ரூ.200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்:

    0271  0366  0382  0449  0513  0538  0568  0642  1046  1063  1209  
    1272  1314  1348  1630  1687  1712  1787  1923  1954  1992  2089  
    2123  2242  2350  2416  2579  2606  2996  3023  3037  3301  3360  
    3612  3630  3676  3940  4095  4299  4450  4455  4491  4723  4739  
    4957  5016  5027  5042  5181  5235  5248  5511  5832  5849  6185  
    6227  6389  6422  6501  6570  6589  6666  7023  7095  7130  7236  
    7477  7500  7527  7606  7724  7799  7831  7889  7998  8694  8819  
    8949  9013  9059  9068  9088  9196  9197  9200  9281  9344  9414  
    9423  9481  9503  9662  9724  9843

  • 15:28 PM

    ஏழாம் பரிசு (ரூ.500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    0168  0321  0343  0504  0528  0910  0950  1288  1545  1625  1803  
    1836  1952  2223  2530  2549  2590  2662  2900  3110  3246  3408  
    3421  3577  3674  3733  3747  3750  3760  3833  4207  4332  4351  
    4399  4815  5087  5179  5216  5236  5249  5344  5647  5786  5847  
    5848  5973  6107  6219  6301  6659  7219  7373  7458  7660  7661  
    7835  7888  8159  8220  8251  8437  8563  8761  8862  8937  9093  
    9116  9194  9241  9243  9416  9649  9657  9734  9853  9997

  • 15:14 PM

    ஆறாம் பரிசு (ரூ.1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    0188  0216  0294  0302  1066  2597  2947  3599  4195  4381  5004  
    5271  6243  6751  6992  7110  7160  7201  7511  7721  7750  8303  
    9027  9867  9882

  • 15:13 PM

    ஐந்தாம் பரிசு (ரூ.2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    1926  2248  3501  5906  6397  9292

  • 15:12 PM

    நான்காம் பரிசு (ரூ.5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    0505  0710  0948  3167  3617  3778  4142  4498  4544  4619  
    4947  7035  7280  7368  7462  8124  8655  9822  9877

  • 15:10 PM

    ஆறுதல் பரிசு (ரூ.5000) பெற்ற அதிரஷ்ட எண்கள்

    BN 783510
    BO 783510
    BP 783510
    BR 783510
    BS 783510
    BT 783510
    BU 783510
    BV 783510
    BW 783510
    BX 783510
    BY 783510

  • 15:10 PM

    மூன்றாம் பரிசு (ரூ.5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    BO 549282

  • 15:09 PM

    இரண்டாம் பரிசு (ரூ.30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

    BO 728920

  • 15:08 PM

    முதல் பரிசு (ரூ.1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

    BZ 783510

  • 14:40 PM

  • 14:09 PM

    கேரள லாட்டரி பாக்யதாரா லாட்டரி பிடி-36 பரிசு விவரங்கள்

    முதல் பரிசு: ரூ 1 கோடி (₹1,00,00,000), 2வது பரிசு: ரூ. 30 லட்சம் (₹30,00,000), 3வது பரிசு: ரூ. 5 லட்சம் (₹5,00,000), 4வது பரிசு: ரூ. 5,000 (₹5,000), 5வது பரிசு: ரூ. 2,000 (₹2,000), 6வது பரிசு: ரூ. 500 (₹1,000), 7வது பரிசு: ரூ. 500 (₹500), 8வது பரிசு: ரூ. 200 (₹200), 9வது பரிசு: ரூ. 200 (₹100), ஆறுதல் பரிசு: ரூ.5,000 (₹5,000)

     

  • 13:35 PM

    கேரள லாட்டரி முடிவுகள் எங்கு தெரிந்து கொள்வது?

    கேரள லாட்டரி பாக்யதாரா லாட்டரி பிடி-36 குலுக்கல் முடிவுகளை statelottery.kerala.gov.in மற்றும் keralalotteriesresults.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலமும் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.

     

  • 13:20 PM

    எத்தனை மணிக்கு லாட்டரி குலுக்கல் நடைபெறும்?

    கேரள மாநில லாட்டரி துறை ஜனவரி 5 ஆம் தேதி, திங்கட்கிழமை பாக்யதாரா BT-36 லாட்டரியின் முடிவுகளை அறிவிக்கும். நேரடி டிரா திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள பேக்கரி சந்திப்புக்கு அருகிலுள்ள கோர்கி பவனில் பிற்பகல் 3:00 மணிக்கு நடைபெறும்.

  • 13:14 PM

    Tamil News | இன்றைய முக்கிய செய்திகள் 

    Tamil Nadu Today News: தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்… (மேலும் விவரம்)

