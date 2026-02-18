English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ECHS சிகிச்சை விகிதங்களில் பெரிய மாற்றம்: அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் நன்மை

ECHS சிகிச்சை விகிதங்களில் பெரிய மாற்றம்: அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் நன்மை

ECHS Latest News: ECHS அதன் சிகிச்சை விகிதங்களில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைச் செய்துள்ளது. இது முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு நேரடியாகப் பயனளிக்கும். முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 18, 2026, 11:06 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
  • ECHS விகிதங்களை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் என்ன?
  • ECHS விகிதங்களில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றம் என்ன?

ECHS சிகிச்சை விகிதங்களில் பெரிய மாற்றம்: அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் நன்மை

Central Government Employees News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. முன்னாள் படைவீரர் பங்களிப்பு சுகாதாரத் திட்டமான ECHS அதன் சிகிச்சை விகிதங்களில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைச் செய்துள்ளது. இப்போது, ​​இந்தத் திட்டம் மத்திய அரசின் புதிய CGHS விகிதத் தொகுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.

சுகாதார அமைச்சகம் அறிவிப்பு

அக்டோபர் 3, 2025 அன்று சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, இந்தப் புதிய விகிதங்கள் டிசம்பர் 15, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்தன. இது ECHS-ல் பட்டியலிடப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறும் முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு நேரடியாகப் பயனளிக்கும். 

புதிய விதிகளின்படி, புதுப்பிக்கப்பட்ட CGHS விகிதங்கள் அனைத்து OPD மற்றும் IPD சேவைகள் உட்பட மருத்துவ ரீயெம்பர்ஸ்மெண்ட் க்ளெய்ம்களுக்குப் பொருந்தும். கூடுதலாக, சேவை ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பிற தகுதியுள்ள பயனாளிகள் தொடர்ந்து பணமில்லா சிகிச்சைகளை பெறுவார்கள்.

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மாற்றங்கள்

- மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இதில் வந்துள்ள மாற்றங்களை பற்றி அறிந்துகொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம். 

- புதிய விகிதங்களில் முக்கிய மாற்றங்கள் மருத்துவமனையின் தரம் மற்றும் நகர வகையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. 

- NABH அல்லது NABL அங்கீகாரம் இல்லாத மருத்துவமனைகளின் விகிதங்கள் 15 சதவீதம் குறையும்.

- அதே நேரத்தில் சூப்பர்-ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனைகள் நிலையான NABH விகிதங்களை விட 15 சதவீதம் அதிகமாகப் பெறும். 

- நகரங்களின் வகையின் அடிப்படையிலும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 

- இரண்டாம் நிலை நகரங்களுக்கான (Tier-II cities) கட்டணங்கள் முதல் நிலை நகரங்களை (Tier-I citie) விட 10 சதவீதம் குறைவாகவும், மூன்றாம் நிலை நகரங்களுக்கு (Tier-III cities) 20 சதவீதம் குறைவாகவும் உள்ளன. 

- வடகிழக்கு மாநிலங்கள், ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் ஆகியவை Y-பிரிவில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. 

- அதாவது மருத்துவமனையின் இருப்பிடம் மற்றும் தரம் இப்போது மொத்த சிகிச்சை செலவை தீர்மானிக்கும்.

வார்டுகளின் அடிப்படையில் விகிதங்கள் மாறும்

வார்டுகள் வாரியாகவும் விகிதங்கள் மாறுபடும். புதிய தொகுப்பின் அனைத்து விகிதங்களும் செமி-பிரைவேட் வார்டுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒரு நோயாளி பொது வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டால், விகிதம் 5 சதவீதம் குறைக்கப்படும். அதே நேரத்தில் தனியார் வார்டுகளில் 5 சதவீத அதிகரிப்பு இருக்கும். அனைத்து வார்டுகளிலும் OPD ஆலோசனைகள், கதிரியக்க சிகிச்சை, சோதனைகள், பகல்நேர பராமரிப்பு மற்றும் சிறிய நடைமுறைகளுக்கான விலைகள் அப்படியே இருக்கும். புற்றுநோய் நோயாளிகளுக்கு அறுவை சிகிச்சைக்கான பழைய CGHS விகிதங்கள் தொடர்ந்து பொருந்தும். எனினும், கீமோதெரபி, நோய் குறித்த விசாரணைகள் மற்றும் கதிரியக்க சிகிச்சைக்கு புதிய விகிதங்கள் பொருந்தும்.

ECHS Formula: ECHS விகிதங்களை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் என்ன?

விகிதங்களைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரத்தையும் ECHS தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 

ஒரு பேகேஜின் அடிப்படை விலை A ஆக இருந்தால், 

- பொது (ஜெனரல்) வார்டுகளுக்கு: A- 5%,
- செமி-பிரைவேட் வார்டுகளுக்கு: A மற்றும் 
- தனியார் (பிரைவேட்) வார்டுகளுக்கு: A+5%

நோயாளியின் ECHS அட்டையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள வார்டு உரிமையின் அடிப்படையில் இந்த கணக்கீடு மருத்துவமனையால் செய்யப்படும்.

ECHS என்றால் என்ன?

ECHS எனப்படும் முன்னாள் படைவீரர் பங்களிப்பு சுகாதாரத் திட்டம் (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme), நாடு முழுவதும் உள்ள முன்னாள் படைவீரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு மலிவு விலையில், நம்பகமான மற்றும் நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சுகாதார சேவைகளை வழங்கும் ஒரு பெரிய அரசாங்கத் திட்டமாகும். இது இராணுவ மருத்துவமனைகள், பாலிகிளினிக்குகள் மற்றும் தனியார் பேனல் மருத்துவமனைகள் மூலம் பணமில்லா சிகிச்சையை வழங்குகிறது.

மேலும் படிக்க | குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றம், பெற்றோர் இதை செய்யாவிட்டால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது: DoPPW

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு மோசடி எச்சரிக்கை: MHA அலர்ட் செய்தி.... இந்த App -ஐ திறந்தால் ஆப்புதான்

