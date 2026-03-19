இனி ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்தால் போதும்! கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்யப் புதிய வசதி

LPG Cylinder Booking : மிஸ்டு கால் கொடுத்தால் கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 19, 2026, 09:55 PM IST
LPG Cylinder Booking : இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் (LPG) முன்பதிவு செய்வது மிகவும் எளிதாகிவிட்டது. முன்பெல்லாம் கேஸ் ஏஜென்சிகளுக்கு நேரில் சென்றோ அல்லது மணிக்கணக்கில் தொலைபேசியில் காத்திருந்தோ முன்பதிவு செய்ய வேண்டிய நிலை இருந்தது. ஆனால் இப்போது, பாரத் பெட்ரோலியம் (BPCL) தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக Missed Call மூலம் சிலிண்டர் புக் செய்யும் வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இன்டர்நெட் அவசியமில்லை

பொதுவாக ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது மொபைல் ஆப் (App) மூலமாகவோ சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்யும்போது அதிவேக இணைய வசதி மற்றும் ஸ்மார்ட்போன் கட்டாயம் தேவைப்படுகிறது. இது கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கும், தொழில்நுட்ப அறிவு குறைவாக உள்ளவர்களுக்கும் சவாலாக இருந்தது. இந்த சிக்கலைத் தீர்க்கவே பாரத் கேஸ் இந்த மிஸ்டு கால் வசதியைக் கொண்டு வந்துள்ளது. இதற்கு உங்களிடம் சாதாரண கீபேட் போன் இருந்தால் கூட போதுமானது. எந்தவித இணைய இணைப்பும் இன்றி, வெறும் ஒரு மிஸ்டு கால் மூலம் சிலிண்டரை உங்கள் வீட்டு வாசலுக்கே வரவழைக்க முடியும்.

முன்பதிவு செய்ய வேண்டிய எண் எது?

பாரத் கேஸ் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து 7710955555 என்ற கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணிற்கு மிஸ்டு கால் கொடுக்க வேண்டும். நீங்கள் இந்த எண்ணிற்கு அழைத்தவுடன், தானாகவே அழைப்பு துண்டிக்கப்படும். அதன் பிறகு, உங்கள் சிலிண்டர் முன்பதிவு வெற்றிகரமாக முடிந்தது என்பதற்கான உறுதிப்படுத்தல் குறுஞ்செய்தி உங்கள் மொபைலுக்கு வரும்.

வரிசையில் நிற்க வேண்டிய அவசியமில்லை

இந்த முறையின் மிகப்பெரிய நன்மையே அதன் வேகம் மற்றும் எளிமைதான். வாடிக்கையாளர்கள் சிலிண்டர் விநியோகஸ்தர் அலுவலகத்திற்குச் சென்று நீண்ட வரிசையில் நிற்க வேண்டியதில்லை. மேலும், ஐவிஆர்எஸ் (IVRS) முறையில் நீண்ட நேரம் எண்களை அழுத்த வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. வீட்டிலிருந்தபடியே சில நொடிகளில் வேலையை முடித்துவிடலாம்.

வீட்டிலிருந்தே eKYC முடிப்பது எப்படி?

மத்திய அரசின் உத்தரவுப்படி, கேஸ் இணைப்புகளுக்கு eKYC செய்வது தற்போது அவசியமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக ஏஜென்சிகளுக்குச் சென்று அலைய வேண்டியதில்லை என பாரத் பெட்ரோலியம் தெரிவித்துள்ளது.

HelloBPCL ஆப்: வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது ஸ்மார்ட்போனில் 'HelloBPCL' செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து, அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எளிமையான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றிச் சில நிமிடங்களில் eKYC-ஐ முடித்துவிடலாம்.

இதன் மூலம் உங்கள் சமையல் எரிவாயு விநியோகம் எந்தவிதத் தடையுமின்றித் தொடர்வதை உறுதி செய்ய முடியும்.

மற்ற டிஜிட்டல் முறைகள்

மிஸ்டு கால் வசதி தவிர, பாரத் கேஸ் வாடிக்கையாளர்கள் கீழ்க்கண்ட முறைகளிலும் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்யலாம்:

வாட்ஸ்அப் : உங்கள் கேஸ் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வாட்ஸ்அப் எண் மூலம்.

வெப்சைட்: பாரத் பெட்ரோலியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக விண்ணபிக்கலாம்

மொபைல் ஆப்: HelloBPCL செயலி மூலம் ஆன்லைன் பேமெண்ட் செய்தும் முன்பதிவு செய்யலாம்.

தொழில்நுட்பம் வளராத கிராமப்புற மக்களுக்கும், அவசரத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் இந்த மிஸ்டு கால் சேவை ஒரு சிறந்த தீர்வாகும். உங்கள் மொபைலில் 7710955555 என்ற எண்ணைச் சேமித்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள், தேவைப்படும்போது ஒரு மிஸ்டு கால் மூலம் சிலிண்டரை ஆர்டர் செய்யுங்கள். 

LPG BookingBharat Gas missed callBPCL booking numberLPG cylinder bookinggas booking update

