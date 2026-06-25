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ஜூலை 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, CNG, PNG, ஆதார், ரயில் டிக்கெட்.... முழு லிஸ்ட் இதோ

Changes from July 1, 2026: எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை முதல் ஆதார் மின்னஞ்சல் மாற்றம் வரை, ஜூன் 1 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள மாற்றங்களின் பட்டியலை இங்கே பார்க்கலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 25, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:42 AM IST
ஜூலை 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, CNG, PNG, ஆதார், ரயில் டிக்கெட்.... முழு லிஸ்ட் இதோ
Image Credit: Changes from July 1, 2026 (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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