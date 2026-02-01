English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • பட்ஜெட்டுக்கு முன் வந்த அதிர்ச்சி! LPG சிலிண்டர் விலை உயர்ந்தது, லேட்டஸ்ட் விலை இதோ

பட்ஜெட்டுக்கு முன் வந்த அதிர்ச்சி! LPG சிலிண்டர் விலை உயர்ந்தது, லேட்டஸ்ட் விலை இதோ

LPG Gas Cylinder Price February 1: பட்ஜெட் தாக்கலுக்கு முன் நாட்டு மக்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி கிடைத்துள்ளது. எரிவாயு சிலிண்டர் விலைகள் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளன. விலை விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 1, 2026, 09:16 AM IST
  • மாதத்தின் முதல் நாளே வந்த அதிர்ச்சி.
  • எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகள் அதிகரித்தன.
  • தற்போதைய விலை என்ன?

Trending Photos

எம்.எஸ்.தோனி To ரோகித் சர்மா: டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார்?
camera icon8
T20 World Cup
எம்.எஸ்.தோனி To ரோகித் சர்மா: டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார்?
மீன ராசியில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி! 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், அதிர்ஷ்டம் டபுளாகும்
camera icon9
Shani Vakri
மீன ராசியில் சனி வக்ர பெயர்ச்சி! 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், அதிர்ஷ்டம் டபுளாகும்
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக விக்கெட்டை எடுத்த டாப் 8 பௌலர்கள்
camera icon8
T20 World Cup
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை: அதிக விக்கெட்டை எடுத்த டாப் 8 பௌலர்கள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மேல்முறையீடு குறித்த முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மேல்முறையீடு குறித்த முக்கிய அப்டேட்
பட்ஜெட்டுக்கு முன் வந்த அதிர்ச்சி! LPG சிலிண்டர் விலை உயர்ந்தது, லேட்டஸ்ட் விலை இதோ

LPG Gas Cylinder Price February 1: பிப்ரவரி மாதம் இன்று தொடங்கியுள்ளது. நாட்டு மக்கள் இன்று நிதி அமைச்சரின் பட்ஜெட் உரைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். பல்வேறு துறையினருக்கு முக்கிய அறிவிப்புகளுக்கான எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. இந்த நிலையில், மாதத்தின் முதல் நாளே, பட்ஜெட் உரைக்கு முன்னதாக மக்களுக்கு ஒரு அதிர்சியான செய்தி கிடைத்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலையை உயர்த்தியுள்ளன. இதனால் பிப்ரவரி 1, 2026 முதல் நாடு முழுவதும் எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது. இந்த விலை உயர்வு டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா மற்றும் சென்னை போன்ற முக்கிய நகரங்கள் மற்றும் இந்தியாவின் பிற பகுதிகளுக்கும் பொருந்தும்.

19 கிலோகிராம் வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை பட்ஜெட்டுக்கு முன்னதாக, ரூ.50 வரை உயர்ந்துள்ளது. இருப்பினும், எண்ணெய் நிறுவனங்கள் 14 கிலோகிராம் வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை. பல மாதங்களாக இதில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

LPG Cylinder Price: பட்ஜெட் தினத்தன்று வணிக எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை உயர்வு

ஒவ்வொரு மாதத்தின் தொடக்கமும் பொதுவாக நிதி ரீதியான பல மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். பிப்ரவரியும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. மாதத்தின் முதல் நாளிலேயே, எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையை உயர்த்தி, பணவீக்க அழுத்தத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளன. இந்த உயர்வால், 19 கிலோகிராம் வணிக சிலிண்டரின் விலை பிப்ரவரி 1 முதல் ரூ.50 அதிகரித்துள்ளது. 

LPG Price Hike: முக்கிய நகரங்களில் விலை விவரம் 

நான்கு முக்கிய பெருநகரங்களில் இன்று முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய எல்பிஜி விலைகள் பின்வருமாறு:

நகரம் ஜனவரி 1 அன்று விலை (ரூ.) பிப்ரவரி 1 அன்று விலை (ரூ.) அதிகரிப்பு (ரூ.)
சென்னை 1849.50 1899.50 50
டெல்லி 1691.50 1740.50 49
மும்பை 1642.50 1692 49.50
கொல்கத்தா 1795 1844.50 49.50

LPG Commercial Cylinder: வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை

தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது மாதமாக வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, ஜனவரி மாத தொடக்கத்தில், விலைகள் ரூ.111 வரை உயர்த்தப்பட்டன. அந்த விலை உயர்வைத் தொடர்ந்து, சென்னையில், விலை ரூ.1739.50 இலிருந்து ரூ.1849.50 ஆக அதிகரித்தது. டெல்லியில் 19 கிலோகிராம் வணிக சிலிண்டரின் விலை ரூ.1580.50 இலிருந்து ரூ.1691.50 ஆக உயர்ந்தது. கொல்கத்தாவில் விலைகள் ரூ.1684 இலிருந்து ரூ.1795 ஆகவும், மும்பையில் ரூ.1531.50 இலிருந்து ரூ.1642.50 ஆகவும் உயர்ந்தன.

LPG Domestic Cylinder: வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை

வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை சீராக உள்ளது. வணிக சிலிண்டர்களுக்கான விலைகளை மட்டுமே அரசாங்கம் திருத்தி வருகிறது. அதே நேரத்தில் வீட்டு எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை மாறாமல் உள்ளது. அதன்படி, நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை ₹850 முதல் ₹960 வரை உள்ளது. குறிப்பாக, முக்கிய நகரங்களை எடுத்துக்கொண்டால், இதன் விலை சென்னையில் ரூ.868.50 ஆக உள்ளது. டெல்லியில் ரூ.853, கொல்கத்தாவில் ரூ.879, மும்பையில் ரூ.852.50 ஆக விலை விவரங்கள் உள்ளன.

மேலும் படிக்க | Budget 2026: மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு வரப்போகும் 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்?

மேலும் படிக்க | Budget 2026: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? நிறைவேற்றுவாரா நிதி அமைச்சர்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

LPGLPG cylinderPersonal FinanceFebruary 2026

Trending News