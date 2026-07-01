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LPG சிலிண்டர் விலை குறைந்தது - ஜூலை 1இல் வந்த நல்ல செய்தி

LPG Cylinder Price Reduced: 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை சுமார் 183.50 ரூபாய் அளவுக்கு குறைந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஆனால், வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலையில் மாற்றம் ஏதுமில்லை.

Written BySudharsan G
Published: Jul 01, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:27 AM IST
LPG சிலிண்டர் விலை குறைந்தது - ஜூலை 1இல் வந்த நல்ல செய்தி
Image Credit: Image Credit : LPG Cylinder Price Changes | Image Source : Zee BureauSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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LPG சிலிண்டர் விலை குறைந்தது - ஜூலை 1இல் வந்த நல்ல செய்தி
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