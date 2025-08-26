English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

LPG, GST முதல் கிரெடிட் கார்ட் வரை: செப்ரம்பர் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள், லிஸ்ட் இதோ

Key Changes from August 1 2025: செப்டம்பர் 1 முதல் சாமானியர்களின் தினசரி வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பல முக்கிய மாற்றங்கள் அமலுக்கு வரவுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 26, 2025, 01:58 PM IST
  • ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் அடுத்த கூட்டம் செப்டம்பர் 3 மற்றும் 4 ஆகிய தேதிகளில் நடக்கவுள்ளது.
  • இதன் பிறகு வரி அடுக்குகளில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
  • இதன் காரணமாக பல பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளில் விலைகள் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

Trending Photos

கேப்டன் பிரபாகரன் படம் ரீ-ரிலீஸ்..இதுவரை செய்த வசூல் என்ன?
camera icon7
Captain Prabhakaran
கேப்டன் பிரபாகரன் படம் ரீ-ரிலீஸ்..இதுவரை செய்த வசூல் என்ன?
8வது ஊதியக்குழு ToR: பம்பர் ஊதிய உயர்வுக்கு தயாராகும் ஊழியர்கள்... புத்தம் புது அப்டேட்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு ToR: பம்பர் ஊதிய உயர்வுக்கு தயாராகும் ஊழியர்கள்... புத்தம் புது அப்டேட்
கோவையை ஒரே நாளில் சுற்றலாம்... தமிழ்நாடு அரசின் டூர் பிளான் - கட்டணம் எவ்வளவு?
camera icon8
Coimbatore
கோவையை ஒரே நாளில் சுற்றலாம்... தமிழ்நாடு அரசின் டூர் பிளான் - கட்டணம் எவ்வளவு?
8வது ஊதியக்குழு: மெகா ஊதிய, ஓய்வூதிய உயர்வு.... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், கணக்கீடு இதோ
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: மெகா ஊதிய, ஓய்வூதிய உயர்வு.... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், கணக்கீடு இதோ
LPG, GST முதல் கிரெடிட் கார்ட் வரை: செப்ரம்பர் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள், லிஸ்ட் இதோ

Major Changes from September 1 2025: இன்னும் சில நாட்களில் செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கவுள்ளது. பொதுவாக மாத தொடக்கத்தில் நிதி ரீதியான பல மாற்றங்கள் ஏற்படுவது வழக்கம். அதற்கு செப்டம்பர் மாதமும் விதிவிலக்கல்ல. செப்டம்பர் 1, 2025 முதல், நாட்டில் பல விதிகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. இவற்றின் நேரடி தாக்கம் பொது மக்களின் அன்றாட வரவு செலவுகளில் இருக்கக்கூடும். செப்டம்பர் 1 முதல் ஏற்படவுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

SBI Credit Card

கிரெடிட் கார்டு விதிகளில் மாற்றம்

நாட்டின் மிகப்பெரிய வங்கியான எஸ்பிஐ அதன் கிரெடிட் கார்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு புதிய விதியை அமல்படுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த மாற்றம் செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும். சில கார்டுகளில் டிஜிட்டல் கேமிங் தளங்கள், மர்சண்ட்ஸ் மற்றும் அரசு பரிவர்த்தனைகளில் இப்போது வெகுமதி புள்ளிகள் கிடைக்காது என்று வங்கி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த முடிவு லட்சக்கணக்கான அட்டைதாரர்களை நேரடியாகப் பாதிக்கும். ஏனெனில் இதுவரை மக்கள் இந்தப் பரிவர்த்தனைகளுக்கான வெகுமதிகளையும் பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தனர்.

GST Reforms

ஜிஎஸ்டி அடுக்குகளில் மாற்றங்கள்

ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் அடுத்த கூட்டம் செப்டம்பர் 3 மற்றும் 4 ஆகிய தேதிகளில் நடக்கவுள்ளது. இதன் பிறகு வரி அடுக்குகளில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதன் காரணமாக பல பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளில் விலைகள் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

LPG Cylinder Price

எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை

ஒவ்வொரு மாதத்தையும் போலவே, இந்த முறையும், செப்டம்பர் 1, 2025 அன்று LPG சிலிண்டர்களின் விலையில் மாற்றத்தை காணலாம். கடந்த மாதம், ஆகஸ்ட் 1 அன்று, 19 கிலோ எடையுள்ள வணிக LPG சிலிண்டரின் விலை ரூ.33.50 குறைக்கப்பட்டது. ஆனால் வீட்டு உபயோக LPG சிலிண்டர்களின் விலைகள் அப்படியே இருந்தன. ஆனால் இப்போது செப்டம்பரில் வீட்டு உபயோக LPG சிலிண்டர்களிலும் நிவாரணம் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது பொது மக்களுக்கு பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தைக் குறைக்க உதவும்

Silver Hallmarking

வெள்ளி ஹால்மார்க்கிங்

வெள்ளி நகைகள் மற்றும் பொருட்களின் தூய்மை குறித்து அரசாங்கம் விரைவில் ஒரு பெரிய நடவடிக்கையை எடுக்க உள்ளது. இதன் கீழ், இப்போது செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் வெள்ளி நகைகளில் ஹால்மார்க்கிங் செய்வதற்கான புதிய விதியை அரசு செயல்படுத்தலாம். இருப்பினும், ஆரம்பத்தில் இந்த விதி தன்னார்வமாக இருக்கும், அதாவது, வாடிக்கையாளர்கள் விருப்பப்பட்டால், ஹால்மார்க் செய்யப்பட்ட நகைகளை வாங்கலாம்.

Registered Post

பதிவு அஞ்சல் மற்றும் விரைவு அஞ்சல் சேவைகள் இணைக்கப்படும்

அஞ்சல் அலுவலகத்திலும் பெரிய மாற்றம் ஏற்படக்கூடும்.  பதிவுசெய்யப்பட்ட அஞ்சல்கள் (ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட்) விரைவு அஞ்சல் சேவையுடன் (ஸ்பீட் போஸ்ட்) இணைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விதி செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வரலாம். இதன் பொருள், செப்டம்பர் 1, 2025 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு நீங்கள் பதிவு தபாலை அனுப்ப விரும்பினால், அது இப்போது நேரடியாக விரைவு அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படும். அதாவது, பதிவு அஞ்சலுக்கான தனி சேவை இருக்காது, மேலும் அனைத்து அஞ்சல்களும் இப்போது வேக அஞ்சல் வகையின் கீழ் வரும்.

CNG PNG Prices

CNG, PNG விலைகளில் மாற்றம்

ஒவ்வொரு மாதமும் நடப்பது போலவே, இந்த மாத தொடக்கத்திலும் CNG மற்றும் PNG எரிவாயு விலைகளில் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், அவற்றின் விலைகள் சிறிது காலமாக நிலையாகவே உள்ளன. எனவே இப்போது செப்டம்பர் 2025 இல் அவற்றின் விலைகள் மாறக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | ஜிஎஸ்டி குட் நியூஸ்: உணவு, ஆடைகள், சிமெண்ட், காப்பீடு, கார்... எல்லாமே விலை குறையுதா?

மேலும் படிக்க | தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு ரூ.5,000 வரை ஓய்வூதியம்: PFRDA மாஸ்டர் பிளான்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
September 2025SeptemberLPGGSTCNG

Trending News