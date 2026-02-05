ஜனவரியில் வெறும் 2% டிஏ உயர்வு: 8வது ஊதியக்குழு சம்பளத்தில் இதன் தாக்கம் என்னவாக இருக்கும்?

8th Pay Commission DA Hike: 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியைத் தரும் என பரவலாக நம்பப்படுகின்றது. எனினும், இதன் முழுமையான செயல்பாட்டிற்கு முன்னதாக, ஊழியர்களுக்கு ஒரு ஏமாற்றம் கிடைத்துள்ளது. பணவீக்கத் தரவுகள், ஜனவரி-ஜூன் 2026 காலகட்டத்திற்கு அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் (DR) ஒரு மிதமான 2% உயர்வையே தெளிவாகச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இதன் அகவிலைப்படி, ஜனவரி 2026 முதல் அடிப்படை ஊதியத்தில் 58% இலிருந்து சுமார் 60% ஆக உயரும்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி உயர்வு எப்போது அறிவிக்கப்படும்?
ஹோலிப் பண்டிகைக்கு சற்று முன்னதாக, மார்ச் 2026-ன் முதல் அல்லது இரண்டாவது வாரத்தில் மத்திய அமைச்சரவையால் அகவிலைப்படி உயர்வு அங்கீகரிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 7வது ஊதியக் குழுவின் காலத்திற்குப் பிறகு செய்யப்படும் முதல் அகவிலைப்படி திருத்தமாகும். 7வது ஊதியக் குழுவின் காலம் அதிகாரப்பூர்வமாக டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைந்தது.
AICPI-IW தரவுகள் 2% அகவிலைப்படி உயர்வை உறுதிப்படுத்துகின்றன
தொழிலாளர் பணியகம் டிசம்பர் 2025-க்கான அகில இந்திய தொழில்துறை தொழிலாளர் நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டை (CPI-IW) வெளியிட்ட பிறகு இந்த உறுதிப்படுத்தல் வந்துள்ளது. டிசம்பர் மாத தரவுகள் நவம்பரில் இருந்தது போலவே 148.2 புள்ளிகளாக மாற்றமின்றி உள்ளன. இந்த இறுதித் தரவின் மூலம், ஜனவரி 2026-க்கான அகவிலைப்படி கணக்கீடு இப்போது உறுதியாகிவிட்டது.
DA Hike: டிஏ உயர்வு கணக்கீடு
12 மாத சராசரி CPI-IW (ஜூலை முதல் டிசம்பர் 2025 வரை) அடிப்படையில், 7வது ஊதியக் குழுவின் சூத்திரத்தின்படி அகவிலைப்படி 60.34% ஆகக் கணக்கிடப்படுகிறது. வழக்கத்தின்படி, அரசாங்கம் இந்த எண்ணை ரவுட்-ஆஃப் செய்து, தசம இலக்கங்களைத் தவிர்க்கும். ஆகையால், ஜனவரி 1, 2026 முதல் அகவிலைப்படி/அகவிலை நிவாரணம் 60% ஆக நிர்ணயிக்கப்படும் என நம்பப்படுகின்றது. இது அடுத்த அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த அனைத்து யூகங்களுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது.
ஏழு ஆண்டுகளில் இல்லாத மிகக் குறைந்த அகவிலைப்படி உயர்வு
2% என்பது மிகக்குறைந்த அகவிலைப்படி உயர்வாகும். ஊழியர்கள் கடைசியாக ஜூலை 2018 மற்றும் ஜனவரி 2025-ல் இதுபோன்ற ஒரு சிறிய உயர்வை கண்டனர். பணவீக்கம் தொடர்ந்து நீடித்த போதிலும், இந்த திருத்தம் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளுக்கும் மேலான காலத்தில் இல்லாத மிகக் குறைந்த அகவிலைப்படி உயர்வாக அமைகிறது. புதிய ஊதியக் குழுவின் சுழற்சியின் தொடக்கத்தில் பணவீக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு வலுவான நிவாரணத்தை எதிர்பார்த்த ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இது ஒரு ஏமாற்றமாக வந்துள்ளது.
ஜனவரி 2026 அகவிலைப்படி உயர்வின் முக்கியத்துவம் என்ன?
ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி திருத்தம் வழக்கமான டிஎ திருத்தம் அல்ல. இது 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத் திருத்தங்களுக்கு நீண்ட கால தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.
7வது ஊதியக் குழுவிற்குப் பிறகு முதல் அகவிலைப்படி உயர்வு
7வது ஊதியக் குழு தனது 10 ஆண்டு காலத்தை டிசம்பர் 31, 2025 அன்று நிறைவு செய்தது. ஜனவரி 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் அகவிலைப்படி உயர்வு, அந்த கட்டமைப்புக்கு வெளியே செய்யப்படும் முதல் உயர்வாகும் இது ஒரு மாற்றக்கால திருத்தமாக அமைகிறது.
8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் எப்போது அமலுக்கு வரும்?
8வது ஊதியக் குழு அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், அதன் பரிந்துரை விதிமுறைகளில் அமலாக்க தேதி குறிப்பிடப்படவில்லை. குழு தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க 18 மாதங்கள் வரை அவகாசம் உள்ளது. மேலும் பரிந்துரைகளை அரசு பரிசீலித்து செயல்படுத்த மொத்தமாக ஒன்று முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகலாம் என்பதை கடந்த கால அனுபவங்கள் காட்டுகின்றன. அதாவது, 8வது ஊதியக் குழுவின் உண்மையான சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுகள் 2027 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியிலோ அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலோதான் வரக்கூடும்.
Fitment Factor: குறைந்த டிஏ உயர்வு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை எப்படி பாதிக்கும்?
ஒரு புதிய ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும்போது, அப்போது நடைமுறையில் உள்ள அகவிலைப்படி பொதுவாக அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டு, அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியமாக மீட்டமைக்கப்படும். அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தைத் திருத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பெருக்கி காரணியான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், அந்த நேரத்தில் உள்ள அகவிலைப்படி அளவால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது.
ஜனவரி 2026-ல் அகவிலைப்படி 60% ஆகத் தொடங்கி, அதன் பிறகு மெதுவாக உயரும் என்பதால், 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் இணைக்கப்படக்கூடிய அடிப்படை அகவிலைப்படி மிதமான அளவிலேயே இருக்கலாம். இதனால்தான் எதிர்பார்க்கப்படும் குறைந்தபட்ச ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் இப்போது சுமார் 1.60 ஆகக் கணிக்கப்படுகிறது.
8வது ஊதியக் குழுவிற்கு முந்தைய அகவிலைப்படி உயர்வுகள் எதிர்கால ஊதியத்தை வடிவமைக்கும்
ஜனவரி 2026, ஜூலை 2026, ஜனவரி 2027 மற்றும் ஜூலை 2027 ஆகிய மாதங்களில் செய்யப்படும் அகவிலைப்படி உயர்வுகள், 8வது ஊதியக் குழுவின் ஊதிய அட்டவணை இறுதியாக வெளியிடப்படும்போது, இணைக்கப்படும் அகவிலைப்படியின் அளவு எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும் என்பதை கூட்டாகத் தீர்மானிக்கும்.
8th CPC timeline: 8வது ஊதியக் குழுவின் காலக்கெடுவால் குழப்பம்
முந்தைய மாற்றங்களின்போது, ஊதியக்குழுவின் காலக்கெடு மிகவும் தெளிவாக இருந்தது. உதாரணமாக, 6வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளுக்கான காலம் முடிந்த உடனேயே, 7வது ஊதியக் குழு 2016 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 ஆம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்பட்டது.
Central Government Employees: தெளிவை நாடும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
இந்த முறை, 8வது ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்துவதற்கான எந்தவொரு தொடக்கத் தேதியையும் அரசாங்கம் உறுதி செய்யவில்லை. புதிய ஊதிய விகிதங்கள் 2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வருமா என்று நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரின் போது எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு நேரடியான பதில் கிடைக்கவில்லை. இதன் விளைவாக, திருத்தப்பட்ட ஊதியம் இறுதியாகக் கிடைக்கும் வரை, அகவிலைப்படி பழைய கட்டமைப்பின் கீழ்தான் பல ஆண்டுகளுக்குத் தொடருமா என்ற கேள்வியும் குழப்பமும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு உள்ளது.
