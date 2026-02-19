கேரள காருண்யா பிளஸ் KN-611 லாட்டரி முடிவுகள் Feb 19, 2026: ரூ. 1 கோடி வெல்லப்போகும் அதிர்ஷ்டசாலி யார்?

Karunya Plus KN-611 Lottery Result Live Updates: தமிழகத்தின் அண்டை மாநிலமான கேரளாவில், மாநில அரசாங்கத்தின் நேரடி மேற்பார்வையில் நடத்தப்படும் லாட்டரி குலுக்கல்களுக்கு எப்போதும் ஒரு தனி மவுசு உண்டு. அந்த வகையில், இன்று பிப்ரவரி 19, 2026, வியாழக்கிழமை பிற்பகல் நடைபெறவுள்ள "காருண்யா பிளஸ் KN-611" (Karunya Plus KN-611) லாட்டரி முடிவுகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
இந்தக் குலுக்கலில் முதல் பரிசாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அதிர்ஷ்டசாலிக்குத் தலைசுற்ற வைக்கும் தொகையான ரூ. 1 கோடி காத்திருக்கிறது. மதியம் 3 மணி அளவில் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கோர்க்கி பவனில், ஒரு சுதந்திரமான கண்காணிப்புக் குழுவின் முன்னிலையில் மிகவும் வெளிப்படையான முறையில் இந்தக் குலுக்கல் நடைபெற உள்ளது. லாட்டரி பிரியர்கள் மற்றும் வெற்றியாளர்களின் பட்டியலை எதிர்நோக்கி காத்திருப்பவர்களுக்காக, முழுமையான தகவல்கள் இதோ உங்களுக்காக.
(பொறுப்புத் துறப்பு: லாட்டரி என்பது ஒருவித வாய்ப்பு சார்ந்த விளையாட்டு. இதற்கு அடிமையாகாமல் பொறுப்புடன் விளையாட வேண்டும். இந்தப் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்ட தரவுகள் அனைத்தும் தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. அறிவுரையாகவோ அல்லது ஊக்கமாகவோ கருதப்படக்கூடாது.)