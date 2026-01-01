English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  LPG சிலிண்டர் விலை உயர்ந்தது: ஜனவரி முதல் நாளே வந்த அதிர்ச்சி!! லேட்டஸ்ட் விலை இதோ

LPG சிலிண்டர் விலை உயர்ந்தது: ஜனவரி முதல் நாளே வந்த அதிர்ச்சி!! லேட்டஸ்ட் விலை இதோ

LPG Gas Cylinder Price January 1: 2026 ஆம் ஆண்டு விலை உயர்வுடன் தொடங்கியுள்ளது. எரிவாயு சிலிண்டர் விலைகள் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளன. விலை விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 1, 2026, 08:48 AM IST
  • மாதத்தின் முதல் நாளே வந்த அதிர்ச்சி.
  • எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகள் அதிகரித்தன.
  • தற்போதைய விலை என்ன?

LPG சிலிண்டர் விலை உயர்ந்தது: ஜனவரி முதல் நாளே வந்த அதிர்ச்சி!! லேட்டஸ்ட் விலை இதோ

LPG Gas Cylinder Price January 1: இன்று புத்தாண்டு பிறந்துள்ளது. ஆண்டின் முதல் நாளே எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் (OMCs) எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலையை அதிகரித்து அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளன. 2026 ஆம் ஆண்டு விலை உயர்வுடன் தொடங்கியுள்ளது. எரிவாயு சிலிண்டர் விலைகள் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளன. ஜனவரி 1, 2026 அன்று, அரசாங்கம் எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலையை ₹111 அதிகரித்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த அதிகரிப்பு வணிக எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு (19 கிலோ) பொருந்தும். வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டரின் (14 கிலோ) விலை மாறாமல் உள்ளது.

ஜனவரி 1, 2026 முதல் சென்னை, டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா போன்ற முக்கிய நகரங்களில் வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலைகள் 

LPG Price Hike: முக்கிய நகரங்களில் விலை விவரம் 

சென்னை முதல் டெல்லி வரை வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்:

சென்னை: இந்த விலை உயர்விற்குப் பிறகு, சென்னையில், விலை ரூ.1739.50 லிருந்து ரூ.1849.50 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

டெல்லி: டெல்லியில் 19 கிலோ எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை இப்போது ரூ.1691.50 ஆக உயர்ந்துள்ளது. முன்பு இது ரூ.1580.50 ஆக இருந்தது. 

மும்பை: மும்பையில் இது இப்போது ரூ.1642.50 க்கு கிடைக்கும், முன்பு இது ரூ.1531.50 க்கு கிடைத்தது. 

கொல்கத்தா: இதேபோல், கொல்கத்தாவில் இதன் விலை ரூ.1684 லிருந்து ரூ.1795 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

19 கிலோ வணிக சிலிண்டர்களின் விலை முன்பு ஆண்டின் கடைசி மாதமான டிசம்பர் முதல் தேதி திருத்தப்பட்டது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்த விலை குறைக்கப்பட்டது. 

LPG Commercial Cylinder: வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை

ஜனவரி 1 ஆம் தேதியான இன்று ஏற்பட்டுள்ள இந்த விலை அதிகரிப்பை தொடர்ந்து, இன்று முதல், உணவகங்கள், ஹோட்டல்கள் மற்றும் கேட்டரிங் சேவை வழங்குநர்கள் போன்ற வணிகங்கள் எல்பிஜி ரீஃபில்லுக்கு மேலுள்ள தொகையை செலுத்த வேண்டும்.

LPG Domestic Cylinder: வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை

வணிக சிலிண்டர்களுக்கான விலைகளை அரசாங்கம் திருத்தியுள்ளது, அதே நேரத்தில் வீட்டு எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை மாறாமல் உள்ளது. அதன்படி, நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை ₹850 முதல் ₹960 வரை உள்ளது.

இதன் விலை சென்னையில் ரூ.868.50 ஆக உள்ளது. டெல்லியில், ரூ.853, கொல்கத்தாவில் ரூ.879, மும்பையில் ரூ.852.50 ஆக விலை விவரங்கள் உள்ளன.

எல்பிஜி விலை திருத்தங்களை பாதிக்கும் முக்கிய காரணிகள்:

அரசு நடத்தும் எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்களான இந்தியன் ஆயில், இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் மற்றும் பாரத் பெட்ரோலியம் ஆகியவை வீட்டு உபயோக மற்றும் வணிக எல்பிஜி விலைகளை அவ்வப்போது மதிப்பாய்வு செய்து விலைகளில் ஏற்ற இறக்கங்களை கொண்டு வருகின்றன.  இது தவிர, சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் நிலவரம், சர்வதேச அளவுகோல் விகிதங்கள் மற்றும் அந்நிய செலாவணி விகிதங்களின் தாக்கத்தின் அடிப்படையிலும் ஒவ்வொரு மாத தொடக்கத்திலும் திருத்தங்கள் செய்யப்படுகின்றன.

மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி! புத்தாண்டு பரிசை அறிவித்த முதல்வர்..என்ன தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | தனிநபர் கடன் : முன்கூட்டியே அடைப்பது யாருக்கு லாபம்? யாருக்கு நஷ்டம்?

