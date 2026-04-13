LPG சிலிண்டர் முன்பதிவு: கேஸ் விநியோகம் குறித்த மத்திய அரசின் புதிய அப்டேட்! முழு விவரம்

LPG Cylinder Booking Update : சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் தட்டுப்பாடு இன்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் புதிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, நாடு முழுவதும் கேஸ் சிலிண்டர் விநியோகம் சீராக இருப்பதாகவும், மக்கள் எந்தவிதமான வதந்திகளையும் நம்பி அச்சப்படத் தேவையில்லை என்றும் அரசு திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.
சிலிண்டர்களைப் பதுக்க வேண்டாம்:
தற்போதைய நிலவரப்படி, சிலிண்டர் விநியோகத்தில் எவ்விதத் தட்டுப்பாடும் எங்கும் இல்லை என்பதை மத்திய அரசு உறுதி செய்துள்ளது. வலுவான விநியோகக் கட்டமைப்பு மூலம் ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் தடையின்றி சிலிண்டர்கள் சென்றடைவது தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே, தேவையில்லாமல் அதிக சிலிண்டர்களை இருப்பு வைப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும் எனவும், எரிவாயுவைப் பொறுப்புடன் பயன்படுத்த வேண்டும் எனவும் அமைச்சகம் பொதுமக்களைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
95 விழுக்காடு வாடிக்கையாளர்கள் ஆன்லைன் முன்பதிவு
எரிவாயு ஏஜென்சிகளில் மக்கள் கூட்டமாக நிற்பதைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, டிஜிட்டல் முறையிலான முன்பதிவை அரசு தொடர்ந்து ஊக்குவித்து வருகிறது. தற்போதைய தரவுகளின்படி, தோராயமாக 95 விழுக்காடு வாடிக்கையாளர்கள் IVRS, எஸ்எம்எஸ், வாட்ஸ்அப் மற்றும் மொபைல் செயலிகள் போன்ற ஆன்லைன் சேவைகளையே அதிகளவில் பயன்படுத்துகின்றனர். வாடிக்கையாளர்கள் தடையற்ற மற்றும் விரைவான சேவையைப் பெற தொடர்ந்து இந்த டிஜிட்டல் வழிகளைப் பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
உங்கள் கேஸ் சிலிண்டரை எளிதாக புக் செய்வது எப்படி?
வாடிக்கையாளர்களின் வசதிக்காக பல்வேறு வழிகளில் எரிவாயு நிறுவனங்கள் முன்பதிவு சேவைகளை வழங்குகின்றன. அவற்றின் விவரங்கள் கீழே:
1. ஹெச்பி கேஸ் (HP Gas):
WhatsApp: 9222201122
Missed Call: 9493602222
IVRS: 8888823456
Mobile App: HP Pay
Website: myhpgas.in
2. பாரத் கேஸ் (Bharat Gas):
WhatsApp: 1800 22 4344
Missed Call: 7710955555
IVRS: 7715012345
Mobile App: Hello BPCL
Website: my.ebharatgas.com
3. இண்டேன் கேஸ் (Indane Gas):
WhatsApp: 7588888824
Missed Call: 8454955555
IVRS: 7718955555
Mobile App: Indian Oil One
Website: cx.indianoil.in
முகவரிச் சான்று இல்லாமல் 5 கிலோ சிலிண்டர்
மாணவர்கள், பணிபுரியும் தொழில்முறையாளர்கள் மற்றும் புலம் பெயர் தொழிலாளர்களின் வசதிக்காக, இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷனின் (IOCL) இண்டேன் நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு சலுகையை வழங்குகிறது. இதன்படி, எந்தவொரு முகவரிச் சான்றும் இல்லாமல் நீங்கள் 5 கிலோ எடையுள்ள சிறிய LPG சிலிண்டரைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். வதந்திகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு, எவ்விதக் கவலையுமின்றி சமையலறையைத் தொடர்ந்து செயல்பட வைக்குமாறு இண்டேன் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. உங்கள் வீட்டு வாசலுக்கே எரிவாயுவைக் கொண்டு சேர்க்க நிறுவனம் தயாராக உள்ளது.
BPCL வழங்கும் 5 கிலோ சிலிண்டர்
இண்டேன் நிறுவனத்தைப் போலவே, பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனமும் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் புலம் பெயர் தொழிலாளர்களுக்காக பாரத்கேஸ் மினி என்ற பெயரில் 5 கிலோ சிலிண்டர்களை வழங்குகிறது. உங்களுக்கு அருகிலுள்ள பாரத் கேஸ் ஏஜென்சியை அணுகி இதனை வாங்கிக்கொள்ளலாம். ஆனால், இதனைப் பெற ஏதேனும் ஒரு முறையான அடையாள அட்டை சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவசியம். இந்தச் சிறிய சிலிண்டரை வாங்கிய 5 வருடங்களுக்குள் நீங்கள் திரும்ப ஒப்படைத்தால், நீங்கள் செலுத்திய தொகையில் 50 விழுக்காடு உங்களுக்குத் திரும்பக் கிடைக்கும்.
மேலும் படிக்க | எல்பிஜி சிலிண்டர் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பு! மத்திய அரசு எச்சரிக்கை
மேலும் படிக்க | அதிர்ச்சி... LPG சிலிண்டர் விலை கிடுகிடு உயர்வு - சென்னையில் எவ்வளவு தெரியுமா?
