தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (NPS) அதிரடி மாற்றங்கள்: ரூ. 8 லட்சம் வரை மொத்தமாகப் பெறலாம்

Latest NPS Rule Changes By PFRDA: மத்திய அரசின் தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (NPS) சந்தாதாரர்களுக்கு அதிகப் பலன்களையும், நெகிழ்வுத்தன்மையையும் வழங்கும் வகையில், ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்காற்றுதல் மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) பல்வேறு முக்கிய மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.ஓய்வூபெறும் வயதை எட்டிய பிறகும் முதலீட்டைத் தொடரவும், தேவைக்கேற்ப நிதியைப் பிரித்துப் பெறவும் இந்த புதிய விதிகள் வழிவகை செய்கின்றன. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) மாற்றத்தின் 6 முக்கிய அம்சங்கள்
1. பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதில் புதிய உச்சவரம்பு
ஓய்வூதிய நிதி ரூ. 8 லட்சத்துக்கும் குறைவாக இருந்தால், சந்தாதாரர்கள் அதை முழுமையாக ஒரே தவணையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இதற்கு முன் இந்த வரம்பு ரூ. 5 லட்சமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. உங்கள் கணக்கில் ரூ. 12 லட்சத்துக்கு மேல் நிதி இருந்தால், இதுவரை 60% மட்டுமே எடுக்க முடியும் என்ற நிலை இருந்தது. இனி 80% நிதியை மொத்தமாகப் பெற்றுக்கொண்டு, மீதமுள்ள 20% தொகையை மட்டும் ஆயுள்கால ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (Annuity) முதலீடு செய்தால் போதுமானது.
2. நடுத்தர முதலீட்டாளர்களுக்காக 'எஸ்யூஆர்' (SUR) முறை
ரூ. 8 லட்சம் முதல் ரூ. 12 லட்சம் வரை நிதி வைத்திருப்பவர்களுக்காக 'Systematic Unit Redemption' (SUR) என்ற புதிய முறை அறிமுகமாகியுள்ளது. இதன் மூலம் தொடக்கத்தில் ரூ. 6 லட்சம் வரை மொத்தமாகப் பெறலாம். மீதமுள்ள தொகையை அடுத்த 6 ஆண்டுகளுக்கு மாதந்தோறும் அல்லது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பிரித்துப் பெற்றுக்கொள்ளும் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. முதலீட்டு காலம் 85 வயது வரை நீட்டிப்பு
சந்தாதாரர்கள் ஓய்வூபெற்ற பிறகும் தங்கள் முதலீட்டைத் தொடர முன்னதாக 75 வயது வரை மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டது. தற்போது இந்த வரம்பு 85 வயது வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் முதலீட்டாளர்கள் நீண்ட காலம் சந்தை லாபத்தைப் பெற முடியும்.
4. வெளியேறும் விதிகளில் தளர்வு
60 வயது பூர்த்தியடைந்தவர்கள் அல்லது திட்டத்தில் சேர்ந்து 15 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்தவர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளியேறி பணத்தைப் பெறலாம். 60 வயதுக்குப் பிறகு திட்டத்தில் சேருபவர்கள், பணத்தைப் பெற 3 ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இனி இல்லை. அதேபோல் 60 வயதுக்கு முன் சேருபவர்கள் அவசரத் தேவைக்காக 5 ஆண்டுகள் காத்திருக்காமல் உடனடியாக வெளியேறவும் அனுமதி உண்டு.
5. கடன் வசதி மற்றும் மருத்துவச் செலவுகள்
சந்தாதாரர்கள் தாங்கள் செலுத்திய பங்களிப்புத் தொகையில் 25% வரை பிணையாக வைத்து, அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி நிறுவனங்களில் கடன் பெறலாம். அதாவது வீடு கட்ட அல்லது வாங்க பகுதித் தொகையைப் பெறலாம். மேலும் குறிப்பிட்ட நோய்களுக்கு மட்டும் என்றிருந்த விதி நீக்கப்பட்டு, தற்போது எந்தவிதமான மருத்துவச் செலவுகளுக்கும் பணம் பெற்றுக்கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
6. குடும்பப் பாதுகாப்பு அம்சங்கள்
ஓய்வூதியதாரர் மறைந்தால், அதே தொகை அவரது மனைவிக்கு வழங்கப்படும். மனைவி இல்லாத பட்சத்தில் சந்தாதாரரின் பெற்றோருக்கு (தாய், பிறகு தந்தை) ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். ஒருவேளை சந்தாதாரர் காணாமல் போனால், இடைக்கால நிவாரணமாக 20% நிதி குடும்பத்திற்கு வழங்கப்படும். அவர் இறந்துவிட்டதாக நீதிமன்றம் அறிவித்த பின் மீதமுள்ள 80% தொகை வாரிசுகளிடம் ஒப்படைக்கப்படும்.
இந்த NPS மாற்றத்தால் என்ன பயன்?
இந்த மாற்றங்கள் NPS திட்டத்தை முதலீட்டாளர்களின் தேவைக்கேற்ப செயல்படும் ஒரு மிகச்சிறந்த முதலீட்டுத் திட்டமாக மாற்றியுள்ளன. சிறிய முதலீட்டாளர்களுக்குப் பணப்புழக்கத்தையும், பெரிய முதலீட்டாளர்களுக்கு நீண்ட காலப் பாதுகாப்பையும் இது உறுதி செய்கிறது என நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.
இந்த NPS மாற்றம் யாருக்கு பொருந்தும்?
இந்த மாற்றங்கள் பெரும்பாலும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கே பொருந்தும். அரசு ஊழியர்களுக்குப் பழைய 60:40 விகிதாச்சாரம் தொடர்ந்தாலும், முதலீட்டு வயது வரம்பு 85-ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
