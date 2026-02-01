பட்ஜெட்டுக்கு முன் வந்த அதிர்ச்சி! LPG சிலிண்டர் விலை உயர்ந்தது, லேட்டஸ்ட் விலை இதோ

LPG Gas Cylinder Price February 1: பிப்ரவரி மாதம் இன்று தொடங்கியுள்ளது. நாட்டு மக்கள் இன்று நிதி அமைச்சரின் பட்ஜெட் உரைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். பல்வேறு துறையினருக்கு முக்கிய அறிவிப்புகளுக்கான எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. இந்த நிலையில், மாதத்தின் முதல் நாளே, பட்ஜெட் உரைக்கு முன்னதாக மக்களுக்கு ஒரு அதிர்சியான செய்தி கிடைத்துள்ளது.
எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலையை உயர்த்தியுள்ளன. இதனால் பிப்ரவரி 1, 2026 முதல் நாடு முழுவதும் எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது. இந்த விலை உயர்வு டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா மற்றும் சென்னை போன்ற முக்கிய நகரங்கள் மற்றும் இந்தியாவின் பிற பகுதிகளுக்கும் பொருந்தும்.
19 கிலோகிராம் வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை பட்ஜெட்டுக்கு முன்னதாக, ரூ.50 வரை உயர்ந்துள்ளது. இருப்பினும், எண்ணெய் நிறுவனங்கள் 14 கிலோகிராம் வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யவில்லை. பல மாதங்களாக இதில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
LPG Cylinder Price: பட்ஜெட் தினத்தன்று வணிக எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை உயர்வு
ஒவ்வொரு மாதத்தின் தொடக்கமும் பொதுவாக நிதி ரீதியான பல மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். பிப்ரவரியும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. மாதத்தின் முதல் நாளிலேயே, எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையை உயர்த்தி, பணவீக்க அழுத்தத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளன. இந்த உயர்வால், 19 கிலோகிராம் வணிக சிலிண்டரின் விலை பிப்ரவரி 1 முதல் ரூ.50 அதிகரித்துள்ளது.
LPG Price Hike: முக்கிய நகரங்களில் விலை விவரம்
நான்கு முக்கிய பெருநகரங்களில் இன்று முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய எல்பிஜி விலைகள் பின்வருமாறு:
|நகரம்
|ஜனவரி 1 அன்று விலை (ரூ.)
|பிப்ரவரி 1 அன்று விலை (ரூ.)
|அதிகரிப்பு (ரூ.)
|சென்னை
|1849.50
|1899.50
|50
|டெல்லி
|1691.50
|1740.50
|49
|மும்பை
|1642.50
|1692
|49.50
|கொல்கத்தா
|1795
|1844.50
|49.50
LPG Commercial Cylinder: வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை
தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது மாதமாக வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, ஜனவரி மாத தொடக்கத்தில், விலைகள் ரூ.111 வரை உயர்த்தப்பட்டன. அந்த விலை உயர்வைத் தொடர்ந்து, சென்னையில், விலை ரூ.1739.50 இலிருந்து ரூ.1849.50 ஆக அதிகரித்தது. டெல்லியில் 19 கிலோகிராம் வணிக சிலிண்டரின் விலை ரூ.1580.50 இலிருந்து ரூ.1691.50 ஆக உயர்ந்தது. கொல்கத்தாவில் விலைகள் ரூ.1684 இலிருந்து ரூ.1795 ஆகவும், மும்பையில் ரூ.1531.50 இலிருந்து ரூ.1642.50 ஆகவும் உயர்ந்தன.
LPG Domestic Cylinder: வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை
வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை சீராக உள்ளது. வணிக சிலிண்டர்களுக்கான விலைகளை மட்டுமே அரசாங்கம் திருத்தி வருகிறது. அதே நேரத்தில் வீட்டு எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை மாறாமல் உள்ளது. அதன்படி, நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை ₹850 முதல் ₹960 வரை உள்ளது. குறிப்பாக, முக்கிய நகரங்களை எடுத்துக்கொண்டால், இதன் விலை சென்னையில் ரூ.868.50 ஆக உள்ளது. டெல்லியில் ரூ.853, கொல்கத்தாவில் ரூ.879, மும்பையில் ரூ.852.50 ஆக விலை விவரங்கள் உள்ளன.
