ரூ.50 லட்சம் காப்பீடூ! கேஸ் சிலிண்டர் வச்சிருக்கீங்களா.. ஈஸியா பெறலாம்

LPG Insurance Rs 50 Lakhs Coverage: இன்றைய காலத்தில் அனைவரின் வீடுகளிலும் எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர்கள் பயன்பாட்டில் இருக்கிறது. எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் விலையை மாதந்தோறும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயம் செய்து வருகின்றனர். வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை தற்போது ரூ.868.50 ஆக உள்ளது. வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை ரூ.1,750க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மத்திய அரசின் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் தகுதிவாய்ந்த குடும்பங்களுக்கு மானிய விலையில் சிலிண்டர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
எல்பிஜி காப்பீடு
இப்படியாக இருக்கும் நிலையில், அவ்வப்போது கேஸ் சிலிண்டர் விபத்துகளும் ஏற்பட்டு வருகிறது. வீடுகள், ஹோட்டல்களில் விபத்துகள் நிகழ்ந்து வருகிறது. இதனால், உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டு வருகிறது. இதுபோன்ற விபத்துகளில் இருக்கு பாதுகாக்க அரசு இலவச காப்பீடுகளை வழங்குகிறது. இந்த காப்பீடு விபத்து ஏற்பட்டால் குடும்பத்தை நிதி இழப்பிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. கிட்டதட்ட ரூ.50 லட்சம் வரை இலவச காப்பீடு வழங்கப்படுகிறது. அது எப்படி பெறுவது என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
இந்தியன் ஆயில், ஹெச்பி கேஸ், பாரத் கேஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் இந்தக் காப்பீட்டை தானாகவே வழங்குகின்றன. இதற்கு கூடுதல் கட்டணம் எதுவும் தேவையில்லை. வாடிக்கையாளர் பாதுகாப்பு விதிகளைப் பின்பற்றினால் இந்தக் காப்பீடு தொகை சரியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் ஒரு எல்பிஜி சிலிண்டர் இணைப்பை வாங்கும்போது, அதனை புதுப்பிக்கும்போது, தானாகவே காப்பீடு கிடைக்கும். எல்பிஜிக்கான காப்பீடுக்கான தனியாக எந்த ஆவணத்தையும் நிரப்ப வேண்டிய அவசியமில்லை.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் குடும்ப விபத்து காப்பீடாக ரூ.50 லட்சம் வரை கிடைக்க செய்யும். தனிநபர் விபத்து காப்பீடுக்கு ரூ.6 லட்சமும், மருத்துவ சிகிச்சைக்கு ரூ.30 லட்சமும், வீடு சேதத்திற்கான காப்பீடாக ரூ.2 லட்சம் வரை கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விபத்தின் தீவிரத்தை பொறுத்து, ஒவ்வொரு குடும்ப உறுப்பினருக்கு ரூ.10 லட்சம் வரை காப்பீடு கிடைக்கலாம். வெடிப்பு, எரிவாயு கசிவு அல்லது தீ விபத்துகள் போன்ற கடுமையான சம்பவங்கள் ஏற்பட்டால் இந்தக் காப்பீடு ஒரு சிறந்ததாக இருக்கும். இதன் மூலம், உங்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் நிதி ரீதியாக பயனடைவார்கள்.
விதிமுறைகள் என்னென்ன?
காப்பீடு பெற, வாடிக்கையாளர்கள் சில பாதுகாப்பு விதிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். சிலிண்டர், ரப்பர் குழாய், ரெகுலேட்டர் மற்றும் அடுப்பு ஆகியவை ISI முத்திரையைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். எரிவாயு குழாயை தவறாமல் மாற்ற வேண்டும்.
மேலும் எரிவாயு சேகரிப்பு இடத்திற்கு அருகில் சேதமடைந்த மின் கம்பிகள் இருக்கக்கூடாது. விபத்து நடந்த 30 நாட்களுக்குள் எல்பிஜி வாடிக்கையாளர்கள் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காப்பீடு எப்படி பெறுவது?
காப்பீடு பெறுவது மிகவும் எளிதானது. விபத்து ஏற்பட்ட நேரத்தில், எல்பிஜி கேஸ் டீலரை அழைத்து அவருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். பின்னர், காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். காப்பீட்டு நிறுவன அதிகாரிகள் விபத்தில் நடந்த இடத்தை ஆய்வு செய்து, அறிக்கை சமர்ப்பிப்பார்கள். இவை அனைத்தும் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில், உங்களது வங்கி கணக்கிற்கு காப்பீடு தொகை அனுப்பப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. Mylpg.in என்ற இணையதளம் மூலம் விபத்து குறித்து காப்பீடு கோரலாம்.
தேவையான ஆவணங்கள்
FIR, மருத்துவமனை பதிவுகள், மருத்துவ கட்டண விவரங்கள், பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை ஆகிய காப்பீடு பெற தேவையான ஆவணங்களாகும். இதனை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் காப்பீடு பெற கோரலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
