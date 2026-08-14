/Zee Entertainment-க்கு பெரும் நிவாரணம்: SEBI-யின் தடைக்குத் தடை விதித்த SAT! நடந்தது என்ன?

Zee Entertainment: ₹3,143 கோடி நிதியைத் திரட்டும் திட்டத்தில் Zee Entertainment-க்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது. நிறுவனத்தை இரண்டு மாதங்களுக்குப் பத்திரச் சந்தையிலிருந்து (securities market) விலகி இருக்குமாறு உத்தரவிட்ட SEBI-யின் நடவடிக்கைக்கு, Securities Appellate Tribunal (SAT) இடைக்காலத் தடை விதித்துள்ளது. இந்த நிகழ்வு, பங்குதாரர்களால் ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ₹3,143.5 கோடி மதிப்பிலான முன்னுரிமை வாரண்ட் வெளியீட்டு நடவடிக்கையைத் தொடர நிறுவனத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.
ஜூலை 31 தேதியிட்ட SEBI-யின் உத்தரவால் Zee Entertainment-இன் நிதி திரட்டும் திட்டம் சட்டரீதியான தடையைச் சந்தித்திருந்த நிலையில், இந்த நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது. SEBI-யின் உத்தரவு நிதி திரட்டும் செயல்முறையை நேரடியாகப் பாதிக்காது என்று நிறுவனம் முன்னதாகவே நம்பிக்கை தெரிவித்திருந்தது.
ஜூலை 31 அன்று நடைபெற்ற சிறப்புப் பொதுக் கூட்டத்தில் (EGM), புரமோட்டர் குழுவிடமிருந்து (promoter group) சுமார் ₹3,143.5 கோடி நிதியைத் திரட்டும் திட்டத்திற்கு Zee Entertainment-இன் பங்குதாரர்கள் ஒப்புதல் அளித்தனர். இத்திட்டத்தின் கீழ், புரமோட்டர் குழுவைச் சேர்ந்த 'Sunbright Mauritius Investments' நிறுவனத்திற்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் முழுமையாக மாற்றக்கூடிய வாரண்டுகள் (fully convertible warrants) வழங்கப்பட உள்ளன. இத்திட்டத்தின்படி, ஒரு வாரண்டிற்கு ₹126 என்ற விலையில் சுமார் 24.95 கோடி வாரண்டுகள் வெளியிடப்படவுள்ளன.
இந்த வாரண்டுகள் முழுமையாக ஈக்விட்டி பங்குகளாக (equity shares) மாற்றப்படும்போது, Zee Entertainment-இல் புரமோட்டர் குழுவின் பங்களிப்பு சுமார் 24% ஆக உயரக்கூடும். இந்த வெளியீட்டின் மூலம் கிடைக்கும் நிதி நிறுவனத்தில் சேர்க்கப்பட்டு, அதன் நிதி நிலையை வலுப்படுத்தவும் எதிர்கால வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு ஆதரவளிக்கவும் பயன்படுத்தப்படும். இதனால்தான் SAT வழங்கிய நிவாரணம் நிறுவனத்திற்கு மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த விவகாரம் முழுவதிலும் காலநேரம் (timing) மிக முக்கியமான அம்சமாகும். Zee Entertainment தனது EGM-ஐ ஜூலை 31 அன்று நடத்தியது, மேலும் பங்குதாரர்கள் நிதி திரட்டும் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தனர். அதே நாளிலேயே SEBI தனது இறுதி உத்தரவில் கையெழுத்திட்டது. SAT-இல் Zee நிறுவனத்தின் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ரவி கதம், SEBI-யின் உத்தரவு ஜூலை 31 அன்று இரவு 9:04 மணிக்கு கையெழுத்திடப்பட்டதாக வாதிட்டார். அந்த உத்தரவு குறித்த தகவல் அதே இரவே வெளியானாலும், நிறுவனம் அதன் அதிகாரப்பூர்வ நகலை மறுநாளான ஆகஸ்ட் 1 அன்று இரவு 8 மணி அளவிலேயே பெற்றது.
SEBI மட்டத்தில் இந்நிறுவனம் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் டிசம்பர் 2025-லேயே நடைமுறையில் முடிந்துவிட்டன என்பதையும் Zee-யின் வழக்கறிஞர் சுட்டிக்காட்டினார். SAT விசாரணையின் போது, உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நேரம் மற்றும் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்ட விதம் குறித்தும் தீர்ப்பாயம் கேள்விகளை எழுப்பியது.
ஆகஸ்ட் 12 அன்று நடைபெற்ற விசாரணையின் போது, SAT ஒரு முக்கியமான கேள்வியை SEBI-யிடம் முன்வைத்தது: இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு Zee Entertainment நிறுவனத்தால் பத்திரச் சந்தையில் (securities market) மீண்டும் நுழைய முடியும் என்றால், இப்போது இரண்டு மாத கால தடையை விதிப்பதன் நோக்கம் என்ன? 60 நாட்களுக்குப் பிறகு என்ன சூழல் மாறிவிடும் என்பதால் இந்நிறுவனத்திற்குச் சந்தையில் நுழைய அனுமதி அளிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தீர்ப்பாயம் வினவியது.
நிறுவனத்தின் மீது மோசடி குற்றச்சாட்டு நேரடியாகச் சுமத்தப்படாத நிலையில், ஏன் இரண்டு மாத கால தடை விதிக்கப்பட்டது என்றும் SAT கேள்வி எழுப்பியது. இந்த விசாரணைக்குப் பிறகு, இடைக்கால நிவாரணம் கோரிய மனு மீதான தனது உத்தரவை SAT ஒத்திவைத்தது. தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ள இடைக்கால நிவாரணம், Zee நிறுவனத்தின் நிதி திரட்டும் செயல்முறைக்கு வழிவகுக்கிறது.
SAT-இல் Zee-யின் சார்பில் முன்வைக்கப்பட்ட முக்கிய வாதம் என்னவென்றால், முன்மொழியப்பட்ட ₹3,143 கோடி நிதி நிறுவனத்தில் புதிய மூலதனமாகச் சேர்க்கப்படவுள்ளது. பங்குதாரர்கள் ஏற்கனவே இத்திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர்; மேலும் பங்குச் சந்தைகளிடமிருந்து பெறப்பட வேண்டிய நடைமுறை சார்ந்த அனுமதிகளும் பெறப்பட்டுவிட்டன.
SEBI-யின் உத்தரவு இந்த நிதி திரட்டும் செயல்முறையைத் தடுத்தால், நிறுவனம் பின்னர் ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்புகளைச் சந்திக்க நேரிடும் என்று Zee-யின் வழக்கறிஞர் வாதிட்டார். வாரண்டுகளின் (warrants) விலை நிர்ணயம் சந்தை விலையுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு நிறுவனம் இச்செயல்முறையை மீண்டும் தொடங்கும்போது பங்கு விலை குறைவாக இருந்தால், தற்போதைய முன்னுரிமைப் பங்கு வெளியீட்டின் (preferential issue) நிதிசார் நிபந்தனைகள் மாறக்கூடும். இந்தக் கருத்தும் SAT-இடம் முன்வைக்கப்பட்டது.
14 நாள் காலக்கெடுவும் ஒரு முக்கிய விவகாரமாக இருந்தது. முன்னுரிமைப் பங்குகள் வெளியீட்டைப் பொறுத்தவரை காலக்கெடு என்பது மிக முக்கியமானது. பங்குதாரர்களின் ஒப்புதலுக்குப் பிந்தைய காலக்கெடுவை, நிவாரண உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து கணக்கிட வேண்டும் என்று 'ஜீ' (Zee) நிறுவனம் SAT-இடம் கோரியிருந்தது; இதன் மூலம், SEBI-யின் உத்தரவால் ஏற்பட்ட காலதாமதம் நிறுவனத்திற்குப் பாதகமாக அமையாது என்பது உறுதி செய்யப்படும்.
காலக்கெடு மாற்றப்படாமல் இருந்தால், நிதி திரட்டும் செயல்முறையை நிறைவு செய்யப் போதுமான நேரம் இருக்காது என்று நிறுவனம் வாதிட்டது. SAT-இன் இடைக்கால உத்தரவு இப்போது இந்தச் செயல்முறை முன்னறிச் செல்ல வழிவகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் (Zee Entertainment) நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான ஹைதராபாத் நிலத்தை, முறையான அனுமதியின்றி பிணையமாக (pledging) வைத்ததாகக் கூறப்படும் விவகாரமே SEBI வழக்கின் மையப்பகுதியாகும். SEBI-யின் கூற்றுப்படி, நிறுவனத்தின் சொத்துகளுக்கான உரிமை ஆவணங்கள், நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்களுடன் (promoters) தொடர்புடைய அமைப்புகள் பெற்ற கடன்களுக்குப் பிணையமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. இவ்விவகாரத்தில் அந்நிறுவனம் மற்றும் அதன் உரிமையாளர்கள் மீது ஒழுங்குமுறை ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்தது.
ஜூலை 31 அன்று பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவில், ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தை இரண்டு மாதங்களுக்கும், அதன் உரிமையாளர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி (CEO) புனித் கோயங்கா ஆகியோரை தலா ஓராண்டு காலத்திற்கும் பங்குச் சந்தை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதிலிருந்து SEBI தடை செய்தது. மேலும், அந்நிறுவனம் மற்றும் அந்த இரு தனிநபர்கள் மீதும் மொத்தம் ₹1.48 கோடி அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
தங்கள் பங்குதாரர்கள் அனைவரின் நலன்களையும் பாதுகாக்க சட்டத்திற்கு உட்பட்டுத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதாகக் கூறி, ஜீ நிறுவனம் இந்த உத்தரவைச் சட்டரீதியாக எதிர்த்தது.
அடுத்து என்ன?
SAT வழங்கிய இடைக்கால நிவாரணத்தைத் தொடர்ந்து, ₹3,143.5 கோடி மதிப்பிலான 'முன்னுரிமை வாரண்ட்' (preferential warrant) வெளியீட்டின் மீது முக்கிய கவனம் திரும்பும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட செயல்முறை நிறைவடைந்தால், உரிமையாளர் குழுவைச் சேர்ந்த ஒரு நிறுவனத்திற்கு வாரண்டுகள் வழங்கப்படலாம்; இதன் விளைவாக நிறுவனத்திற்குப் புதிய மூலதனம் வந்து சேரும். இது ஜீ நிறுவனத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது; ஏனெனில், இது உரிமையாளரின் பங்குகளை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், நிறுவனத்திற்குப் புதிய மூலதனம் கிடைப்பதையும் நேரடியாக உறுதி செய்கிறது.