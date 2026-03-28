ஏப்ரல் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, ATM, PAN கார்ட், வருமான வரி விதிகள்... லிஸ்ட் இதோ

Big Changes from April 1 2026: எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலைகள் முதல் வங்கிச் சேவைகள் வரை, ரயில் பயணச்சீட்டுகள் முதல் வருமான வரி விதிகள் வரை ஏப்ரல் 1 முதல் பல மாற்றங்கள் வரவிருக்கின்றன. சாமானிய மக்கள் இம்மாற்றங்கள் குறித்துத் தெரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியமாகும். 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 28, 2026, 09:48 AM IST
  • ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரி விதிகளும் அமலுக்கு வரவுள்ளன.
  • இதை தவிர, ஒவ்வொரு மாதத்தின் தொடக்கத்திலும் முக்கிய விதிகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன.
  • ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Major Changes from April 1 2026: இன்னும் சில நாட்களில் ஏப்ரல் மாதம் பிறக்கவுள்ளது. இந்த மாதத்துடன் புதிய நிதி ஆண்டும் தொடங்கும். ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரி விதிகளும் அமலுக்கு வரவுள்ளன. இதை தவிர, ஒவ்வொரு மாதத்தின் தொடக்கத்திலும் முக்கிய விதிகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன. குறிப்பாக, எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகள், சிஎன்ஜி, பிஎன்ஜி விலை என இவை அனைத்திலும் பெரும்பாலும் மாதத்தின் முதல் நாளில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. ஏப்ரல் 1 முதலும் பல முக்கிய விதிகள் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளன. இவை சாமானிய மக்களின் அன்றாட வாழ்விலும், அவர்களின் நிதி நிலையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். 

ஏப்ரல் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் நெருக்கடியான நிலை காரணமாக உலக அளவில் பதற்றமான சூழல் உள்ளது. கச்சா எண்ணெய், சமையல் எரிவாயு முதல் பல அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் ஏப்ரல் மாத தொடக்கத்தில் இதன் தாக்கம் அதிகமாகத் தெரியும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலைகள் முதல் வங்கிச் சேவைகள் வரை, ரயில் பயணச்சீட்டுகள் முதல் வருமான வரி விதிகள் வரை ஏப்ரல் 1 முதல் பல மாற்றங்கள் வரவிருக்கின்றன. சாமானிய மக்கள் இம்மாற்றங்கள் குறித்துத் தெரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியமாகும். ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

LPG Cylinder Price: எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை

ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியில், எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் (OMCகள்) சமையல் எரிவாயுவின் விலைகளை மதிப்பாய்வு செய்கின்றன. ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதல் நாளிலும் வழக்கமாக மேற்கொள்ளப்படுவது போலவே, ஏப்ரல் 1 முதல் சமையல் எரிவாயு (LPG) சிலிண்டர் விலைகள் திருத்தி அமைக்கப்படலாம். மத்திய கிழக்குப் பிராந்தியத்தில் நிலவி வரும் தொடர் பதற்றங்களின் காரணமாக, எண்ணெய் நிறுவனங்கள் எரிபொருள் விலைகளை உயர்த்தக்கூடும். வணிக உபயோக மற்றும் வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலைகள் கணிசமாக உயரக்கூடும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.

CNG, PNG Prices: CNG, PNG விலைகளில் மாற்றம்

எல்பிஜி விலைகளைத் தவிர, விமானப் பயணக் கட்டணத்தை நிர்ணயிக்கும் ஏர் டர்பைன் எரிபொருள் (ATF) மற்றும் CNG, PNG ஆகியவற்றின் விலைகளும் பெரும்பாலும் மாதத்தின் முதல் நாள் அதிகரிக்கப்படுகின்றது. போர் பதற்றம் காரணமாக விமான எரிபொருள் (ATF) மற்றும் CNG/PNG ஆகியவற்றின் விலைகளிலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

Bank ATM Rules: வங்கி ATM விதிகளில் மாற்றங்கள்

HDFC வங்கி: இனிமேல் ATM-களில் செய்யப்படும் UPI வாயிலாகப் பணம் எடுக்கும் பரிவர்த்தனைகளும், இலவச ATM பரிவர்த்தனை வரம்பிற்குள் கணக்கிடப்படும். மாதத்திற்கு 5 பரிவர்த்தனைகளுக்கு மேல் மேற்கொள்ளப்பட்டால், ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ. 23 கட்டணமாக வசூலிக்கப்படலாம்.

PNB (பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி): சில வகையான டெபிட் கார்டுகளுக்கான தினசரி பணம் எடுக்கும் வரம்பு, ரூ. 1 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 50,000 முதல் ரூ. 75,000 வரை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

Bandhan வங்கி: பெருநகரங்களில் மாதத்திற்கு 3 ATM பரிவர்த்தனைகளும், பெருநகரங்கள் அல்லாத பிற பகுதிகளில் 5 ATM பரிவர்த்தனைகளும் இலவசமாக அனுமதிக்கப்படும். கூடுதல் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும்போது ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ. 23 கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். வங்கி இருப்பில் போதிய பணம் இல்லாத காரணத்தினால் ATM பரிவர்த்தனைகள் தோல்வியடைந்தால், ரூ. 25 அபராதமாக வசூலிக்கப்படும்.

PAN Card Rules: கடுமையான PAN அட்டை விதிகள்

PAN அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கவோ அல்லது அதில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளவோ, இனிமேல் ஆதார் அட்டை மட்டும் போதுமானதாக இருக்காது. விண்ணப்பதாரர்கள் பிறப்புச் சான்றிதழ் போன்ற கூடுதல் ஆவணங்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருக்கும். புதிய விதிகள் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே, நிலுவையில் உள்ள PAN அட்டை விண்ணப்பங்களை முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்து முடித்துவிடுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

Train Ticket Cancellation: ரயில் பயணச்சீட்டு ரத்து செய்வதற்கான கட்டணம் உயர்கிறது

உறுதி செய்யப்பட்ட ரயில் பயணச்சீட்டுகளை ரத்து செய்யும்போது, ​​பயணிகள் இனிமேல் அதிகக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். ரயில் புறப்படுவதற்கு 8 மணி நேரத்திற்குள் பயணச்சீட்டு ரத்து செய்யப்பட்டால், பயணிகளுக்கு எவ்வித ரீஃபண்டும் வழங்கப்படாது. முன்னர் இந்த கால வரம்பு 4 மணி நேரமாக இருந்தது.

கேன்சலேஷன் கட்டணங்கள்:

- புறப்படுவதற்கு 8 முதல் 24 மணி நேரத்திற்கு முன்: 50% ரீஃபண்ட்
- 24 முதல் 72 மணி நேரத்திற்கு முன்: 25% ரீஃபண்ட்
- 72 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக: அதிகபட்ச பணத் திருப்பம் கிடைக்கும்

New Income Tax Rules: புதிய வருமான வரி விதிகள்

ஏப்ரல் 1 முதல் 1961-ஆம் ஆண்டின் வருமான வரிச் சட்டத்திற்குப் பதிலாக, 2025-ஆம் ஆண்டின் வருமான வரிச் சட்டம் நடைமுறைக்கு வரும். வருமான வரித் தாக்கல் (ITR) செய்வதற்கு, 'படிவம் 16'-க்குப் பதிலாக ஒரு புதிய படிவம் அறிமுகப்படுத்தப்படும். 'படிவம் 16A' என்பது 'படிவம் 131' எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்படும். மேலும், இப்படிவம் 15 நாட்களுக்குள் வழங்கப்பட வேண்டும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. ஏப்ரல் 1 -இன் முக்கியத்துவம் என்ன?
ஏப்ரல் 1 புதிய நிதி ஆண்டின் தொடக்கம் என்பதால் அது முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது.

2. ரயில் டிக்கெட்களில் என்ன மாற்றம் ஏற்படவுள்ளது?
உறுதி செய்யப்பட்ட ரயில் பயணச்சீட்டுகளை ரத்து செய்யும்போது, ​​பயணிகள் இனிமேல் அதிகக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

3. PAN அட்டை விதிகளில் வரப்போகும் மாற்றம் என்ன?
PAN அட்டை விதிகள் கடுமையாகின்றன. PAN அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கவோ அல்லது அதில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளவோ, இனிமேல் ஆதார் அட்டை மட்டும் போதுமானதாக இருக்காது

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

