அக்டோபர் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG, UPI, அகவிலைப்படி, ஓய்வூதியம்.... முழு பட்டியல் இதோ

Major Changes from October 1 2025: இன்னும் சில நாட்களில் அக்டோபர் மாதம் தொடங்கவுள்ளது. ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியில் சில முக்கிய விதிகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன. இவற்றின் தாக்கம் சாமானியர்கள் மீதும் இருக்கின்றது. அக்டோபர் 1, 2025 முதல், நாடு முழுவதும் பல முக்கியமான விதிகள் நடைமுறைக்கு வரும். இவை குடிமகனின் அன்றாட வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவு, டிஜிட்டல் முறையில் பணம் செலுத்துதல், ஆன்லைன் கேமிங் மற்றும் தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) ஆகியவற்றில் மாற்றங்கள் இதில் அடங்கும். அக்டோபர் 1 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Train Ticket Booking Rules
ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு விதிகளில் மாற்றம்: ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மிகப்பெரிய மாற்றம் வரவிருக்கிறது. அக்டோபர் 1, 2025 முதல், IRCTC இல் பொது டிக்கெட் முன்பதிவின் முதல் 15 நிமிடங்கள் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டு முழுமையாக சரிபார்க்கப்பட்ட பயணிகளுக்கு மட்டுமே ஒதுக்கப்படும். இது டிக்கெட் முன்பதிவு செயல்முறையை மிகவும் வெளிப்படையானதாக மாற்றும் மற்றும் டிக்கெட் விற்பனையாளர்கள் மற்றும் முகவர்களின் தன்னிச்சையான நடைமுறைகளைக் கட்டுப்படுத்தும். பண்டிகைகள் மற்றும் திருமண சீசன் போன்ற உச்ச பயண காலங்களில் டிக்கெட் முன்பதிவுகளில் ஏற்படும் அதிகரிப்பை நிர்வகிக்கவும் இந்த விதி உதவும். ஆஃப்லைன் PRS கவுண்டர்களில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதற்கான விதிகளில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது.
Digital Payments
டிஜிட்டல் கட்டணங்களுக்கான புதிய விதி: டிஜிட்டல் கட்டணத் துறையிலும் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்கள் வருகின்றன. அக்டோபர் 1 முதல், NPCI (இந்திய தேசிய கட்டணக் கழகம்) UPI இல் "பணம் செலுத்துவதற்கான கோரிக்கை" அம்சத்தை நிறுத்த முடிவு செய்துள்ளது. இந்த மாற்றம் பயனர் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதையும் ஆன்லைன் மோசடி மற்றும் ஃபிஷிங்கிலிருந்து பாதுகாப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. Google Pay மற்றும் PhonePe போன்ற பணம் செலுத்துவதற்கான செயலிகளில் இந்த அம்சம் இனி கிடைக்காது.
Pension Scheme
ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் மாற்றங்கள்: தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பில் (NPS) ஒரு புதிய பல-திட்ட கட்டமைப்பு செயல்படுத்தப்படும். இது அரசு சாரா துறை ஊழியர்கள், கார்ப்பரேட் வல்லுநர்கள் மற்றும் கிக் தொழிலாளர்கள் ஒரே PAN எண்ணைப் பயன்படுத்தி பல ஓய்வூதியத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது. இது முதலீட்டாளர்களின் தேவைகள் மற்றும் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப சிறந்த விருப்பங்களைத் தேர்வுசெய்ய அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்கும்.
Online Gaming
ஆன்லைன் கேமிங்கிற்கான புதிய விதிகள்: ஆன்லைன் கேமிங் துறை கடுமையான விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது. அக்டோபர் 1 முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய சட்டத்தை அரசாங்கம் அங்கீகரித்துள்ளது. இது வீரர்களை மோசடிகளிலிருந்து பாதுகாக்க ஆன்லைன் கேமிங் நிறுவனங்களை கடுமையான மேற்பார்வைக்கு உட்படுத்தும். இந்த விதிகள் கேமிங்கை பாதுகாப்பானதாகவும், வெளிப்படையானதாகவும் மாற்றும். மேலும் இது சட்டவிரோத பணம் சார்ந்த விளையாட்டுகளையும் கட்டுப்படுத்தும்.
LPG Cylinder Price
LPG சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம்: ஒவ்வொரு மாதமும் 1 ஆம் தேதி LPG சிலிண்டர் விலைகள் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது. இந்த பண்டிகை காலத்தில் எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை மூலம் நிவாரணம் எளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கபடுகின்றது. இதனால், கடந்த சில மாதங்களாக 19 கிலோ வணிக சிலிண்டர்களின் விலைகளில் ஓரளவு ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும், ஏப்ரல் 8, 2025 முதல் 14 கிலோ வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களின் விலைகள் மாறாமல் உள்ளன. இந்த முறை நுகர்வோர் சிறிது நிவாரணம் பெறக்கூடும் என்று நம்பப்படுகிறது.
UPI Payment
UPI பயனர்களுக்கு புதிய விதி: PhonePe, Google Pay அல்லது Paytm போன்ற UPI செயலிகள் மூலம் நீங்கள் அன்றாட பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொண்டால், இந்த மாற்றம் உங்களைப் பாதிக்கலாம். UPI-ஐ மிகவும் பாதுகாப்பானதாக மாற்றுவதற்காக NPCI (இந்திய தேசிய கொடுப்பனவு கழகம்) P2P (Peer-to-Peer) பரிவர்த்தனைகளில் மாற்றங்களை அறிவித்துள்ளது. அறிக்கைகளின்படி, அக்டோபர் 1 முதல் சில UPI தளங்களில் இருந்து இந்த அம்சம் அகற்றப்படலாம் அல்லது நிதி மோசடியைத் தடுக்க அதன் நடைமுறைகள் கடுமையாக்கப்படலாம். ஜூலை 29 அன்று வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கையில் இந்தத் தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Dearness Allowance
அகவிலைப்படி உயர்வு: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜூலை 2025 -க்கான டிஏ உயர்வு (DA Hike) பற்றிய அறிவிப்பு அக்டோபர் மாதம் வரக்கூடும். அகவிலைப்படி 3% அதிகரித்து மொத்த அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் 53% -இலிருந்து 58% ஆக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை விவசாயிகளுக்கு திட்டமிட்ட நேரத்திற்கு முன்பே வெளியிடப்பட்டது: காரணம் என்ன?
மேலும் படிக்க | ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்: எவ்வளவு கிடைக்கும் தெரியுமா? கணக்கீடு இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ