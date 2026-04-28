மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, EPFO, PAN, பங்குச்சந்தை, டிஏ உயர்வு... முழு லிஸ்ட் இதோ

Major Changes from May 1 2026: இன்னும் சில நாட்களில் மே மாதம் பிறக்கவுள்ளது. மே மாதம் முதல் பல முக்கிய விதிகள் மாறவுள்ளன. புதிய மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. மே 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரவுள்ள இந்த மாற்றங்கள், இந்தியாவின் நிதி அமைப்பை மேலும் நவீனமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் மாற்றுவதற்கான ஒரு குறிப்பிடத்தக்க படியாக இருக்கும். மக்கள் இந்த புதிய விதிமுறைகளைப் புரிந்துகொண்டு அவற்றுக்கு ஏற்ப தங்களை மாற்றிக்கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும்.
மே 1-ஆம் தேதி முதல் எந்தெந்த விதிகள் நடைமுறைக்கு வரும்?
மே 1, 2026 முதல், இந்தியாவில் பல முக்கிய மாற்றங்கள் செயல்படுத்தப்படவுள்ளன. இவை பொதுமக்களின் அன்றாட நிதி வாழ்வில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த மாற்றங்கள் எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவு, இபிஎஃப்ஓ, சம்பளம், ஓய்வூதியம், வங்கிச் சேவைகள், டிஜிட்டல் பணப் பரிமாற்றங்கள், வரி விதிப்பு, பரஸ்பர நிதிகள் (Mutual Funds) மற்றும் பங்குச் சந்தை ஆகியவற்றை சார்ந்திருக்கும். இந்த மாற்றங்களின் முக்கிய நோக்கம், நிதி அமைப்பை மேலும் பாதுகாப்பானதாகவும், வெளிப்படையானதாகவும், முறையாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதாகவும் மாற்றுவதே ஆகும். மே 1-ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரவுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றியும், அவை உங்கள் நிதி நிலையை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதையும் இந்த பதிவில் விரிவாகக் காணலாம்.
LPG Cylinder Price: எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை
ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியில், எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் (OMCகள்) சமையல் எரிவாயுவின் விலைகளை மதிப்பாய்வு செய்கின்றன. எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையில், உலகளாவிய காரணங்களால் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்து வரும் நிலையில், மே மாதம் நடக்கவுள்ள மாற்றம் குறித்து மக்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் உள்ளனர்.
அமெரிக்கா-இஸ்ரேல்-ஈரான் போர் வெடித்ததிலிருந்து, எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனங்கள் நாடு முழுவதும் 14.2 கிலோ எடையுள்ள சமையல் எரிவாயு (LPG) சிலிண்டரின் விலையை 60 ரூபாய் உயர்த்தியுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 19 கிலோ எடையுள்ள வணிகப் பயன்பாட்டு சிலிண்டரின் விலை, ஒரே மாதத்தில் மூன்று முறை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 2026-க்கான விலையாக, பெருநகரங்களில் சிலிண்டர் விலை மேலும் 196 முதல் 218 ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மே 1-ஆம் தேதியிலிருந்து, சமையல் எரிவாயு விலையில் மேலும் ஒரு மாற்றம் இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
LPG Cylinder Booking: எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவு விதிகளில் மாற்றம்
இந்தியன் ஆயில் (Indane), பாரத் பெட்ரோலியம் (BharatGas) மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் (HP Gas) போன்ற பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள், தங்கள் விநியோக அமைப்புகளை மேலும் வெளிப்படையானதாகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் மாற்றும் வகையில், புதிய வழிகாட்டுதல்களைச் செயல்படுத்தத் தயாராகி வருகின்றன. எரிவாயுவின் கள்ளச்சந்தையைத் தடுப்பதும், மானியங்களும் சிலிண்டர்களும் உரிய வாடிக்கையாளர்களைச் சென்றடைவதை உறுதிசெய்வதும் இவ்வழிமுற மாற்றங்களின் முதன்மையான நோக்கமாகும்.
Banking Transaction: வங்கிப் பரிவர்த்தனைகளில் முக்கிய மாற்றங்கள்
மே 1-ஆம் தேதி முதல், ஒவ்வொரு டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையும் முன்னெப்போதையும் விட அதிக பாதுகாப்பானதாக இருக்கும். 'இரண்டு காரணி அங்கீகாரம்' (Two-Factor Authentication - 2FA) எனும் பாதுகாப்பு முறை இப்போது இன்னும் அதிகக் கடுமையுடன் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. அதாவது, நீங்கள் UPI, இணைய வங்கிச் சேவை (Net Banking) அல்லது அட்டைகள் (Cards) வாயிலாகப் பணம் செலுத்தும்போது, OTP, PIN அல்லது பயோமெட்ரிக் (கைரேகை/முக அங்கீகாரம்) சரிபார்ப்புகளைச் செய்யும் தேவை உங்களுக்கு அடிக்கடி ஏற்படலாம். அட்டை இல்லா பணத் திரும்பப் பெறுதல் (ATM-இல் அட்டை இல்லாமல் UPI வாயிலாகப் பணம் எடுப்பது) வசதி, இனி உங்கள் இலவசப் பரிவர்த்தனை வரம்பிற்குள் கணக்கிடப்படும். இந்த இலவச வரம்பை நீங்கள் மீறும் பட்சத்தில், ₹17 முதல் ₹21 வரையிலான கட்டணம் உங்களுக்கு விதிக்கப்படலாம்.
DA Hike: அகவிலைப்படி உயர்வால் சம்பள உயர்வு
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியில் மத்திய அரசு 2% உயர்வை சமீபத்தில் அறிவித்தது. இதைத் தொடர்ந்து, அவர்களது சம்பளம் கணிசமாக அதிகரிக்கும். இந்த சம்பள உயர்வு மே மாதம் முதல் டிஏ அரியர் தொகையுடன் கிடைக்கத் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
PAN தொடர்பான விதிமுறைகள்
அதிக மதிப்புள்ள பணப் பரிவர்த்தனைகள் மீதான கண்காணிப்பு இனி தீவிரப்படுத்தப்படும். ஒரு தனிநபர் ஒரே நிதியாண்டிற்குள் ₹10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான தொகையை ரொக்கமாக வைப்பு செய்தாலோ அல்லது திரும்பப் பெற்றாலோ, அவர் தனது PAN (நிரந்தரக் கணக்கு எண்) விவரங்களைச் சமர்ப்பிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பு, இந்த வரம்பு தினசரி அடிப்படையில் கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தது. எனினும், இனி இந்த கண்காணிப்பு ஆண்டு அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும்.
Mutual Funds: பரஸ்பர நிதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள்
பரஸ்பர நிதித் துறையிலும் மே 1 ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் சில மாற்றங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. ஓய்வுக்காலத் திட்டங்கள் அல்லது குழந்தைகளுக்கான திட்டங்கள் போன்ற குறிப்பிட்ட தீர்வு சார்ந்த திட்டங்கள் படிப்படியாகக் கைவிடப்பட்டு, அவற்றுக்குப் பதிலாக வாழ்க்கைச் சுழற்சி நிதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளன. இந்த நிதிகள், முதலீட்டாளரின் வயதிற்கு ஏற்ப தங்கள் முதலீட்டுத் தொகுப்புகளை மாற்றியமைத்துக்கொள்ளும். பங்கு சார்ந்த பரஸ்பர நிதிகள் (Equity mutual funds) இனி தங்கள் சொத்துக்களில் 35% வரை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி சார்ந்த பரிவர்த்தனை நிதிகளில் (ETFs) முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கப்படும். இது சந்தை வீழ்ச்சிகளின் போது ஒரு பாதுகாப்பு அரணாகச் செயல்படக்கூடும்.
EPFO: புதிய வசதிகள் தொடங்கும்
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு EPFO 3.0 -இன் கீழ், மே மாதம் முதல் பல புதிய வசதிகளை அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. இதில் UPI மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி முக்கியமானதாக கருதப்படுகின்றது. இது குறித்த முழுமையான தகவல்களை அரசு விரைவில் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
Gold Investment: வரி மற்றும் முதலீட்டு விதிமுறைகளில் மாற்றங்கள்
சவரன் தங்கப் பத்திரங்கள் (SGBs) தொடர்பான வரி விதிமுறைகளில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. முதிர்வுத் தொகையின் மீதான வரி விலக்குச் சலுகை, இனிமேல் அப்பத்திரங்களை நேரடியாக வாங்கிய முதலீட்டாளர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும். இரண்டாம் நிலைச் சந்தையின் வாயிலாக SGB-களை வாங்குபவர்கள், மூலதன ஆதாய வரியைச் (Capital Gains Tax) செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
Stock Market: காஸ்ட்லி ஆகும் பங்குச் சந்தை வர்த்தகம்
மே 1-ஆம் தேதி முதல், டெரிவேடிவ்ஸ் டிரேடிங்கில் ஈடுபடுபவர்களுக்கான வர்த்தகச் செலவுகள் உயரவுள்ளன. பத்திரப் பரிவர்த்தனை வரி (STT) அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது; 'Options' வர்த்தகத்திற்கு 0.15% வரியும், 'Futures' வர்த்தகத்திற்கு 0.05% வரியும் விதிக்கப்படும். இதனால் தீவிர வர்த்தகர்களுக்குச் செயல்பாட்டுச் செலவுகள் அதிகரிக்கும். மேலும் இது சிறிய அளவிலான முதலீட்டாளர்கள் மீதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
Online Gaming: இணையவழி விளையாட்டு விதிமுறைகள் அமலுக்கு வருகின்றன
நாட்டிற்குள் இணையவழி விளையாட்டுத் துறையை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக, 'இந்திய இணையவழி விளையாட்டு ஆணையத்தை' (OGAI) அமைப்பது தொடர்பான அறிவிக்கையை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. 'இணையவழி விளையாட்டு ஒழுங்குமுறைச் சட்டம், 2025'-இன் விதிகளின் கீழ், மே 1-ஆம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் புதிய விதிமுறைகள் அமலுக்கு வருகின்றன. விளையாட்டு நிறுவனங்களுக்குப் பெரும் நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ள இந்த புதிய விதிமுறைகளின் ஒரு பகுதியாக, ஒழுங்குமுறைச் சான்றிதழ்களின் செல்லுபடியாகும் காலம் இரு மடங்காக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இணையவழி விளையாட்டுகளுக்கான சான்றிதழ் வழங்குவது தொடர்பாகவே மிக முக்கியமான மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இனிமேல், எந்தவொரு விளையாட்டுக்கும் வழங்கப்படும் சான்றிதழின் செல்லுபடியாகும் காலம் 5 ஆண்டுகளுக்குப் பதிலாக 10 ஆண்டுகளாக இருக்கும்.
