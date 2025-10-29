நவம்பர் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG, ஆதார், ஆயுள் சான்றிதழ், 8வது ஊதியக்குழு.... முழு பட்டியல் இதோ

Big Changes from November 1 2025: நவம்பர் 1, 2025 முதல், நாடு முழுவதும் பல முக்கியமான விதிகள் மாற உள்ளன. இந்த விதி மாற்றங்க்கள் சாமானியர்களின் நிதி நிலையிலும், நிதி ரீதியான திட்டமிடலிலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை, மியூசுவல் ஃபண்டுகள், ஆதார் அட்டை என பல வித மாற்றங்கள் இந்த மாதம் முதல் அமலுக்கு வரும்.
நவம்பர் 1, 2025 முதல், உங்கள் ஒரு சில கிளிக்குகள் மூலம் உங்கள் ஆதாரில் மாற்றங்களை செய்யலாம். இதற்காக இனி நீண்ட வரிசைகளில் நிற்கவோ அல்லது புதுப்பிப்புகளுக்காக ஆதார் மையத்திற்கு செல்லவோ தேவையில்லை. இது போன்ற இன்னும் பல மாற்றங்கள் இந்த மாதம் அமலுக்கு வரவுள்ளன. நவம்பர் 1 முதல் எற்படவுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
LPG Cylinder Price: எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை
ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியில் எல்பிஜி சிலிண்டர் விலைகள் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு, சில சமயங்களில் மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன. நவம்பர் மாதத்தின் முதல் நாளிலும் வீட்டு உயயோக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை மற்றும் வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலைகளில் மாற்றம் வரும் என நம்பப்படுகின்றது.
SBI Credit Card: எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்டு
SBI வாடிக்கையாளர்களுக்கு முக்கிய மாற்றம் காத்திருக்கிறது. பாதுகாப்பற்ற கிரெடிட் கார்டுகளுக்கு இப்போது 3.75% கட்டணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், CRED, CheQ, Mobikwik போன்ற மூன்றாம் தரப்பு செயலிகள் மூலம் மூலம் பள்ளி அல்லது கல்லூரி கட்டணங்களைச் செலுத்தினால், கூடுதலாக 1% கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
Aadhaar Card: ஆதார் அட்டை புதுப்பிப்பு
நவம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் ஆதார் அட்டை புதுப்பிப்பு விதிகளில் UIDAI குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. இப்போது நீங்கள் ஆதார் மையத்திற்குச் செல்லாமல் உங்கள் பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி மற்றும் மொபைல் எண்ணை ஆன்லைனில் புதுப்பிக்க முடியும். கைரேகைகள் அல்லது கருவிழி ஸ்கேன் போன்ற பயோமெட்ரிக் தகவல்களுக்கு மட்டுமே நீங்கள் இப்போது ஆதார் மையத்திற்கு செல்ல வேண்டும். PAN, பாஸ்போர்ட், ரேஷன் கார்டு, MNREGA மற்றும் பள்ளி பதிவுகள் போன்ற அரசாங்க தரவுத்தளங்களுடன் உங்கள் தகவலை UIDAI தானாகவே சரிபார்க்கும்.
SEBI: செபி கடுமையான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிடுகிறது
நவம்பர் 1 முதல் முதலீட்டாளர்களுக்கும் புதிய விதிகள் பொருந்தும். மியூசுவல் ஃபண்டுகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்க SEBI கடுமையான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. இப்போது, ஒரு AMCயின் அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் அல்லது அவர்களது உறவினர்கள் ₹15 லட்சத்திற்கு மேல் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொண்டால், நிறுவனம் இந்தத் தகவலை அதன் இணக்க அதிகாரியிடம் தெரிவிக்க வேண்டும்.
8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழு
நேற்று மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பெயர்களை அறிவித்ததோடு, பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கான அங்கீகாரத்தையும் வெளியிட்டது. இதைத் தொடர்ந்து நவம்பர் மாதத்தில் இதில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
Digital Life Certificate: டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்
ஓய்வூதியதாரர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்கள் வாழ்க்கை சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வாழ்க்கை சான்றிதழ் அல்லது ஆயுள் சான்றிதழ் என்பது ஓய்வூதியம் பெறும் நபர் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறார் என்பதை நிரூபிக்கும் ஒரு ஆவணமாகும். ஓய்வூதியம் சரியான நபருக்கு வழங்கப்படுவதையும், இதில் எந்த மோசடியும் இல்லை என்பதை உறுதிசெய்யவும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதை சமர்ப்பிப்பது அவசியம். நவம்பர் 1 முதல் தொடங்கி இந்த மாதம் முதல் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0 நடைபெறும். இதை பயன்படுத்தி மூத்த குடிமக்கள் இந்த பணியை செய்து முடிக்கலாம்.
