  • Tamil News
  • Business
  • ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் மிகப்பெரிய மாற்றம்

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்: ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் மிகப்பெரிய மாற்றம்

Pension Latest News: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களைப் பாதுகாப்பதையும், செயல்முறைகளை கடுமையாக்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையை மத்திய அரசு எடுத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 6, 2026, 03:16 PM IST
  • மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்.
  • DoPPW கொடுத்த முக்கிய தகவல்.
  • குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நன்மை.

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினரின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு ஒரு முக்கிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசு ஓய்வூதியம் தொடர்பான ஆவணங்கள் குறித்து புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள்

ஓய்வூதியதாரர்களைப் பாதுகாப்பதையும், செயல்முறைகளை கடுமையாக்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக, ஒரு ஓய்வூதியதாரர் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியதாரரின் மரணத்திற்குப் பிறகு ஓய்வூதியம் தொடர்பான ஆவணங்களை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்பது குறித்து மத்திய அரசு புதிய அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்டுள்ளது. ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா ஆணைகளை (PPO) வழங்கும் செயல்முறை மேலும் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளது.

Pension Payment Order: ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா ஆணை

பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு ஓய்வூதியத்தில் ஏற்படும் தன்னிச்சையான பிடித்தங்கள் அல்லது வசூல்களில் இருந்து ஓய்வூதியதாரர்களைப் பாதுகாக்கும் வகையில், ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட விதிமுறைகளையும் அரசாங்கம் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது. குழப்பங்களைக் குறைப்பது, வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிப்பது மற்றும் மூத்த ஓய்வூதியதாரர்களையும் அவர்களது குடும்பத்தினரையும் தேவையற்ற தொந்தரவுகளில் இருந்து காப்பாற்றுவது ஆகியவை இந்த இரண்டு முடிவுகளின் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது.

Central Pension Accounting Office

- நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள மத்திய ஓய்வூதியக் கணக்கு அலுவலகம் (CPAO), ஒரு ஓய்வூதியதாரர் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியதாரர் இறந்தால், வங்கியின் மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய செயலாக்க மையம் (CPPC) ஒரு குறிப்பிட்ட நடைமுறையை மட்டுமே பின்பற்ற வேண்டும் என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 

- விதிகளின்படி, வங்கிகள் PPO-வின் பட்டுவாடாப் பகுதி, இறப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் CPAO-வால் வழங்கப்பட்ட பிற தேவையான ஆவணங்களை CPAO மூலமாக மட்டுமே திருப்பி அனுப்ப வேண்டும். 

- இவற்றை நேரடியாக ஊதியம் மற்றும் கணக்கு அலுவலகத்திற்கோ (PAO) அல்லது சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கோ அனுப்புவது தவறானது. 

- சில வங்கிகள் இந்த நடைமுறையை மீறியதால், இந்த கடுமையான தெளிவுபடுத்தல் அவசியமானதாக CPAO கூறியுள்ளது.

- அவ்வாறு செய்யும் வங்கிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம்.

Family Pension: குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நன்மை

இந்த வழிகாட்டுதல் தொழில்நுட்ப ரீதியான ஒரு வழிகாட்டுதலாகத் தோன்றினாலும், இது இறந்த ஓய்வூதியதாரர்களின் குடும்பங்களுக்கு நேரடியாகப் பயனளிக்கும். சரியான வழியில் PPO-க்களைத் திருப்பி அனுப்புவது, ஆவணங்கள் தொலைந்து போவதையும், தாமதங்களையும், தேவையற்ற தொந்தரவுகளையும் தடுக்கும். ஓய்வூதியதாரர்கள் இறந்தால், அந்த நிலையில் குடும்பங்கள் பெரும்பாலும் ஏற்கனவே உணர்ச்சிப்பூர்வமான அழுத்தத்தில் இருக்கும்போது, ​​ஓய்வூதியம் தொடர்பான ஆவணங்கள் சிக்கிக்கொண்டால், பிரச்சனை மேலும் தீவிரமடைகிறது. ஒரே ஒரு வழித்தடமான CPAO மூலம் செயலாக்கப் பணிகளை மேற்கொள்வது, கண்காணிப்பை எளிதாக்குவதோடு எதிர்கால தகராறுகளையும் குறைக்கும் என்று அரசாங்கம் நம்புகிறது.

DoPPW கொடுத்த முக்கிய தகவல்

ஓய்வூதியப் பிடித்தங்கள் மற்றும் வசூல்கள் தொடர்பாகவும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசாங்கம் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை வழங்கியுள்ளது. ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை, ஒரு ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியம் இறுதி செய்யப்பட்டவுடன், அதில் தெளிவான எழுத்துப் பிழை இருந்தாலன்றி, அதைக் குறைக்க முடியாது என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அந்தப் பிழை கண்டறியப்பட்டால், DoPPW -வின் ஒப்புதல் இல்லாமல் ஓய்வூதியத்தைக் குறைக்க முடியாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், அரசாங்கத்தின் பிழை காரணமாக ஓய்வூதியதாரர் அதிகப்படியான ஓய்வூதியத்தைப் பெற்றிருந்தால், அதில் அவரது தவறு இல்லாத பட்சத்தில், அதிகப்படியாக பெறப்பட்ட தொகையை வசூலிக்கும் செயல்முறையைத் தள்ளுபடி செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் பரிசீலிக்கப்படும். வசூல் அவசியமானால், இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னதாக அறிவிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். மேலும் பிடித்தம் ஒரே நேரத்தில் செய்யப்படாமல், தவணைகளில் செய்யப்படும். ஒட்டுமொத்தமாக, அரசாங்கத்தின் இந்த நடவடிக்கை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணமாகக் கருதப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | CGHS விகிதங்கள்: மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான நகர வகைகள்... முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை இந்த விவசாயிகளுக்கு கிடைக்காது: e-KYC உட்பட 4 பணிகள் மிக அவசியம்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

