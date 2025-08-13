வருமான வரி மசோதா 2025: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம், கம்யூடட் பென்ஷனுக்கு முழு வரி விலக்கு

Pensioners Latest News: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் செய்தி ஒன்று வந்துள்ளது. திங்களன்று மக்களவையில் எந்த விவாதமும் இல்லாமல் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேற்றப்பட்ட வருமான வரி மசோதா 2025, அரசாங்க ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பல வரி செலுத்துவோருக்கும் ஒரு பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய நிதியிலிருந்து ஓய்வூதியம் பெறப்பட்டால், கம்யூடட் பென்ஷன் அதாவது மாற்றப்பட்ட முழு ஓய்வூதியத் தொகைக்கும் வரி விதிக்கப்படாது என்று புதிய மசோதா தெளிவாகக் கூறியுள்ளது.
Income Tax Bill 2025: தற்போது வந்துள்ள மாற்றம் என்ன?
முன்னதாக இந்த விலக்கு சில வகை ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே கிடைத்தது. அரசு ஊழியர்கள் அல்லாத, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய நிதிகளில் தாமாக முன்வந்து முதலீடு செய்யும் நபர்களும் ஏராளமானோர் உள்ளனர். இப்போது புதிய மசோதா இந்த வேறுபாட்டை நீக்கி, தகுதியுள்ள அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் சமமான வரி நிவாரணம் கிடைக்க வழிவகுத்துள்ளது.
Commuted Pension: கம்யூடட் பென்ஷன் அதாவது மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியம் என்றால் என்ன?
அரசு ஊழியர்கள் ஒய்வுபெறும் போது மாத ஓய்வூதியத்திற்கு பதிலாக, குறிப்பிட்ட அளவில் அதை மொத்தத்தொகையாக எடுப்பது கம்யூடட் பென்ஷன் எனப்படுகிறது. உதாரணமாக, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வு பெற்ற பிறகு ஒவ்வொரு மாதமும் ஓய்வூதியம் பெற உரிமை உள்ளது. அவர்கள் தங்களது அடுத்த 10 ஆண்டு ஓய்வூதியத்தை ஒன்றாகப் பெற விரும்பினால், அது கம்யூடட் பென்ஷனாக, அதாவது மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியமாக அவர்களுக்கு அளிக்கப்படுகின்றது. இதன் மூலம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் ஒரு பெரிய தொகை கிடைக்கிறது. அதை அவர்கள் தங்களது தேவைகளுக்காகவோ அல்லது முதலீட்டிற்காகவோ பயன்படுத்தலாம்.
இந்த நன்மை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
- புதிய முறையின் கீழ், அரசு ஊழியர்கள் மட்டுமல்லாமல், தங்களது நிறுவனம் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை நடத்தாத போதிலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய நிதியில் (LIC ஓய்வூதிய நிதி போன்றவை) தாமாக முதலீடு செய்துள்ள தனியார் துறை ஊழியர்களும் இதற்குத் தகுதி பெறுவார்கள்.
- ஓய்வூதிய பரிமாற்ற வசதி (மொத்த ஓய்வூதியம் பெறுதல்) பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் உட்பட அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும், பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் நபர்களுக்கும் கிடைக்கிறது.
- இவை தவிர, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய நிதியில் பங்களிப்பவர்களும் இதற்குத் தகுதியுடையவர்கள்.
கம்யூடட் பென்ஷனில் வரி விலக்கு
- மசோதாவின் முந்தைய பதிப்பில், மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியத்தில் வரி விலக்கு அளிப்பது தொடர்பான நிலைமை தெளிவாக இல்லை. மக்களவைத் தேர்வுக் குழு தனது அறிக்கையில், "பிரிவு 19 இன் நெருக்கமான மதிப்பாய்வுக்குப் பிறகு, பல்வேறு வகையான பயனாளிகளுக்கு மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியத்தில் வரி விதிப்பதில் சீரான தன்மை இல்லாததை குழு கண்டறிந்தது" என்று கூறியது.
- எனவே, ஒரு ஃபண்டிலிருந்து மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியம் பெறும் ஊழியர்கள் அல்லாதவர்களுக்கும் பிரிவு 19 இன் கீழ் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் அதே வரி விலக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும், அது 'பிற ஆதாரங்களில் இருந்து வருமானம்' என்பதன் கீழ் தெளிவாக சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் குழு பரிந்துரைத்தது.
- அதன்படி, பிரிவு 19 இல் மேலும் எந்த மாற்றமும் தேவையில்லை என்றும், அதன் மீதமுள்ள விதிகள் அப்படியே அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் குழு நம்புவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த மாற்றம் ஏன் அவசியம்?
தற்போதைய வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ், ஊழியர்கள் பெறும் மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியத்திற்கு முற்றிலும் வரி கிடையாது. ஆனால், ஊழியர்கள் அல்லாத ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, இந்தத் தொகை "பிற ஆதாரங்களில் இருந்து வருமானம்" என்பதன் கீழ் முழுமையாக வரி விதிக்கப்படக்கூடியதாகக் கருதப்பட்டது. இப்போது புதிய வருமான வரி மசோதா 2025 இந்த சமத்துவமின்மையை நீக்கி, தகுதியுள்ள அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் வரி விலக்கு அளிப்பதை உறுதி செய்யும்.
புதிய விதி எப்போது அமலுக்கு வரும்?
இந்த விதி ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும். அதாவது, இதன் பலன் 2026-27 நிதியாண்டின் வருமான வரி வருமானத்தில் கிடைக்கும்.
இதன் கீழ் எந்த ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் தகுதியுடையவை?
வருமான வரிச் சட்டம், 1961 இன் பிரிவு 10(10A) மற்றும் பிரிவு 10(23AAB) இன் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய ஃபண்டுகள், எல்ஐசி ஓய்வூதிய ஃபண்ட் மற்றும் அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட பிற நிதிகள் போன்றவை இந்த வரி விலக்கின் கீழ் வரும்.
மேலும் படிக்க | பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம், 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே முழு ஓய்வூதியம்: ஓய்வூதியதாரர்கள் ஹேப்பி
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! 1 கோடி ஊழியர்களுக்கு 30% -க்கு மேல் ஊதிய உயர்வு விரைவில்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ