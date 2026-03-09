LPG முன்பதிவு காலம் 25 நாளாக உயர்வு... இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் எதிரொலி

Israel Iran War, LPG Demand In India: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா நாடுகள் இணைந்து ஈரானின் மீது சுமார் 10 நாள்களாக தாக்குதல் தொடுத்து வருகின்றன. அந்நாட்டின் ராணுவ மற்றும் விமானப்படை தளவாடங்களையும், ராணுவ கட்டமைப்புகளையும், கடற்படை தளங்களையும் குறிவைத்து தாக்கி வருகின்றன.
ஈரான் கடுமையான பின்னடைவு
ஈரானின் எண்ணெய் கிடங்கை குறிவைத்தும் இஸ்ரேல் நேற்று தாக்குதல் தொடுத்தது. ஈரானின் உச்சபட்ச தலைவர் அயத்துல்லா அலி காமேனி உள்ளிட்ட தலைவர்களும்; ராணுவ அதிகாரிகளும் இந்த தாக்குதலில் கொலை செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.
ஈரான் கடுமையான பின்னடைவை சந்தித்து வருவதாக மேற்கத்திய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிடுகின்றன, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பும் அதையே கூறி வருகிறார். ஈரானும் ஒருபுறம் தனது ஆட்சியையும் இறையாண்மையையும் கட்டிக்காக்க போராடி வருகிறது, தொடர்ந்து பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. இதனால் மத்திய கிழக்கில் கடும் போர் பதற்றம் நிலவி வருகிறது.
எரிபொருள் தட்டுப்பாடு
இந்தியா மட்டுமின்றி பல்வேறு நாடுகள் கச்சா எண்ணெய், LPG, LNG போன்ற எரிபொருள்களை மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்துதான் இறக்குமதி செய்கின்றன. சௌதி அரேபியா, கத்தார் நாடுகளில் இருந்துதான் இந்தியா அதிகமாக LPG-ஐ பெற்று வருகிறது. தற்போது ஈரான் அருகே இருக்கும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியிலும் பெரும் பிரச்னை நிலவுகிறது. 20% உலக கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்து இந்த வழியாகவே நடக்கிறது.
சிலிண்டர் விலை உயர்வு
ஈராக் கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதியை நிறுத்தியிருக்கிறது, சௌதி அரேபியாவில் எண்ணெய் கிடங்குகள் மூடப்பட்டன, கத்தாரின் LNG ஏற்றுமதியும் தடைப்பட்டுள்ளது. இதனால், கச்சா எண்ணெய் விலை சந்தையில் கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருகிறது, உலகம் முழுவதும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவும் அபாயமும் உள்ளது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, இந்தியாவில் வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலையும், வணிக ரீதியான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலையும் உயர்ந்துள்ளன. மேலும் ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் தொடரும் என்பதால் LPG தட்டுப்பாடு ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. கடந்த சனிக்கிழமை (மார்ச் 7) நாட்டில் LPG சிலிண்டர் விலை ரூ.60 உயர்த்தப்பட்டது. கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில் ஏப்ரல் மாதம் சிலிண்டர் விலை ரூ.50 அளவுக்கு உயர்ந்தது. ஓராண்டு காலத்தில் ரூ.110 அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது. இருப்பினும், விலை உயர்வு இருந்தபோதும், நேபாள், இலங்கை, பாகிஸ்தான் போன்ற அண்டை நாடுகளை காட்டிலும் இந்தியாவில் LPG மலிவாக உள்ளது.
காத்திருப்பு காலம் அதிகரிப்பு
இந்நிலையில், LPG தட்டுப்பாட்டை கட்டுக்குள் வைக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. LPG புக்கிங் காலம், 21 நாள்களில் இருந்து 25 நாள்கள் வரை உயர்த்தப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதாவது, பயனர்கள் சிலிண்டரை வாங்கிவிட்டு அடுத்த சிலிண்டரை வாங்க 25 நாள்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டும். உடனடியாக சிலிண்டரை வாங்க இயலாது.
விற்பனை செய்ய முன்வரும் நாடுகள்
LPG சிலிண்டர் பதுக்கல் மற்றும் கள்ளச் சந்தையை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதற்கிடையில், LPG உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், உள்நாட்டு LPG நுகர்வோருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களுக்கு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அல்ஜீரியா, ஆஸ்திரேலியா, கனடா, நார்வே, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகியவை LPG சிலிண்டரை இந்தியாவுக்கு விற்பனை செய்ய முன்வந்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
மேலும் படிக்க | எண்ணெய் கிணறுகளை தொடாதீங்க... இஸ்ரேல் மீது டென்ஷனாகும் அமெரிக்கா - பின்னணி என்ன?
மேலும் படிக்க | இஸ்ரேல் - ஈரான் போர்: இந்தியாவின் நிலைப்பாடு என்ன? - தெளிவாக விளக்கிய மத்திய அரசு
மேலும் படிக்க | பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருமா...? கச்சா எண்ணெய் இருப்பு எவ்வளவு இருக்கு? - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ