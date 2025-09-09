English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

குறைந்த வட்டியில் வீட்டுக் கடன் எந்த வங்கியில் வாங்கலாம்? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Home loan : குறைந்த வட்டியில் வீட்டுக் கடன் எந்த வங்கியில் வாங்கலாம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 9, 2025, 12:58 PM IST
  • வீட்டுக் கடன் வாங்கப்போறீங்களா?
  • குறைந்த வட்டியில் வீட்டுக் கடன் வங்கிகள்
  • எந்த வங்கியில் வாங்கலாம்? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Home loan : வீட்டுக் கடன், வட்டி விகிதம் ஆகியவை ஒவ்வொருவருக்கும் மாறுபடும். ஏனென்றால் ஒருவரின் வருமான், பழைய கடன் வரலாறு, வயது உள்ளிட்ட காரணிகளை வைத்தே வங்கிகள் ஒருவருக்கு வீட்டுக் கடன் கொடுப்பதை தீர்மானிக்கின்றன. எனவே, இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தகவல்கள் பொதுவானவை. ஒருவேளை அனைத்து தகுதிகளையும் பூர்த்தி செய்பவர்களுக்கு இங்கே கொடுக்கப்பட்ட வட்டி விகிதங்களில் கூட கடன் கிடைக்கலாம்.

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) இந்த ஆண்டு ரெப்போ வட்டி விகிதங்களைக் குறைத்ததால், வீட்டுக் கடன்கள் இப்போது மலிவாகக் கிடைக்கின்றன. இதனால், வீடு வாங்க விரும்பும் பலருக்குக் குறைந்த செலவில் நிதியைப் பெறும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. வட்டி விகிதங்கள் ரெப்போ விகித மாற்றங்களால் நேரடியாகப் பாதிக்கப்படுகின்றன. வட்டி விகிதங்கள் குறையும்போது, மாதாந்திர தவணைத் தொகை (EMI) கட்டுப்படியாகக் கூடியதாக மாறுகிறது. இது மேலும் பலரைக் சொந்தமாக வீடு வாங்குவதற்கு ஊக்குவிக்கிறது.

சமீபத்தில் ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெற்ற நிதிக் கொள்கைக் குழு (MPC) கூட்டத்தில், ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தை 5.5% ஆக மாற்றமில்லாமல் வைத்திருக்கிறது. இதற்கு முன்பு, இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் நடைபெற்ற கூட்டங்களில் ரெப்போ விகிதங்கள் குறைக்கப்பட்டன. அதன்படி, செப்டம்பர் 2025-ல் முன்னணி வங்கிகள் வழங்கும் வீட்டுக் கடன் வட்டி விகிதங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

வீட்டுக் கடன் வட்டி விகிதங்கள் செப்டம்பர் 2025

தற்போது, இந்திய ஸ்டேட் வங்கி (SBI) வீட்டுக் கடன்களுக்கு ஆண்டுக்கு 7.5% முதல் 8.7% வரை வட்டி விகிதங்களை வழங்குகிறது. பொதுத்துறை வங்கிகள் பொதுவாக குறைந்த வட்டி விகிதங்களை அளிக்கின்றன. இதில், பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா 7.35% வட்டி விகிதத்துடனும், அதைத் தொடர்ந்து பேங்க் ஆஃப் பரோடா 7.45% வட்டி விகிதத்துடனும் வீட்டுக் கடன்களை வழங்குகின்றன. கனரா வங்கியின் வட்டி விகிதங்கள் 7.4% முதல் 10.25% வரை உள்ளன. பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி 7.45%-லிருந்து தொடங்கும் போட்டித்திறன் கொண்ட வட்டி விகிதங்களை வழங்குகிறது.

தனியார் வங்கிகளில், HDFC வங்கியின் வீட்டுக் கடன் விகிதங்கள் ஆண்டுக்கு 7.9%-லிருந்து தொடங்குகின்றன. மற்ற தனியார் கடன் வழங்குநர்களில், ஆக்சிஸ் வங்கியின் வட்டி விகிதங்கள் 8.75% முதல் 9.15% வரையிலும், ICICI வங்கியின் வட்டி விகிதங்கள் ஆண்டுக்கு 7.7%-லிருந்தும் தொடங்குகின்றன.

வீட்டுக் கடன் பெறுவதற்கான தகுதிகள் வங்கிகளுக்கு இடையே சற்று வேறுபட்டாலும், சில பொதுவான காரணிகளைப் பொறுத்து அமைகின்றன. கடன் வழங்குபவர்கள் பொதுவாக விண்ணப்பதாரரின் கிரெடிட் வரலாறு மற்றும் CIBIL ஸ்கோரை கருத்தில் கொள்கின்றனர். ஒரு நிலையான மாதாந்திர வருமானம், வேலைவாய்ப்பு அல்லது தொழில் ஆதாரம் ஆகியவை பிற முக்கியமான காரணிகளாகும். பல வங்கிகள் 30 ஆண்டுகள் வரை நெகிழ்வான திருப்பிச் செலுத்தும் கால அவகாசத்தை வழங்குகின்றன. மும்பை மற்றும் பெங்களூரு போன்ற பெருநகரங்களுக்கு அதிக கடன் தொகையை வங்கிகள் வழங்குகின்றன.

