பெண்களுக்கு பெரிய குட் நியூஸ்! எல்பிஜி சிலிண்டர் நிறுவனத்தை மாற்றிக் கொள்ளலாம்

LPG gas : எல்பிஜி சிலிண்டர் வைத்திருப்பவர்கள் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அப்டேட் வந்துள்ளது. இனி உங்கள் சிலிண்டர் நிறுவனத்தையும் சீக்கிரம் மாற்றிக்கொள்ளலாம். அதாவது, உங்கள் செல்போன் எண்ணை எப்படி மாற்றிக் கொள்ளப்போகிறீர்களோ அப்படியே எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் நிறுவனத்தையும் மாற்றலாம் என்ற அறிவிப்பு வரப்போகிறது. பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு ஒழுங்குமுறை வாரியம் இந்த அறிவிப்பை வெளியிடப்போகிறது. தற்போது, பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு ஒழுங்குமுறை வாரியம் (PNGRB) இந்தத் திட்டத்தை ("LPG Interoperability Framework") கொண்டுவர தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.
திட்டத்தின் தற்போதைய நிலை என்ன?
தற்போதைய தகவலின்படி, எண்ணெய் ஒழுங்குமுறை வாரியமான PNGRB, இந்த எல்பிஜி இடைசெயல்தன்மை கட்டமைப்பின் (LPG Interoperability Framework) வரைவு குறித்து பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் நுகர்வோரின் கருத்துக்களைக் கேட்டுள்ளது. இந்தக் கருத்துக்கள் பெறப்பட்ட பிறகு, PNGRB ஆனது எல்பிஜி பரிமாற்றத்திற்கான விதிமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்கும். இந்த விதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் இறுதி செய்யப்பட்ட பின்னரே, நாடு முழுவதும் இந்தத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான தேதி முடிவு செய்யப்பட்டு அறிவிக்கப்படும். தற்போதைய செய்திகளின்படி, பொதுமக்களின் கருத்துக்களைப் பெறுவதற்கான காலக்கெடு அக்டோபர் மாதத்தின் நடுப்பகுதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பிறகுதான் இறுதி விதிகள் வகுக்கப்பட்டு, திட்டம் தொடங்கப்படும் தேதி அறிவிக்கப்படும்.
இத்திட்டம் ஏன் முக்கியம்?
சிறந்த சேவை: நுகர்வோர் தங்களுக்கு விருப்பமான சிறந்த சேவையை வழங்கும் நிறுவனத்தை அல்லது விநியோகஸ்தரைத் (dealer) தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
விரைவான விநியோகம்: உள்ளூர் விநியோகஸ்தரிடம் ஏதேனும் செயல்பாட்டுச் சிக்கல்கள் ஏற்படும்போது, நுகர்வோர் அருகில் உள்ள வேறு எந்த விநியோகஸ்தரிடமிருந்தும் சிலிண்டர்களைப் பெற முடியும். இது விநியோகத் தாமதங்களைத் தடுக்கும்.
தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை: சிலிண்டர் விலை ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்போது, நுகர்வோருக்கு எல்பிஜி நிறுவனம் அல்லது விநியோகஸ்தரைத் தேர்ந்தெடுக்கும் சுதந்திரம் கிடைக்கும் என்று PNGRB தெரிவித்துள்ளது.
முன்பு 2013-14 ஆம் ஆண்டுகளில் சோதனை அடிப்படையில் (Pilot Portability) இத்திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. அப்போது நுகர்வோர் ஒரே எண்ணெய் நிறுவனத்திற்குள் மட்டுமே விநியோகஸ்தரை மாற்ற முடிந்தது. ஆனால், தற்போது PNGRB நிறுவனங்களுக்கு இடையேயான மாற்றத்தையும் (Inter-company portability) அனுமதிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டம் நடைமுறைக்கு வரும் தேதி விரைவில் PNGRB ஆல் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கூடுதல் சந்தேகங்களும் கேள்வியும் பதிலும்
1. நான் வேறு எல்பிஜி நிறுவனத்திற்கு மாற முடியுமா?
ஆம், PNGRB இன் புதிய திட்டம் அமலுக்கு வரும்போது, உங்களால் நிச்சயமாக வேறு நிறுவனத்திற்கு மாற முடியும். தற்போதுள்ள விதிகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு, நீங்கள் ஒரு எண்ணெய் நிறுவனத்திலிருந்து, உதாரணமாக, HP Gas -ல் இருந்து மற்றொரு நிறுவனம் பாரத் காஸூக்கு மாற விரும்பினால், மாற அனுமதிக்கப்படுவீர்கள். இதுவே இந்த புதிய திட்டத்தின் மைய நோக்கமாகும்.
2. நிறுவனத்தை மாற்றும்போது எனது சிலிண்டர் மற்றும் ரெகுலேட்டரை என்ன செய்ய வேண்டும்?
தற்போதைய சட்டங்களின்படி, வேறு நிறுவனத்திற்கு மாறும்போது, நீங்கள் உங்கள் தற்போதைய சிலிண்டர் மற்றும் ரெகுலேட்டரை ஒப்படைத்து, அதற்கான வைப்புத் தொகையை (Security Deposit) திரும்பப் பெற வேண்டும். PNGRB-இன் புதிய வழிகாட்டுதல்கள் இந்த உபகரணங்களை மாற்றுவது அல்லது திரும்ப ஒப்படைப்பது குறித்து மேலும் தெளிவான வழிமுறைகளை வெளியிடும். சிலிண்டர் இணக்கத்தன்மை (Cylinder compatibility) ஒரு முக்கியப் பிரச்சினை என்பதால், புதிய நிறுவனத்தில் புதிய உபகரணங்களை நீங்கள் பெற வேண்டியிருக்கலாம்.
3. எல்பிஜி இணைப்பை மாற்றிக்கொள்ள ஏதேனும் கட்டணம் செலுத்த வேண்டுமா?
முந்தைய போர்ட்டபிலிட்டி திட்டத்தில் மாற்றிக் கொள்வதற்கு எந்தவிதமான கட்டணமும் வசூலிக்கப்படவில்லை. புதிய விதிமுறைகளிலும் இது இலவசமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், புதிய நிறுவனத்தில் நீங்கள் புதிய சிலிண்டர் மற்றும் ரெகுலேட்டருக்கான வைப்புத் தொகையை (Security Deposit) செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
4. விநியோகஸ்தரை மட்டும் மாற்ற முடியுமா?
ஆம். தற்போதுள்ள விதிகளின்படியே, நீங்கள் ஒரே எண்ணெய் நிறுவனத்திற்குள் உங்கள் விநியோகஸ்தரை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். நிறுவனத்தை மாற்றும் வசதிதான் புதிய விதிகளின் கீழ் நாடு முழுவதும் வரவிருக்கிறது. இந்த எளிமைப்படுத்தப்பட்ட செயல்பாடுகள் அனைத்தும் ஆன்லைன் மூலமாகவே நிறைவேற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
