/ஜூலை 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, CNG, PNG, ஆதார், ரயில் டிக்கெட்.... முழு லிஸ்ட் இதோ

Changes from July 1, 2026: இன்னும் சில நாட்களில் ஜூலை மாதம் பிறக்கவுள்ளது. ஒவ்வொரு மாதத்தின் தொடக்கம் போலவே ஜூலை 1, 2026 முதலும் நாடு முழுவதும் நிதி மற்றும் பயன்பாடு (Utility) சார்ந்த சில முக்கிய மாற்றங்கள் அமலுக்கு வரவுள்ளன. எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை மாற்றம் முதல் ரயில் டிக்கெட் கட்டண விதிகள் வரை பல மாற்றங்கள் நிகழவுள்ளன.
ஜூலை 1 முதல் பொதுமக்களின் அன்றாட பட்ஜெட்டை பாதிக்கக்கூடிய வகையில் அமலுக்கு வரக்கூடிய முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
|விவரம்
|மாற்றம்
|எல்பிஜி சிலிண்டர்
|சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம் எதிர்க்கப்படுகின்றது
|ஆதார்
|இலவச மின்னஞ்சல் அப்டேட்
|ரயில் பயணச்சீட்டு
|இரட்டிப்பாகும் அபராதம்
|CNG, PNG மற்றும் ATF
|விலையில் மாற்றம் எதிர்க்கப்படுகின்றது
|எச்டிஎப்சி வங்கி
|இலவச விமான நிலைய லாஞ்ச் அணுகல் விதிகளில் மாற்றம்
ஒவ்வொரு மாதத்தின் தொடக்கத்திலும் எண்ணெய் நிறுவனங்கல் எல்பிஜி எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலைகளில் திருத்தங்களை செய்கின்றன. சில மாதங்களில் திருத்தம் ஏபடாமலும் இருப்பதுண்டு. ஜூன் மாதத்தில் வணிகரீதியான (Commercial LPG Cylinder) எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை உயர்த்தப்பட்டது. உலக அளவில் இன்னும் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் பிற அத்தியாவசியமான மூலப் பொருட்களின் விலை இன்னும் சீராகாத வகையில், ஜூலை மாதத் தொடக்கத்தில் வரவிருக்கும் புதிய விலை திருத்தத்தை நுகர்வோர் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர்.
ஆதார் தரவுகளில் மின்னஞ்சல் முகவரியை (Email ID) இலவசமாகப் புதுப்பிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் அது சார்ந்த அறிவிப்புகள் இந்த ஜூலை மாதத்தில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. ஜூலை முதல் டிசம்பர் 2026 வரையிலான காலகட்டத்தில், ஆதார் அட்டைதாரர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை இலவசமாகப் புதுப்பித்துக்கொள்ளலாம் என்று இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) அறிவித்துள்ளது. முன்னர், இச்சேவைக்கு பயனர்கள் ₹75 கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருந்தது. மக்கள் தங்கள் ஆதார் விவரங்களைப் புதுப்பித்து வைத்திருப்பதை ஊக்குவிப்பதையும், டிஜிட்டல் சேவைகளுக்கான அணுகலை மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை, பயணச்சீட்டு இல்லாமல் பயணம் செய்வது கண்டறியப்பட்டால் குறைந்தபட்சம் ₹250 அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், ஜூலை 1 முதல் இந்தத் தொகை ₹500-ஆக உயர்த்தப்படும். பயணச்சீட்டு இல்லாமல் பயணம் செய்பவர்கள், தவறான பயணச்சீட்டுடன் பயணம் செய்பவர்கள் அல்லது பயணச்சீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தூரத்திற்கு அப்பால் பயணம் செய்பவர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் இந்த உயர்த்தப்பட்ட அபராதம் பொருந்தும்.
கம்பிரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் (CNG), பைப் லைன் நேச்சுரல் கேஸ் (PNG) மற்றும் விமான எரிபொருள் (ATF) ஆகியவற்றின் விலைகளும் ஜூலை மாதத்தில் மாற்றி அமைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. கடந்த மாதமும் இந்த எரிபொருட்களின் விலைகள் உயர்த்தப்பட்டன. இதில் ஏற்படும் விலை உயர்வு அல்லது குறைவு, போக்குவரத்து செலவுகள் மற்றும் பொதுமக்களின் மாதாந்திர வீட்டுச் செலவுகளில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
எச்டிஎப்சி வங்கியின் ரெகாலியா கோல்ட் (Regalia Gold) கிரெடிட் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கான இலவச விமான நிலைய லாஞ்ச் அணுகல் (Complimentary Domestic Airport Lounge Access) விதிகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. புதிய விதிகளின்படி, வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு காலாண்டில் (Quarter) குறைந்தபட்சம் ₹60,000 செலவு செய்திருக்க வேண்டும். இந்த இலக்கை அடைந்தால் மட்டுமே அடுத்த காலாண்டில் இலவச லாஞ்ச் வசதியைப் பெற தகுதி உடையவர்களாவார்கள். குறிப்பாக பயணங்களுக்காக இந்த கார்டைப் பயன்படுத்துபவர்கள் மீது இந்த விதிமுறை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
ஜூலை 2026-ல் வாராந்திர விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் மாநில வாரியான பண்டிகை விடுமுறைகள் உட்பட மொத்தம் 12 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமிறை இருக்கும். மாநிலத்திற்கு மாநிலம் விடுமுறை நாட்கள் மாறுபடுவதால், சிரமத்தைத் தவிர்க்க விடுமுறை நாட்காட்டியைச் சரிபார்த்து, அதற்கேற்பத் தங்கள் வங்கிச் செயல்பாடுகளைத் திட்டமிடுமாறு வாடிக்கையாளர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இந்த விடுமுறை நாட்கள் மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடும் என்பதால், வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது வங்கிப் பணிகளை அதற்கேற்ப முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக் கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.