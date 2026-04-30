பிஎன்ஜி இணைப்பு இருந்தால் எல்பிஜி சிலிண்டரை ஒப்படைக்க வேண்டும்: மத்திய அரசு

LPG cylinder : பிஎன்ஜி இணைப்பு இருந்தால் எல்பிஜி சிலிண்டரை ஒப்படைக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 30, 2026, 07:50 PM IST
LPG cylinder : ஈரான் போர்ச் சூழல் மற்றும் உலகளாவிய எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு விநியோகத்தை முறைப்படுத்த மத்திய அரசு புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, குழாய் மூலம் எரிவாயு வசதி உள்ள வீடுகளில் இனி எல்பிஜி சிலிண்டர்களைப் பயன்படுத்துவதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏன் இந்த அதிரடி முடிவு?

தற்போது நிலவி வரும் ஈரான் போர் பதற்றம் காரணமாக, சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்பிஜி இறக்குமதியில் பெரும் சிக்கல்கள் எழுந்துள்ளன. இந்த விநியோகச் சங்கிலி பாதிப்பால் ஏற்படும் தட்டுப்பாட்டைச் சமாளிக்க, உள்நாட்டிலேயே போதிய இருப்பு உள்ள பிஎன்ஜி பயன்பாட்டை அதிகரிக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது. பிஎன்ஜி என்பது நிலத்தடி குழாய்கள் மூலம் நேரடியாக வீடுகளுக்கே விநியோகிக்கப்படும் இயற்கை எரிவாயுவாகும். இது சிலிண்டர்களை விடப் பாதுகாப்பானது மற்றும் தடையின்றி கிடைக்கக்கூடியது.

யாருக்கெல்லாம் இந்த விதி பொருந்தும்?

மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, சில விதிகள் உடனடியாக அமலுக்கு வருகின்றன. 

1. இரட்டை இணைப்புகள் கூடாது: ஏற்கனவே பிஎன்ஜி இணைப்பு வைத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள், தங்களிடம் உள்ள எல்பிஜி சிலிண்டர் இணைப்பை உடனடியாக அரசிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.

2. புதிய இணைப்புக்கான தடை: பிஎன்ஜி வசதி உள்ள பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள், புதிதாக எல்பிஜி இணைப்பைப் பெற முடியாது.

3. ரீஃபில் சிலிண்டர் கிடையாது: பிஎன்ஜி பயன்படுத்துபவர்கள் அரசு எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மூலமாகவோ அல்லது தனியார் விநியோகஸ்தர்கள் மூலமாகவோ இனி சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்ய முடியாது.

கட்டாயமாகும் பிஎன்ஜி இணைப்பு

எந்தெந்தப் பகுதிகளில் ஏற்கனவே பிஎன்ஜி குழாய் இணைப்புகள் அமைக்கப்பட்டு, எரிவாயு வழங்கத் தயார் நிலையில் உள்ளதோ, அந்தப் பகுதி மக்கள் அனைவரும் கட்டாயமாக பிஎன்ஜி இணைப்பிற்கு மாற வேண்டும் என்று அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது. இதற்காக சிட்டி கேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நிறுவனங்கள் மூலம் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தற்போது நாளொன்றுக்குச் சராசரியாக 2,000 புதிய இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

விநியோக நிறுத்த முறை

குழாய் எரிவாயு வசதி உள்ள பகுதிகளில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு, சம்பந்தப்பட்ட எரிவாயு நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட தபால் அல்லது விரைவுத் தபால் மூலம் அறிவிப்புகளை அனுப்பி வருகின்றன. அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட தேதியிலிருந்து 3 மாதங்களுக்குப் பிறகு, சம்பந்தப்பட்ட முகவரிக்கு எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகம் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்படும். இந்த மூன்று மாத காலத்திற்குள் வாடிக்கையாளர்கள் தடையின்றி பிஎன்ஜிக்கு மாறிக் கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

பிஎன்ஜியின் நன்மைகள் என்ன?

மத்திய அரசின் இந்த மாற்றத்திற்குப் பின்னால் சில முக்கியப் பொருளாதார மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்கள் உள்ளன. 24 மணி நேரமும், வாரத்தின் 7 நாட்களும் கேஸ் தடையின்றி கிடைக்கும். சிலிண்டர் தீர்ந்துவிடுமே என்ற கவலை இனி வேண்டாம். சிலிண்டர்களுடன் ஒப்பிடும்போது பிஎன்ஜி மிகவும் பாதுகாப்பானது. கசிவு ஏற்பட்டாலும் இது காற்றில் விரைவாகக் கலந்துவிடும் என்பதால் விபத்து அபாயம் குறைவு. சிலிண்டர்களைப் பதிவு செய்தல், டெலிவரிக்காகக் காத்திருத்தல் போன்ற அலைச்சல்கள் இல்லை. பயன்படுத்திய அளவிற்கு மட்டும் பணம் செலுத்தினால் போதுமானது. உள்நாட்டு இயற்கை எரிவாயுவைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், வெளிநாடுகளில் இருந்து எல்பிஜி இறக்குமதி செய்வதற்காக செலவிடப்படும் அந்நியச் செலாவணி மிச்சமாகும்.

தமிழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இந்தத் திட்டத்தை அமல்படுத்த தலைமைச் செயலாளர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்குப் பெட்ரோலிய அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன்படி, உணவு மற்றும் சிவில் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை, இந்த விதிமுறைகளை மீறுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும், விநியோகஸ்தர்களைக் கண்காணிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. எரிசக்தித் துறையில் தன்னிறைவு அடையவும், போர்க்காலச் சூழலில் பொதுமக்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கவும் எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நடவடிக்கைக்குப் பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

