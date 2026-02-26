மார்ச் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG, அகவிலைப்படி, பிஎம் கிசான், கிரெடிட் கார்டு,. லிஸ்ட் இதோ

Major Changes from February 1 2026: இன்னும் 2 நாட்களில் பிப்ரவரி மாதம் பிறக்கவுள்ளது. ஒவ்வொரு மாதத்தின் தொடக்கத்திலும் முக்கிய விதிகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன. குறிப்பாக, எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகள், சிஎன்ஜி, பிஎன்ஜி விலை என இவை அனைத்திலும் பெரும்பாலும் மாதத்தின் முதல் நாளில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. இவற்றின் தாக்கம் சாமானியர்களின் மீதும் இருக்கும். மார்ச் மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் ஏற்படவுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
LPG Cylinder Price: எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை
ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியில், எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் (OMCகள்) சமையல் எரிவாயுவின் விலைகளை மதிப்பாய்வு செய்கின்றன. எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் புதிய விலைகள் மார்ச் 1 அன்று அறிவிக்கப்படும். பிப்ரவரி 1, 2026 அன்று, பட்ஜெட்டின் போது 19 கிலோ வணிக சிலிண்டர் ரூ.50 அதிகரிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும், 14 கிலோ வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் விலை மார்ச் 8, 2025 முதல் நிலையாக உள்ளது. ஆனால் இந்த முறை அதில் மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியத்தை நிராகரிக்க முடியாது.
CNG, PNG Prices: CNG, PNG விலைகளில் மாற்றம்
எல்பிஜி விலைகளைத் தவிர, விமானப் பயணக் கட்டணத்தை நிர்ணயிக்கும் ஏர் டர்பைன் எரிபொருள் (ATF) மற்றும் CNG, PNG ஆகியவற்றின் விலைகளும் உயரலாம் அல்லது குறையலாம். இந்த விலைகளும் பெரும்பாலும் மாதத்தின் முதல் நாள் அதிகரிக்கப்படுகின்றது.
Credit Card: கிரெடிட் கார்டு பயனர்களுக்கான புதிய வருமான வரி விதிகள்
கிரெடிட் கார்டு ஆர்வலர்களுக்கு 'வரைவு வருமான வரி விதிகள் 2026' மார்ச் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரலாம். இந்த புதிய திட்டத்தின்படி, ஒரு நபர் ஒரு நிதியாண்டில் தனது அனைத்து கிரெடிட் கார்டுகளிலும் மொத்தம் ரூ. 1 மில்லியன் (10 லட்சம்) அல்லது அதற்கு மேல் பணம் செலுத்தினால், வங்கிகள் இந்தத் தகவலை வருமான வரித் துறைக்கு வழங்குவது கட்டாயமாகும். மேலும், இப்போது புதிய கிரெடிட் கார்டுகளுக்கு பான் கார்டு கட்டாயமாக இருக்கும். இருப்பினும் இப்போது கிரெடிட் கார்டு அறிக்கையை பான் கார்டுக்கு முகவரிச் சான்றாகப் பயன்படுத்தலாம் என்பது சிறிய நிவாரணம்.
PAN Card: பான் கார்டு மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனைகளில் புதிய வரம்புகள்
பான் கார்டைப் பயன்படுத்துவது குறித்து அரசாங்கம் கடுமையான நிலைப்பாட்டை எடுத்து வருகிறது. புதிய விதிகளின் கீழ், காப்பீட்டுக் கொள்கையை வாங்கும்போது பான் கார்டை வழங்குவது இப்போது கட்டாயமாகும். இருப்பினும், நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால், ரூ.5 லட்சத்திற்கும் குறைவான (5 லட்சம்) மதிப்புள்ள கார் வாங்குவதற்கு இனி பான் கார்டு தேவையில்லை. கூடுதலாக, வங்கிகள் அல்லது தபால் நிலையங்களில் வருடாந்திர ரொக்க டெபாசிட் மற்றும் திரும்பப் பெறும் வரம்பை ரூ.10 லட்சமாக உயர்த்துவதற்கான திட்டம் உள்ளது. இது தற்போது ஒரு நாளைக்கு ரூ.50,000 ஆக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
Bank Holidays: மார்ச் விடுமுறை நாட்களுக்கான திட்டமிடல்
மார்ச் மாதம் நிதியாண்டின் கடைசி மாதம். எனவே பணிச்சுமை அதிகமாக இருக்கும். ஹோலி, ஈத், குடி பத்வா, ராம நவமி போன்ற பண்டிகைகள் காரணமாக மார்ச் மாதத்தில் மொத்தம் 18 நாட்கள் வங்கிகள் மூடப்படலாம். இதில் சனி மற்றும் ஞாயிறு விடுமுறைகளும் அடங்கும். எனவே, உங்களுக்கு ஏதேனும் முக்கியமான வங்கி வேலைகள் நிலுவையில் இருந்தால், விடுமுறை நாட்களின் பட்டியலை சரிபார்த்து அவற்றை விரைவில் முடிக்க வேண்டியது அவசியம்.
Income Tax Draft: வருமான வரி வரைவின் தாக்கம்
புதிய நிதியாண்டிலிருந்து அமலுக்கு வரும் வரி விதிகள் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிப்பதில் கவனம் செலுத்தியுள்ளன. கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் ஆன்லைன் வரி செலுத்தும் வசதியும் எளிதாக்கப்படும். இந்த மாற்றங்களின் முக்கிய நோக்கம் வரி ஏய்ப்பைத் தடுப்பதும், நிதி பரிவர்த்தனைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவருவதுமாகும்.
8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழு
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். புதிதாக அமைக்கபட்ட குழு தனது பணியை தொடங்கியுள்ள நிலையில், மார்ச் மாதம் சில முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
DA Hike: டிஏ உயர்வு
ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்பு மார்ச் மாதத்தில், ஹோலி பண்டிகையை ஒட்டி வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இது ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வுக்கு வழுவகுக்கும்.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை
பிஎம் கிசான் பயனாளிகளுக்கு இந்த மாதம் நல்ல செய்தி காத்திருக்கிறது. பிஎம் கிசான் 22வது தவணை மார்ச் மாதம், ஹோலி பண்டிகைக்கு முன்னதாகவே வரக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது.
மேலும் படிக்க | PM Kisan e-KYC கூகுளில் டிரெண்ட், வருகிறது 22வது தவணை: சிக்காமல் கிடைக்க இது அவசியம்
மேலும் படிக்க | EPS ஓய்வூதியம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 3 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வு? முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ