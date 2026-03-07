English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  LPG Price Hike: இரவோடு இரவாக அதிகரித்த எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை... சமையலறையை தொட்ட போர்

LPG Price Hike: இரவோடு இரவாக அதிகரித்த எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை... சமையலறையை தொட்ட போர்

LPG Price Hike: இன்று அதிகாலையில் மக்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி கிடைத்துள்ளது. மத்திய கிழக்கில் நிலவும் மோதல்களின் எதிரொலியாக இந்தியாவில் வணிக ரீதியான மற்றும் வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலைகள் அதிகரித்துள்ளன. சமீபத்திய விலை நிலவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Last Updated : Mar 7, 2026, 09:12 AM IST
  • எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை உயர்ந்தது.
  • மத்திய கிழக்கில் அதிகரித்து வரும் மோதல்களின் எதிரொலி.
  • எல்பிஜி விலை திருத்தத்திற்குப் பிறகு மாநில வாரியான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகள் என்ன?

LPG Price Hike: இரவோடு இரவாக அதிகரித்த எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை... சமையலறையை தொட்ட போர்

LPG Price Hike: மத்திய கிழக்கில் அதிகரித்து வரும் மோதல்கள் இந்தியாவைப் பாதிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. வணிக மற்றும் வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலைகள் உயர்ந்துள்ளன. வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை மார்ச் 7 சனிக்கிழமை முதல் நாடு முழுவதும் ரூ.60 உயர்ந்துள்ளதாக ANI அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Domestic LPG Cylinder Price

எல்பிஜி விலை திருத்தத்திற்குப் பிறகு மாநில வாரியான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகள் என்ன?

எல்பிஜி வீட்டு உபயோகத்திற்கான 14.2 கிலோ சிலிண்டரின் விலை ரூ.60 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதிகரித்த விலைக்குப் பிறகு, 

-  சென்னையில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் விலை ரூ.868.50 இல் இருந்து ரூ.928.50 ஆக உயர்ந்துள்ளது. 
- டெல்லியில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் விலை ரூ.853 லிருந்து ரூ.913 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 
- மும்பையில், வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டரின் புதிய விலை இப்போது ரூ.912.50 ஆக உள்ளது, இது முன்பு ரூ.852.50 ஆக இருந்தது.
- கொல்கத்தாவில், விலை ரூ.879 இல் இருந்து ரூ.930 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

Commercial LPG Cylinder Price

19 கிலோ வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலையும் ரூ.115 அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஹோட்டல்கள், உணவகங்கள் மற்றும் சிறு வணிக நிறுவனங்கள் போன்ற வணிகங்களை பாதிக்கிறது. 

முக்கிய நகரங்களில் திருத்தப்பட்ட வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகள் பின்வருமாறு:

சென்னையில் வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை: ₹1929 -இலிருந்து ₹2043.50 ஆக உயர்ந்தது

டெல்லியில் வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை: ₹1,768.50 -இலிருந்து ₹1,883 ஆக உயர்ந்தது

மும்பையில் வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை: ₹1720.50 -இலிருந்து ₹1835 ஆக உயர்ந்தது

கொல்கத்தாவில் வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை:  ₹1875.50 -இலிருந்து ₹1990 ஆக உயர்ந்தது

திருத்தப்பட்ட விலைகள் இன்று, மார்ச் 7, 2026 முதல் உடனடியாக அமலுக்கு வரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மத்திய கிழக்கு பதட்டங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்தியாவில் எல்பிஜி விலை உயர்வுக்கு என்ன காரணம்?

தற்போது, ​​அமெரிக்கா-இஸ்ரேல்-ஈரான் போர் முழு முனைப்புடன் நாளுக்கு நாள் அடுத்தடுத்த கட்டங்களை அடைந்து வருகிறது. பிப்ரவரி 28 அன்று ஈரானிய பிரதேசத்தில் அமெரிக்க-இஸ்ரேல் நடத்திய கூட்டு இராணுவத் தாக்குதலில் அதன் உச்ச தலைவர் கமேனி மற்றும் பிற மூத்த நபர்கள் கொல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்து வரும் பதட்டங்களைத் தொடர்ந்து உள்நாட்டு எல்பிஜி விலைகளில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் தாக்குதலுக்கு தெஹ்ரான் கடுமையான பதிலடியைக் கொடுத்தது. ஈரான் பல அரபு நாடுகளில் ட்ரோன் மற்றும் ஏவுகணைத் தாக்குதல்களை நடத்தியது. பிராந்தியம் முழுவதும் அமெரிக்க இராணுவத் தளங்கள் மற்றும் இஸ்ரேலிய சொத்துக்களை ஈரான் குறிவைத்தது. இஸ்ரேலும் தெஹ்ரான் மீதான தாக்குதல்களைத் தொடர்கிறது. மேலும் ஹெஸ்பொல்லாவை குறிவைத்து லெபனானுக்கு மோதலை விரிவுபடுத்துகிறது. மார்ச் 8, தற்போது நடந்து வரும் மோதலின் 8வது நாளைக் குறிக்கிறது.

முன்னதாக, வெள்ளிக்கிழமை ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியில் ஏற்படும் இடையூறுகள் குறித்த கவலைகள் இருந்தபோதிலும், கச்சா எண்ணெய், பெட்ரோலிய பொருட்கள் மற்றும் எல்பிஜி விநியோகம் தொடர்பாக இந்தியா "மிகவும் வசதியான நிலையில்" இருப்பதாக அரசாங்க வட்டாரங்கள் குறிப்பிட்டதாக ANI தெரிவித்தது. பாதிக்கப்படக்கூடிய ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக வரும் அளவை விட, இந்தியாவிற்கு தற்போது பன்முகப்படுத்தப்பட்ட மூலங்களிலிருந்து அதிக எரிசக்தி விநியோகத்திற்கான அணுகல் இருப்பதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. இந்தியாவின் தற்போதைய கச்சா எண்ணெய் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்களின் இருப்பு உள்நாட்டு தேவையை பூர்த்தி செய்ய போதுமானது என்றும் கூறப்பட்டது. 

அரசாங்கம் நிலைமையை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருவதாகவும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியுடன் தொடர்புடைய எந்தவொரு சாத்தியமான விநியோக தடைகளையும் ஈடுசெய்ய மாற்று இடங்களிலிருந்து விநியோகத்தை அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. கடந்த சில ஆண்டுகளாக இந்தியா தனது கச்சா இறக்குமதி மூலங்களை கணிசமாக பன்முகப்படுத்தியுள்ளது. 2022 முதல், இந்தியா ரஷ்யாவிலிருந்து கச்சா எண்ணெயை இறக்குமதி செய்து வருகிறது. 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மொத்த கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியில் ரஷ்யா 0.2 சதவீதத்தை மட்டுமே கொண்டிருந்தாலும், அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் இந்த பங்கு கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. "பிப்ரவரியில், இந்தியா அதன் மொத்த கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியில் சுமார் 20 சதவீதத்தை ரஷ்யாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்தது, இது ஒரு நாளைக்கு சுமார் 1.04 மில்லியன் பீப்பாய்கள்" என்று அரசாங்க வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

