  • Tamil News
  • Business
  • கேரள காருண்யா பிளஸ் KN-611 லாட்டரி முடிவுகள் Feb 19, 2026: ரூ. 1 கோடி வெல்லப்போகும் அதிர்ஷ்டசாலி யார்?

Kerala Lottery Result Feb 19, 2026: பிப்ரவரி 19, 2026 அன்று நடைபெறும் கேரள மாநில "காருண்யா பிளஸ் KN-611" லாட்டரி குலுக்கல் குறித்த முழுமையான தகவல்கள் இக்கட்டுரையில் உள்ளன. இதில் முதல் பரிசான ரூ. 1 கோடி மற்றும் பிற பரிசு விவரங்கள், முடிவுகளை ஆன்லைனில் சரிபார்க்கும் முறை மற்றும் பரிசுத் தொகையைப் பெறுவதற்கான விதிமுறைகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 19, 2026, 02:42 PM IST
    கேரள காருண்யா பிளஸ் KN-611 லாட்டரி முடிவுகள் இன்று மதியம் வெளியாகிறது. ரூ. 1 கோடி முதல் பரிசு மற்றும் முழு வெற்றி எண்கள் பட்டியலை இங்கே சரிபார்க்கவும்.

Live Blog

Karunya Plus KN-611 Lottery Result Live Updates: தமிழகத்தின் அண்டை மாநிலமான கேரளாவில், மாநில அரசாங்கத்தின் நேரடி மேற்பார்வையில் நடத்தப்படும் லாட்டரி குலுக்கல்களுக்கு எப்போதும் ஒரு தனி மவுசு உண்டு. அந்த வகையில், இன்று பிப்ரவரி 19, 2026, வியாழக்கிழமை பிற்பகல் நடைபெறவுள்ள "காருண்யா பிளஸ் KN-611" (Karunya Plus KN-611) லாட்டரி முடிவுகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

இந்தக் குலுக்கலில் முதல் பரிசாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அதிர்ஷ்டசாலிக்குத் தலைசுற்ற வைக்கும் தொகையான ரூ. 1 கோடி காத்திருக்கிறது. மதியம் 3 மணி அளவில் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கோர்க்கி பவனில், ஒரு சுதந்திரமான கண்காணிப்புக் குழுவின் முன்னிலையில் மிகவும் வெளிப்படையான முறையில் இந்தக் குலுக்கல் நடைபெற உள்ளது. லாட்டரி பிரியர்கள் மற்றும் வெற்றியாளர்களின் பட்டியலை எதிர்நோக்கி காத்திருப்பவர்களுக்காக, முழுமையான தகவல்கள் இதோ உங்களுக்காக.

(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரி என்பது ஒருவித வாய்ப்பு சார்ந்த விளையாட்டு. இதற்கு அடிமையாகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது.)

19 February, 2026

  • 14:41 PM

    லாட்டரி குலுக்கல் முடிவுகள்: வெற்றி எண்களின் முழு பட்டியல்

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-611 லாட்டரி முடிவுகள்: முதல் பரிசு (ரூ. 1 கோடி) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-611 லாட்டரி முடிவுகள்: ஆறுதல் பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-611 லாட்டரி முடிவுகள்: 2வது பரிசு (ரூ. 30 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-611 லாட்டரி முடிவுகள்: 3வது பரிசு (ரூ. 5 லட்சம்) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-611 லாட்டரி முடிவுகள்: 4வது பரிசு (ரூ. 5000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-611 லாட்டரி முடிவுகள்: 5வது பரிசு (ரூ. 2000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-611 லாட்டரி முடிவுகள்: 6வது பரிசு (ரூ. 1000) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-611 லாட்டரி முடிவுகள்: 7வது பரிசு (ரூ. 500) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-611 லாட்டரி முடிவுகள்: 8வது பரிசு (ரூ. 200) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    (காத்திருக்கவும்)

    காருண்யா பிளஸ் கேஎன்-611 லாட்டரி முடிவுகள்: 9வது பரிசு (ரூ. 100) பெற்ற அதிர்ஷ்ட எண்கள்

    (காத்திருக்கவும்)

  • 14:21 PM

    பரிசுத் தொகைகளின் முழு விவரம்

    இந்தக் காருண்யா பிளஸ் லாட்டரியில் முதல் பரிசு மட்டுமின்றி, பல அடுக்குகளாகப் பரிசுகள் பிரித்து வழங்கப்படுகின்றன. அதன் விவரங்கள் பின்வருமாறு:

    - முதல் பரிசு: ரூ. 1 கோடி
    - 2வது பரிசு: ரூ. 30 லட்சம்
    - 3வது பரிசு: ரூ. 5 லட்சம்
    - ஆறுதல் பரிசு: ரூ. 5000
    - 4வது பரிசு: ரூ. 5000
    - 5வது பரிசு: ரூ. 2000
    - 6வது பரிசு: ரூ. 1000
    - 7வது பரிசு: ரூ. 500
    - 8வது பரிசு: ரூ. 200
    - 9வது பரிசு: ரூ. 100

  • 13:47 PM

    வெற்றி எண்களை ஆன்லைனில் சரிபார்ப்பது எப்படி?

    லாட்டரி முடிவுகள் வெளியானவுடன், நீங்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்கத் தேவையில்லை. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களின் வாயிலாக மிக எளிதாக உங்கள் டிக்கெட் எண்களைச் சரிபார்த்துக்கொள்ளலாம்:

    முதலில் கேரள அரசின் அதிகாரப்பூர்வ லாட்டரி இணையதளங்களான statelottery.kerala.gov.in அல்லது keralalotteriesresults.in ஆகிய பக்கங்களுக்குச் செல்லுங்கள்.

    அங்கே முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள 'Lottery Result' என்ற லிங்க்கை கிளிக் செய்யவும்.

    இன்று குலுக்கப்படும் 'Karunya Plus KN-611' முடிவுகளுக்கு நேராக உள்ள 'View' பட்டனை அழுத்தினால், PDF வடிவில் வெற்றி எண்களின் பட்டியல் தோன்றும்.

    உங்கள் டிக்கெட் எண்ணை அந்தப் பட்டியலுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, நீங்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளீர்களா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

  • 13:13 PM

    பரிசுத் தொகையைப் பெறுவதற்கான முக்கிய வழிமுறைகள்

    நீங்கள் வெற்றி பெற்ற அதிர்ஷ்டசாலி என்றால், பரிசுத் தொகையைப் பெறுவதற்குச் சில முக்கியமான விதிமுறைகளை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம்.

    குறைந்தபட்ச பரிசு: உங்கள் பரிசுத் தொகை ரூ. 5,000-க்கும் குறைவாக இருந்தால், கேரளாவில் உள்ள எந்தவொரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட லாட்டரி விற்பனை நிலையத்திலும் டிக்கெட்டைக் காட்டி பணத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

    பெரிய பரிசுத் தொகைகள்: ஒருவேளை நீங்கள் ரூ. 5,000-க்கு மேல் வெற்றி பெற்றிருந்தால், உங்கள் அடையாள அட்டை (Aadhar/PAN Card) மற்றும் அசல் டிக்கெட்டுடன் மாவட்ட லாட்டரி அலுவலகத்திலோ அல்லது மாநில லாட்டரி இயக்குநரகத்திலோ நேரில் சென்று சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

    காலக்கெடு: முடிவுகள் வெளியான நாளிலிருந்து சரியாக 30 நாட்களுக்குள் நீங்கள் உங்கள் வெற்றியை உறுதி செய்து டிக்கெட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும்; தவறினால் பரிசுத் தொகை ரத்தாகிவிடும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

