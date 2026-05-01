எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவு விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்: இன்று முதல் இந்த குறியீடு கட்டாயம்!

LPG cylinder booking rules : எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவு விதிகளில் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்திருக்கும் முக்கிய மாற்றம் குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 1, 2026, 12:24 PM IST
LPG cylinder booking rules : இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு விநியோகத்தை முறைப்படுத்தவும், முறைகேடுகளைத் தடுக்கவும் மத்திய அரசு அவ்வப்போது புதிய விதிகளை அமல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று மே 1 ஆம் தேதி முதல் எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவு மற்றும் விநியோக விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இனி இந்த நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாவிட்டால் சிலிண்டர் பெறுவது கடினம். அவை என்னென்ன என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.

1. டிஏசி எண் இல்லாமல் சிலிண்டர் கிடையாது

இதுவரை உங்கள் எரிவாயு புத்தகத்தைக் காண்பித்து சிலிண்டரைப் பெற்று வந்திருக்கலாம். ஆனால், இன்று முதல் விநியோகக் குறியீடு எனப்படும் DAC (Delivery Authentication Code) எண் இல்லாமல் ஒரு சிலிண்டரைக் கூட நீங்கள் பெற முடியாது. உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் OTP-யை டெலிவரி செய்யும் நபரிடம் சரியாகச் சொன்னால் மட்டுமே சிலிண்டர் ஒப்படைக்கப்படும்.

2. இ-கேஒய்சி கட்டாயம்

உங்களின் எல்பிஜி இணைப்போடு ஆதார் அடிப்படையிலான eKYC செயல்முறையை நீங்கள் இன்னும் முடிக்கவில்லை என்றால், உடனடியாக அதைச் செய்வது அவசியம். இ-கேஒய்சி முடிக்காத வாடிக்கையாளர்கள் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வதில் சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிடும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கறுப்புச் சந்தையில் சிலிண்டர்கள் விற்கப்படுவதைத் தடுக்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

3. முன்பதிவு இடைவெளியில் மாற்றம் 

சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்யும் கால இடைவெளியிலும் புதிய விதிகள் இன்று முதல் அமலுக்கு வருகின்றன. இதுவரை 21 நாட்களாக இருந்த முன்பதிவு இடைவெளி, இன்று முதல் 25 நாட்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஒரு சிலிண்டர் வாங்கிய 25 நாட்களுக்குப் பிறகே அடுத்த சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்ய முடியும். கிராமப்புறங்களைப் பொறுத்தவரை ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள 45 நாட்கள் இடைவெளி தொடரும்.

4. 98% ஆன்லைன் முன்பதிவு சாதனை

தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்தியாவில் 98% சிலிண்டர் முன்பதிவுகள் ஆன்லைன் மூலமாகவே நடைபெறுகின்றன. அதேபோல், 94% விநியோகங்கள் முறையான டெலிவரி கோட் (DAC) மூலமாகவே முடிக்கப்படுகின்றன. இது எரிவாயு விநியோகத் துறையில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டு வந்துள்ளது.

5. வணிகப் பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை உயர்வு

இன்று மே 1 முதல் வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. டெல்லியில் 19 கிலோ எடையுள்ள வணிகச் சிலிண்டர் ஒன்றின் விலை ₹993 உயர்ந்து, அதன் மொத்த விலை ரூ.3,071.50 ஆக அதிகரித்துள்ளது. இருப்பினும், வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களின் விலையில் இன்று எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. மார்ச் மாதத்திற்குப் பிறகு வீட்டு உபயோகச் சிலிண்டர் விலை சீராகவே உள்ளது.

6. எல்பிஜி தட்டுப்பாடு

வளைகுடா நாடுகளில் நிலவி வரும் போர்ச் சூழல் காரணமாக எல்பிஜி விநியோகச் சங்கிலியில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்தியா தனது தேவையை ஈடுகட்ட அமெரிக்காவிலிருந்து எல்பிஜியை இறக்குமதி செய்யத் தொடங்கியுள்ளது. இதற்காக இந்தியா கூடுதல் செலவுகளைச் செய்ய வேண்டியிருந்தாலும், தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க உள்நாட்டு நிறுவனங்களை உற்பத்தியைப் பெருக்க அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

உங்களின் மொபைல் எண் கேஸ் ஏஜென்சியில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அப்போதுதான் DAC கோட் பெறுவதிலும் சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வதிலும் எந்தச் சிக்கலும் இருக்காது.

