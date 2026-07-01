/LPG சிலிண்டர் விலை குறைந்தது - ஜூலை 1இல் வந்த நல்ல செய்தி

LPG Cylinder Price Reduced: 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக ரீதியான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை சுமார் 183.50 ரூபாய் அளவுக்கு குறைந்துள்ளது. ஆனால், வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலையில் மாற்றம் ஏதுமில்லை.
தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை வணிக ரீதியான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை 172.50 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. இதன்மூலம், தற்போது வணிக சிலிண்டரின் விலை 3,106 ரூபாயாக உள்ளது.
கடந்த சில மாதங்களாக கடுமையான விலை ஏற்றத்தை கண்ட வணிக சிலிண்டர், இம்மாதத்தில் சற்று விலை குறைந்துள்ளது. இதனால், ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள், டீக்கடை உரிமையாளர்கள், உணவு உற்பத்தியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு ஓரளவு நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது.
2026ஆம் ஆண்டில் முதல்முறையாக வணிக எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை குறைந்துள்ளது. கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 28ஆம் தேதி இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் போர் வெடித்த பின்னர் தொடர்ச்சியாக எரிபொருள் தட்டுபாடு, கச்சா எண்ணெய் விலை ஏற்றம் ஆகியவை உலகளவில் மிகப்பெரிய பிரச்னையாக உருவெடுத்தது.
இந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவை பொருத்தவரை பெட்ரோல் விலை 7 சதவீதம் அளவுக்கும், டீசல் ரூ.8.5 சதவீதம் அளவுக்கும் ஏற்றம் கண்டது. வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் விலையும் 10 சதவீதம் வரை உயர்ந்தது. இதனால் அத்தியாவசிய பொருள்களின் விலையும் கடுமையாக உயர்ந்துள்லன.
இவை அனைத்தையும் விட வணிக ரீதியான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலைதான் அசுரத்தனமாக உயர்ந்தது. சுமார் 44 சதவீதம் அளவுக்கு ஏற்றம் கண்டது. தொடர்ச்சியாக வணிக சிலிண்டரின் விநியோகத்தில் அரசு கட்டுபாடுகளை விதித்தது. இதனால், கள்ளச் சந்தையில் வணிக சிலிண்டரின் விலை ரூ.6 ஆயிரம் - ரூ.7 ஆயிரம் வரை சென்றதையும் பார்க்க முடிந்தது.
ஈரான் - அமெரிக்கா அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான பிறகு, வணிக சிலிண்டரின் மீதான கட்டுபாடுகளை மத்திய அரசு நீக்கியது. இதன் பலனாக, வணிக சிலிண்டரின் விலை சற்று குறைந்திருக்கிறது. ஆனால், மத்திய கிழக்கில் இன்னும் போர் மேகங்கள் முழுமையாக அகலவில்லை என்பதும் கவலைப்படக்கூடிய விஷயமாகும்.