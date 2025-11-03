English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரனம் அளித்த DoPPW அதிரடி உத்தரவு

ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரனம் அளித்த DoPPW அதிரடி உத்தரவு

Central Government Pensioners: லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணமாக DoPPW ஒரு முக்கிய விதியை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 3, 2025, 05:16 PM IST
  • மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சாதகமான முடிவு.
  • DoPPW அதிரடி உத்தரவு.
  • விதிகளை கண்டிப்பாக கடைப்பிடிப்பது அவசியம்.

Trending Photos

கடன் தொல்லையா? செவ்வாய்கிழமையில் இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. உடனே தீரும்!
camera icon7
கடன் தொல்லையா? செவ்வாய்கிழமையில் இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. உடனே தீரும்!
மகளிர் உலகக் கோப்பை: வெற்றி பெறும் அணிக்கு இத்தனை கோடி பரிசா...! ஆண்கள் தொடரை விட அதிகம்!
camera icon8
ICC Women World Cup 2025
மகளிர் உலகக் கோப்பை: வெற்றி பெறும் அணிக்கு இத்தனை கோடி பரிசா...! ஆண்கள் தொடரை விட அதிகம்!
50 வினாடி நடிக்க 5 கோடி சம்பளம் வாங்கிய நடிகை! ரொம்ப அதிகமா இருக்கே..யார் தெரியுமா?
camera icon7
Tamil Actress
50 வினாடி நடிக்க 5 கோடி சம்பளம் வாங்கிய நடிகை! ரொம்ப அதிகமா இருக்கே..யார் தெரியுமா?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிதாக விண்ணப்பிக்க பெண்களுக்கான கடைசி வாய்ப்பு!
camera icon8
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிதாக விண்ணப்பிக்க பெண்களுக்கான கடைசி வாய்ப்பு!
ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரனம் அளித்த DoPPW அதிரடி உத்தரவு

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? உங்கள் வீட்டில் மத்திய அரசு பணிகளிலிரிந்து ஓய்வுபெற்ற ஓய்வுதியதாரர்கள் உள்ளார்களா? அப்படியென்றால் இந்த செய்தி உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணமாக, ஒரு முக்கியமான விதி பற்றி மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

DoPPW கூறியது என்ன?

ஒரு முறை நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் தொகையை அரசு ஊழியரிடமிருந்து வசூலிக்கக்கூடிய விதிகளை பற்றி மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது. பணியாளர், பொது குறைகள் மற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW), தெளிவான எழுத்தர் பிழை, அதாவது எழுத்து அல்லது கணக்கீட்டுப் பிழை கண்டறியப்படும் நிகழ்வுகளைத் தவிர பிற காரணங்களுக்காக இறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத்தைக் (Family Pension) குறைக்க முடியாது என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

ஒப்புதல் இல்லாமல் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஓய்வூதியங்கள் குறைக்கப்படாது

இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து அத்தகைய பிழை கண்டறியப்பட்டால், ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத்தைக் குறைப்பதற்கு முன் ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறையின் ஒப்புதல் தேவைப்படும் என்று உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது, உயர் மட்ட ஒப்புதல் இல்லாமல் யாருடைய ஓய்வூதியத்தையும் குறைக்க அந்தத் துறைக்கு அனுமதி இருக்காது.

"... இறுதி மதிப்பீட்டிற்குப் பிறகு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியம், CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள் 2021 இன் விதி 66 இன் துணை விதி 1 இன் கீழ் திருத்தப்பட்டவுடன், பின்னர் எழுத்தர் பிழையைக் கண்டறிவதன் காரணமாக அத்தகைய திருத்தம் அவசியமானால் தவிர, ஓய்வூதியதாரர் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியதாரருக்கு பாதகமான வகையில் திருத்தப்படாது" என்று DoPPW அக்டோபர் 30 அன்று வெளியிடப்பட்ட அதன் அலுவலக குறிப்பாணை மூலம் தெளிவுபடுத்தியது.

"ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத்தை அங்கீகரித்த அல்லது திருத்திய தேதியிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு எழுத்தர் பிழை கண்டறியப்பட்டால், ஓய்வூதியதாரர் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியதாரருக்கு பாதகமான வகையில் ஓய்வூதியத்தை திருத்துவதற்கு DoPPW இன் ஒப்புதல் இல்லாமல் உத்தரவிடப்படாது," என்று அதில் மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த முடிவு மிக முக்கியமானது. ஏனெனில், பல முறை, ஓய்வு பெற்ற பிறகு ஓய்வூதியம் இறுதி செய்யப்பட்ட பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், துறை தொகையைக் குறைக்கும் அல்லது "பிழை" என்று கூறி மீட்பு அறிவிப்புகளை அனுப்பும் வழக்கம் உள்ளது. புதிய விதி அத்தகைய சூழ்நிலைகளைத் தடுக்கும். மேலும் இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பாதுகாப்பை வழங்கும்.

Excess Pension: அதிகப்படியான ஓய்வூதியம் தவறுதலாக செலுத்தப்பட்டால் என்ன செய்வது?

ஓய்வூதியதாரர் எந்த தவறும் செய்யாமல், அல்லது, தவறான தகவலை தெரிவிக்காமல், கணக்கீட்டில் ஏற்பட்ட பிழை காரணமாக அதிகப்படியான தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தால், ஓய்வூதியக்  தொகையை மீட்டெடுப்பதா அல்லது தள்ளுபடி செய்வதா என்பதை சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகம் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் அலுவலக குறிப்பாணை கூறுகிறது.

ஓய்வூதியக்  தொகையை மீட்டெடுப்பதா அல்லது தள்ளுபடி செய்வதா என்பது குறித்து முடிவெடுக்க அமைச்சகம் செலவுத் துறையை அணுக வேண்டும். தொகையை திரும்பப் பெற முடிவு செய்யப்பட்டால், ஓய்வூதியதாரருக்கு தொகையைத் திருப்பித் தர இரண்டு மாத அறிவிப்பு வழங்கப்படும். இது செய்யப்படாவிட்டால், எதிர்கால ஓய்வூதியங்களிலிருந்து தவணைகளில் தொகையைத் துறை மீட்டெடுக்கலாம்.

விதிகளை கண்டிப்பாக கடைப்பிடிப்பது அவசியம்

- இந்த உத்தரவை கட்டாயமாக செயல்படுத்துவதை உறுதி செய்ய ஓய்வூதியத் துறை அனைத்து அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

- ஓய்வூதியதாரர்கள் யாரும் எதிர்காலத்தில் தேவையற்ற சிரமத்தை எதிர்கொள்ளாதபடி, இந்த விதியை அனைத்து தொடர்புடைய கிளைகள் மற்றும் ஓய்வூதியப் பிரிவுகளுக்கும் தெரிவிக்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சாதகமான முடிவு

- இந்த முடிவின் முக்கியத்துவம் என்ன? துறைகள் பல சந்தர்ப்பங்களில், ஓய்வு பெற்ற பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், "தவறான அதிகப்படியான ஓய்வூதியம்" என்று கூறி ஓய்வூதியத் தொகையைக் குறைத்து, வயதான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிதி நெருக்கடியை ஏற்படுத்துவது கவனிக்கப்பட்டது.

- புதிய உத்தரவு இப்போது ஓய்வூதிய திருத்தங்கள் உண்மையான எழுத்தர் பிழை ஏற்பட்டால் மட்டுமே நிகழும் என்பதை உறுதி செய்யும்.

- இந்த திருத்தமும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் (இரண்டு ஆண்டுகள்) இருக்க வேண்டும்.

- இந்த உத்தரவு வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவருவதோடு மட்டுமல்லாமல், அரசாங்க ஓய்வூதிய முறையின் மீதான நம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கும்.

ஓய்வூதிய விதிகளில் திருத்தம் சுருக்கமாக....

- ஓய்வூதியத் தொகையை அரசு ஊழியரிடமிருந்து வசூலிக்கக்கூடிய விதிகளை அரசு தெளிபடுத்தியுள்ளது.

- இது தொடர்பாக அலுவலக குறிப்பானை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

- இந்த உத்தரவு ஓய்வூதிய வழங்கலில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | வங்கி கணக்கிற்கே வரும் ரூ.5,000.. மத்திய அரசின் இந்த திட்டம் தெரியுமா? உடனே சேருங்க!

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ஒய்வூதியதாரர்களுக்கு 6 ஜாக்பாட் அறிவிப்புகள், எகிறப்போகும் ஓய்வூதியம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

pensionCentral government employeesCentral Government PensionerspensionersDoPPW

Trending News