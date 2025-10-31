English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • உஷார் மக்களே... இதை செய்யாவிட்டால் சிலிண்டர் மானியம் ரத்தாகும்.. கடைசி சான்ஸ் இதுதான்!

உஷார் மக்களே... இதை செய்யாவிட்டால் சிலிண்டர் மானியம் ரத்தாகும்.. கடைசி சான்ஸ் இதுதான்!

LPG Cylinder: சமையல் எரிவாயு மானியத்தில் ஒரு புதிய நிபந்தனை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் எரிவாயு மானியத்தை இழக்கும் அபாயம் உள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Oct 31, 2025, 03:54 PM IST
  • எல்பிஜி வாடிக்கையாளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • E-KYC கட்டாயம் பண்ணுங்க
  • மானியம் ரத்து செய்யப்படும்

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: நாடு முழுவதும் 30 கோடிக்கு மேற்பட்ட சமையல் ஏரிவாயு சிலிண்டர் இணைப்புகள் உள்ளன. இவர்களில் 10 கோடி பேர் பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா திட்டத்தில் மானிய விலையில் சிலிண்டரை வாங்கி வருகின்றனர்.  இதில் 40 லட்சம் பேர் தமிழக்ததில்   பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் மானிய விலையில் சிலிண்டர்களை வாங்கி வருகின்றனர். இந்த திட்டத்தின் கீழ் சிலிண்டர்களை வாங்குபவர்கள்  ரூ.200 முதல் 300 வரை அவர்களது வங்கி கணக்கிற்கு செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.  இந்த நிலையில், சமையல் எரிவாயு நுகர்வோருக்கு மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம் ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் முடிவை எடுத்துள்ளது. 
 

எல்பிஜி வாடிக்கையாளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

வீட்டில் எரிவாயு சிலிண்டர்களைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு  புதிய நிபந்தனையைக் கொண்டு வந்துள்ளது. மானிய விலையில் சிலிண்டர்களைப் பெறுபவர்கள் உடனடியாக ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் e-KYC-ஐ செய்ய வேண்டும்.  அப்போது தான், சிலிண்டருக்கான மானியத் தொகை அவர்களின் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இல்லையெனில், சிலிண்டருக்கான மானியத் தொகை டெபாசிட் செய்யப்படாது. இது பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா (PMUY) பயனாளிகள் முதல் வழக்கமான மானியம் பெறுபவர்கள் வரை அனைவருக்கும் பொருந்தும்.

பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா (PMUY) திட்டத்தின் கீழ், மத்திய அரசு தற்போது ஆண்டுக்கு 9 சிலிண்டர்களை மானிய விலை வழங்கி வருகிறது. ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்கும் ரூ.300 மானியம் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், 5 கிலோ சிலிண்டர்களுக்கு போதுமான மானியம் வழங்கப்படுகிறது. சிலிண்டருக்கான மானியம் பெற,  e-KYC கட்டாயமாகும். ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் ஒரு முறையும் நுகர்வோர்கள் e-KYC  செய்யப்பட வேண்டும். அதாவது, 2025-26 நிதியாண்டில் ஒரு முறை செய்யப்பட்டால், 2026-27 நிதியாண்டில்  e-KYC  செய்யப்பட வேண்டும். 

எனவே, 2026-27ஆம் நிதியாண்டில் KYC முடிக்காதவர்கள் உடனடியாக அதை செய்ய வேண்டும். இல்லையென்றால், அவர்களுக்கு சிலிண்டர்களுக்கான மானியத் தொகை கிடைக்காது என்று தெரிகிறது. எனவே, KYC செய்யதாவர்கள் உடனே அதை முடிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  குறிப்பாக, அவர்களுக்கு 8 மற்றும் 9 சிலிண்டர்களுக்கான மானியத் தொகை கிடைக்காது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. IOCL, HPCL, BPCL போன்ற பெட்ரோலிய நிறுவனங்கள் இந்த விதிகளை செயல்படுத்தி வருகின்றன. குறிப்பாக, இந்த செயல்முறை அக்டோபர் 31, 2025 க்குள் முடிக்கப்படாவிட்டால், நவம்பர் 1 முதல் எரிவாயு நிரப்புதல் மற்றும் மானியங்கள் நிறுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே, நாடு முழுவதும் உள்ள எரிவாயு நிறுவனங்கள் SMS மற்றும் அழைப்புகள் மூலம் நுகர்வோருக்கு புதுப்பிப்புகளை அனுப்பி வருகின்றன.

E-KYC செய்வது எப்படி?

முதலில், உங்கள் LPG இணைப்பு எண், ஆதார் அட்டை மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுடன் அருகிலுள்ள எரிவாயு நிறுவனத்திற்குச் செல்லவும். ஊழியர்கள் உங்கள் பயோமெட்ரிக்ஸை (கைரேகை அல்லது கருவிழி) சரிபார்த்து விவரங்களைப் புதுப்பிப்பார்கள். உங்களுக்கு ஒரு SMS உறுதிப்படுத்தல் கிடைக்கும். அல்லது, Indane, HP Gas, Bharat Gas பயன்பாடுகள் மூலம் உங்கள் மொபைலில் QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யலாம். கிராமப்புறங்களில், டெலிவரி ஊழியர்கள் உங்கள் வீட்டு வாசலில் e-KYC செய்கிறார்கள். மேலும், ஒவ்வொரு 5 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை எரிவாயு குழாய்களை மாற்ற வேண்டும். பழைய குழாய்கள் கசிவை எற்படுத்துவதால், இது விபத்துகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. குழாய் மாற்றத்திற்கான ஆதாரத்தை e-KYC நேரத்தில் காட்ட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

