/ஜூன் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, PAN கார்டு, UPI, பிஎம் கிசான்.... முழு லிஸ்ட் இதோ

Big Changes from June 1 2026: ஜூன் 1 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றியும் அதனால் உங்கள் நிதிநிலை மற்றும் அன்றாட வாழ்வில் ஏற்படவுள்ள தாக்கம் பற்றியும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
Major Changes from June 1 2026: இன்னும் சில நாட்களில் ஜூன் மாதம் பிறக்கவுள்ளது. ஜூன் மாதம் முதல் பல முக்கிய விதிகள் மாறவுள்ளன. ஜூன் 1 முதல், LPG சிலிண்டர் விலைகள், UPI கொடுப்பனவுகள் மற்றும் PAN அட்டை தொடர்பான மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய விதிமுறை மாற்றங்கள் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளன. மக்கள் இந்த மாற்றங்களை புரிந்துகொண்டு அவற்றுக்கு ஏற்ப தங்களை தயார்படுத்திக்கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும்.
ஜூன் 1 முதல் அமலுக்கு வரும் மாற்றங்கள் சுருக்கமாக...
|UPI
|பணம் செலுத்துவதற்கு முன், பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள உண்மையான பயனாளியின் பெயர் மட்டுமே திரையில் தோன்றும்
|LPG விலை
|வணிக மற்றும் வீட்டு உபயோக LPG சிலிண்டர்களின் விலைகள் உயரக்கூடும்.
PAN
ஜூன் 1 முதல் புதிய PAN அட்டை விதிமுறைகள்
|ATM
|ATM பரிவர்த்தனைக் கட்டணங்களில் மாற்றம்
|பிஎம் கிசான்
|பிஎம் கிசான் 23வது தவணை வரக்கூடும்
NPCI ஒரு புதிய விதிமுறையைச் செயல்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் கீழ், அனைத்து UPI செயலிகளும் (Apps), பணம் செலுத்துவதற்கு முன்பாக, வங்கியில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள உண்மையான பயனாளியின் பெயரை மட்டுமே திரையில் காட்ட வேண்டும். எனவே, QR குறியீடு, தொலைபேசி எண் அல்லது பயனரால் இடப்பட்ட பெயர் ஆகியவற்றுக்குப் பதிலாக, பணம் பெறுபவரின் சரிபார்க்கப்பட்ட பெயர் இனி திரையில் காட்டப்படும். பணம் செலுத்துவதற்கு முன்பாகவே உண்மையான நபரை அடையாளம் காண பயனர்களுக்கு உதவி செய்து, UPI மூலம் நடைபெறும் மோசடிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதே இந்த புதிய விதிமுறையின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
ஈரான் விவகாரம் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள உலகளாவிய எரிபொருள் நெருக்கடியின் மத்தியில், ஜூன் மாதத் தொடக்கத்தில் வணிக மற்றும் வீட்டு உபயோக LPG சிலிண்டர்களின் விலைகள் உயரக்கூடும் (LPG Cylinder Price) என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எண்ணெய் நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியில் எரிபொருள் விலைகளை மறுஆய்வு செய்கின்றன. அந்த வகையில், ஜூன் 1 முதல் LPG விலையில் உயர்வு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முன்னதாக, மே 1, 2026 முதல் வணிக LPG சிலிண்டர்களின் விலைகள் கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டன. தற்போது நிலவும் சூழல் போல, சில அசாதாரண சூழல்களில் மாதத்தின் இடையிலும் விலைகள் மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன.
புதிய வருமான வரி விதிமுறைகள் 2026-இன் படி, சில வகையான பரிவர்த்தனைகளுக்கு இனி PAN அட்டை தேவைப்படாது. அதே வேளையில், பல உயர் மதிப்புள்ள பரிவர்த்தனைகளுக்கான PAN அட்டை விதிமுறைகள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய PAN அட்டை விதிமுறைகளின் கீழ், ஒரே நாளில் ரூ. 50,000-க்கு மேல் ரொக்கமாக வங்கியில் செலுத்துவதற்கு (Cash Deposit) PAN விவரங்களை அளிப்பது இனி கட்டாயமில்லை. அதே சமயம், சொத்து வாங்குதல் மற்றும் விற்றலுக்கான PAN வரம்பு ரூ. 10 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 20 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ரூ. 45 லட்சத்திற்கு அதிகமான மதிப்புள்ள சொத்து ஒப்பந்தங்கள், தானப் பத்திரங்கள் (Gift Deeds), கூட்டு மேம்பாட்டு ஒப்பந்தங்கள் (JDAs) மற்றும் ஆண்டுக்கு ரூ. 10 லட்சத்திற்கு மேல் ரொக்கமாகப் பணம் எடுத்தல் ஆகியவற்றுக்கு PAN அட்டை விவரங்களை அளிப்பது இனி கட்டாயமாகும். மேலும், PAN அட்டை இல்லாத சூழலில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த பழைய 'படிவம் 60' (Form 60) நீக்கப்பட்டு, அதற்குப் பதிலாகப் புதிய 'படிவம் 97' (Form 97) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஜூன் 1 முதல், பல வங்கிகள் ATM பரிவர்த்தனைக் கட்டணங்கள், இலவசப் பரிவர்த்தனை வரம்புகள் மற்றும் ATM மூலம் பணம் எடுப்பது தொடர்பான விதிமுறைகளில் மாற்றங்களைச் செய்யவுள்ளன. HDFC வங்கி, ஏப்ரல் 2026 முதல் UPI ஏடிஎம் பணப் பரிவர்த்தனைகளை தனது இலவச ஏடிஎம் வரம்பில் சேர்த்துள்ளது. அதே நேரத்தில், பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி சில டெபிட் கார்டுகளில் தினசரி பணப் பரிவர்த்தனை வரம்பைக் குறைத்துள்ளது. பல வங்கிகள் நிலையான வைப்பு (FD) வட்டி விகிதங்களையும் திருத்தியுள்ளன. ரிசர்வ் வங்கியின் கொள்கைகள் மற்றும் பணப்புழக்க நிலைகளைப் பொறுத்து, இந்த விகிதங்கள் ஜூன் மாதத்தில் மீண்டும் மாறக்கூடும்.
சோலார் பேனல்கள் தொடர்பான புதிய ALMM (அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் மற்றும் உற்பத்தியாளர்களின் பட்டியல்) விதிகள் ஜூன் 1, 2026 முதல் அமல்படுத்தப்படும். இதன் கீழ், ALMM பட்டியல்-I மற்றும் பட்டியல்-II-இல் சேர்க்கப்பட்டுள்ள சோலார் மாட்யூல்கள் மற்றும் செல்கள் மட்டுமே அரசுத் திட்டங்கள், நெட்-மீட்டரிங் மற்றும் பல்வேறு மானியத் திட்டங்களில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, ஜூன் 1-க்குப் பிறகு ALMM பட்டியல்-II விதிகளுக்கு எந்த நீட்டிப்பும் அனுமதிக்கப்படாது, இருப்பினும் சில திட்டங்களுக்கு மட்டும் தனிப்பட்ட முறையில் விலக்கு அளிக்கப்படலாம். இந்த புதிய விதிகள் சோலார் பேனல்களின் விலையை அதிகரிக்கக்கூடும், ஆனால் உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் தரத்தை ஊக்குவிக்கும் என்றும் நம்பப்படுகிறது.
மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்காக நடத்தும் நலத்திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டமும் ஒன்று. இதன் கீழ் ரூ.2,000 என்ற 3 சம தவணைகளாக ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 அளிக்கப்படுகின்றது. இதுவரை 22 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பிஎம் கிசான் 23வது தவணை (PM Kisan 23rd Installment) இந்த மாத இறுதிக்குள் வரும் என எதிர்பார்க்கபடுகின்றது.